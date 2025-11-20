עדכונים שוטפים

22:56 - שר הפנים של גרמניה אלכסנדר דוברינדט: תומך ביוזמה לשלול אזרחות גרמנית ממי שיתברר שהוא תומך בחמאס. כל מי שקיבל אזרחות מגרמניה מתחייב להזדהות עם הערכים הבסיסיים שלנו

22:55 - "לא נפר את ההתחייבות": עסקת ה-F35 - וההבטחה האמריקאית לישראל

בבית הלבן שמעו היטב את המסרים המודאגים שהגיעו מישראל לגבי עסקת ה-F35 עם סעודיה, ומנסים למצוא נתיב ביניים שיאפשר להוציא לפועל את העסקה ולהגיע להבנות עם ישראל, כך לפי בכירים אמריקאים.

ישראל היא המדינה היחידה באזור שמחזיקה כיום במטוסי קרב F35. אספקת מטוסי F35 לסעודיה תשנה את מאזן הכוחות האזורי ותשפיע על יתרונה הצבאי האיכותי (QME) של ישראל.

שמירה על היתרון האיכותי של ישראל היא חלק מהבנות ארוכות שנים בין ישראל לממשלים רפובליקנים ודמוקרטים כאחד בעשורים האחרונים. הקונגרס אף קבע בחוק ב-2008 את מחויבות ארה"ב לשימור היתרון האיכותי של צה"ל.

בכיר בבית הלבן אמר כי ממשל טראמפ יקיים שיחות נוספות עם ישראל בנושא לעסקת ה-F35 עם סעודיה כדי לנסות ולוודא שהיא "מאוזנת". "ממשל טראמפ מחויב לחוק שקובע כי ארה"ב תשמור על היתרון האיכותי של צה"ל במזרח התיכון. לא נפר זאת", אמר הבכיר בבית הלבן. לקריאת הכתבה

20:51 - התקיפה החריגה בלבנון: ישראל סיכלה ניסיון של חמאס להוציא פיגועים בגבול

מטרת התקיפה הישראלית שבוצעה ביום שלישי במתחם האימונים בלבנון של חמאס הייתה כינוס של פעילים, שתכננו להוציא פיגוע נגד ישראל בגבול המדינות. חמאס תכנן לבצע ירי צליפה וירי נ"ט על כוחותינו וצה"ל החליט לפעול ולסכל את אפשרות זו. לפי הדיווחים האחרונים, כתוצאה מהתקיפה יש כ-20 הרוגים. גורם ביטחוני: מעריכים בסבירות גבוהה - יעדי התקיפה בעזה חוסלו. לקריאת הכתבה

20:20 - טראמפ: "בחודשים הקרובים אני ויורש העצר נוודא שהפסקת האש וכל ההתרחשויות החיוביות שמתרחשות במזרח התיכון ימשיכו".

