עדכונים שוטפים

06:40 - נשיא איראן מחריף את האיומים: "מתמודדים עם קטסטרופה"

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן אמר אתמול (חמישי) כי לאיראן "כבר אין בחירה" ושהיא חייבת להעביר את עיר הבירה מטהראן - אזהרה חריפה שמגיעה על רקע המשבר הכבד שהפך את העיר, לדבריו, לבלתי אפשרית למחיה. הדברים צוטטו בכלי התקשורת הממלכתיים - בהחרפה של המסר שפזשכיאן כבר החל להעביר בתקופה האחרונה .

פזשכיאן הסביר כי הלחץ על משאבי המים, הקרקע והתשתיות הגיע לנקודה שבה לממשלה "כבר אין אופציה אחרת". הוא הזכיר שבזמן שהוחלט בעבר כי על איראן להעביר את הבירה, לא היה אפילו תקציב בסיסי כדי להוציא את המהלך לפועל. לטענתו, אילו היה, ייתכן שהמהלך כבר היה מאחוריהם. "המציאות היא שאין לנו עוד בחירה, זו חובה", אמר בנאום הבוקר. לקריאת הכתבה



01:15 - בר קופרשטיין פרסם באינסטגרם פוסט על הביקור בבית הלבן ועל נשיא ארה"ב טראמפ: "לעמוד כאן היום עבורי זה יותר מרגע אישי. זה ניצחון של עם שלם, של אמונה, של זהות יהודית חזקה שמלווה אותי בכל צעד. תודה אמריקה, תודה דונלד טראמפ ותודה על כל מה שעשית עבורנו"

00:57 - חמאס מעכב במכוון את איתור החטופים החללים: "מנסה למשוך זמן"

חמאס מעכב במכוון את חיפוש החטופים החללים והעברתם לידי ישראל. בחמאס סבורים שישראל מחכה להזדמנות להביא לקריסת ההסכם, ולכן הם מעכבים את המשך העברת החללים.

על פי ההערכות בישראל, חמאס מנסה למשוך את הזמן ולמרות שיש בידיו אינדיקציות למקומות שבהם אותם חטופים חללים נמצאים, הוא מעכב את החיפוש ולא משקיע את המאמצים שהוא אמור להשקיע כמחויב מההסכם. לקריאת הכתבה

22:18 - הותר לפרסום: צה"ל והשב"כ עצרו את מרוואן אלהמץ שהיה שותף בקביעת מותו של סגן הדר גולדין וחשוד כמי שידע היכן נקבר במנהרה ברפיח

21:56 - טראמפ נפגש עם שורדי שבי בבית הלבן: "אתם לא חטופים - אתם גיבורים"

17 משורדי השבי בעזה, מלווים בבני משפחותיהם, נפגשו הערב (חמישי) בבית הלבן בוושינגטון עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. הנשיא אמר להם: "אתם לא חטופים - אתם גיבורים".

שורדי השבי גלי וזיו ברמן העניקו לטראמפ מזוזה מהבית שממנו נחטפו בכפר עזה. לפני פגישתם עם הנשיא נפגשו שורדי השבי עם בכירים אחרים בממשל - בין היתר השליח סטיב ויטקוף. לקריאת הכתבה

21:20 - לפני הפגישה עם טראמפ: שורדי שבי נפגשו עם וויטקוף בבית הלבן

