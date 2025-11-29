ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
צה"ל הודיע ליישובי העוטף: המילואים בכיתות הכוננות יעצרו
צה"ל הודיע ליישובים שנטבחו ב-7 באוקטובר: מ-1 בינואר אין יותר מילואים בכיתות הכוננות •  דובר צה"ל: "השינוי נוגע לצמצום השימוש במשאב ימי המילואים בלבד" • כוחות צה"ל ומשטרה סיכלו ניסיון הברחת אמצעי לחימה בגבול ירדן • עדכונים שוטפים

פורסם: 08:04 עודכן: 08:18
כוחות צה''ל בעוטף עזה (ארכיון) / צילום: Reuters, Ilia Yefimovich
עדכונים שוטפים

21:22 - צה"ל הודיע ליישובים שנטבחו ב-7 באוקטובר: מ-1 בינואר אין יותר מילואים בכיתות הכוננות

בצה"ל התקבלה ההחלטה כי החל מ-1 בינואר לא יוצבו חיילי מילואים בכיתות הכוננות של יישובים סמוכי גדר בין 7-4 ק"מ מגבול רצועת עזה, כך שבכל יישוב יישארו רק הרבש"ץ והסגן שלו, כך דיווחנו הערב (שישי) ב"אולפן שישי".

גם ביישובי צמודי הגדר בין 4-0 ק"מ מהגבול יצומצמו ימי המילואים של החיילים, אם כי עדיין יישארו כוחות במרחב. ההחלטה התקבלה בימים האחרונים והועברה לרבש"צים של היישובים. לקריאת הכתבה המלאה.

21:18 - כוחות צה"ל ומשטרה סיכלו ניסיון הברחת אמצעי לחימה בגבול ירדן. הם איתרו שני אקדחים ונתפס חשוד שהועבר להמשך טיפול כוחות הביטחון

פורסם לראשונה ב-N12