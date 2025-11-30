גילויים חדשים על כישלון חיל האוויר ב-7.10: "לא הותקפו"

עדכונים שוטפים

03:19 - התרעת צבע אדום הופעלה בכרם שלום שבעוטף עזה

צה"ל: מדובר בזיהוי שווא

00:58 - הרמטכ"ל מקים צוות חקירה ייעודי למחדל "חומת יריחו"

הרמטכ"ל אייל זמיר החליט בימים האחרונים להקים צוות מעמיק מיוחד שיבחן את מחדל "חומת יריחו", כך פורסם אמש בחדשות 12. במסגרת בחינה זו, הצוות יבדוק כיצד צה"ל התמודד עם המסמך המודיעיני החל מלפני שנים רבות - מהתוכנית פשיטה של חמאס שזיהו ב-2018 ועד "חומת יריחו" שעלתה על רדאר צה"ל ב-2022.

בימים הקרובים הוא יבחר מי האנשים שייכללו בצוות הזה. מסקנות הצוות המיוחד עשויות להגיע עד זמיר עצמו, שקיבל לידיו תוכנית פשיטה של חמאס ב-2018 כמפקד פיקוד הדרום.

נזכיר כי היעדר תחקור "חומת יריחו" זו המסקנה הכי מובהקת מוועדת תורג'מן, שבחנה את איכות תחקירי צה"ל השונים על 7.10. ועדת תורג'מן ביקרה בחריפות את העובדה שצה"ל לא תחקר באופן ייחודי את "חומת יריחו", וכלל אותה רק במסגרת תחקירים קיימים, למרות היותה נדבך מרכזי ממחדל 7.10. לכתבה המלאה

00:39 - "יושבים על הקרקע ולא תוקפים": כך נראה כישלון חיל האוויר ב-7.10

המתחקר של אוגדת עזה, תא"ל אורן סולומון, בחן בשנה האחרונה את תפקוד הצבא ב-7 באוקטובר - והתחקיר שלו חושף כישלונות קשים של חיל האוויר. "כולם מקבלים את הטלפון האדום, אומרים 'כן, כן, כן, הבנו', סוגרים את הטלפון. ובעצם מבצעים אפס תהליכים מבצעיים שקשורים למודיעין שהוא קיבל"

סולומון מתאר כישלון חריף: "02:30 לפנות בוקר בתא התרעה יושבת קצינה צעירה. מגיעות אינדיקציות מודיעיניות מצד חמאס, היא מבקשת לקבל חומרים והבנה טובה יותר מאמ"ן, מ-8200, ואומרים לה, 'לא, את לא יכולה, אתם לא רשאים, אנחנו נראה, אנחנו נבדוק'".

אותה קצינה קיימה כ-50 שיחות כדי לברר את המידע, אבל באמ"ן לא העבירו לה את החומרים.

כמעט 3 שעות על הקרקע לא תקפו: בשעה 06:53 קצין אג"ם תורן של אוגדת עזה סיפר למטה השליטה של חיל האוויר על "מספר פשיטות במקביל". הוא הוסיף ושאל - "אנחנו במדיניות אש מרחיבה, בסדר?". הקצין במטה השליטה ענה - "100 אחוז". למרות השיחה, בחיל האוויר לא תוקפים באזור המכשול ובפיקוד הדרום לא מבקשים זאת מהם.

סולומון תיאר את הכישלון המרכזי: "במקום שהמטוסים האלה יעלו מיד ויתקפו את אותם מחבלים על המכשול בצירי הכניסה והחדירה, מה המטוסים עושים? מתכננים. כמעט שלוש שעות שהם יושבים על הקרקע ולא תוקפים". לכתבה המלאה

00:20 - מחבל השליך מוט לעבר רכב - השמשה נופצה

ניסיון פיגוע בשומרון ללא נפגעים: אמש (שבת) מחבל השליך מוט ברזל לעבר מכונית שנסעה סמוך לצומת גיתי אבישר בכביש 5 "חוצה שומרון". המוט שהמחבל השליך ננעץ בשמשה הקדמית של הרכב, סמוך מאוד למושב של הנהגת.

צה"ל פתח במרדף והחל לבצע מעצרים. "שמענו בום, לא הבנו מה קורה. מיד הגיעו כוחות ועזרו לנו", סיפרה הנהגת. לכתבה המלאה

22:35 - האקרים איראנים טוענים: פרצנו לרכב של מדען גרעין ישראלי ו"שלחנו לו מסר"

קבוצת האקרים איראנים בשם "חנדלה" טענה אתמול (שבת) כי חדרה למערכות הקשורות למחקר הגרעיני בישראל. לטענת הקבוצה, היא השיגה מידע מקיף על אותו מדען גרעין, הכולל את כתובת ביתו ומקום עבודתו. לדבריהם, הם שלחו למדען הישראלי זר פרחים שחתום על ידם - והוא הושאר בתא המטען של רכבו. במכתב שהושאר ברכב נכתב: "נוח על משכבך בשלום".

הם איימו: "אירועים חריגים נוספים עשויים להתרחש בעתיד". לכתבה המלאה

20:32 - המהלך שצה"ל ניסה לסכל - והמסר שהועבר לנשיא סוריה

הפעולה של צה"ל בשטח סוריה שבוצעה בלילה שבין חמישי לשישי נועדה כדי לסכל התעצמות צבאית של ארגון הטרור אל-ג'מאעה אל-אסלאמיה. הערב (שבת) דיווחנו ב"חדשות סוף השבוע" כי צה"ל פעל למנוע מהארגון להצטייד ברקטות שיועדו לשיגור לעבר שטח ישראל.

אל-ג'מאעה אל-אסלאמיה הוא ארגון טרור סוני, אך הוא משתף פעולה עם חיזבאללה. בישראל החליטו שלא ניתן עוד להתעלם ממנו. במהלך הפעילות על אדמת סוריה כוחות מילואים נתקלו במחבלים - שישה נפצעו, שלושה מהם במצב קשה. לכתבה המלאה

