מגמה מעורבת באסיה; עליות קלות בחוזים העתידיים על וול סטריט

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:10

המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת: מדד ההנג סנג עולה ב-0.2%, הקוספי בדרום קוריאה קופץ ב-1.6%, מדד הניקיי מאבד מערכו כ-1.1%, מדד שנגחאי בסין בעלייה של כ-0.7%, ושנזן בעלייה של כ-0.9%.

החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים הבוקר עליות קלות: S&P 500 בעלייה של כ-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.3%, הדאו ג'ונס ללא שינוי.

אמש וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת, עם הציפייה להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב ביום רביעי בשבוע הבא. דאו ירד בכ-0.1%, S&P 500 ננעל בעליות של כ-0.1%, נאסד"ק התרומם ב-0.2%.

המשקיעים סומכים יותר ויותר על כך שהפדרל ריזרב יוריד את הריבית ברבע אחוז בפגישתו הבאה שתתקיים ב-10 בדצמבר, פגישתו האחרונה לשנה זו. השווקים מתמחרים סיכוי של 87% להפחתת ריבית, הרבה יותר גבוה מאשר לפני שבועיים.

שנת 2025 היא שנה משמעותית עבור חברות תשתיות הבינה המלאכותית - כמו חברות המייצרות מוצרי אחסון נתונים, ציוד חשמלי למרכזי נתונים וספקיות ציוד לייצור שבבים למכשירים אלקטרוניים.

חברות אחסון הנתונים ווסטרן דיגיטל וסיגייט טכנולוג'י הן בעלות הביצועים הטובים ביותר בסקטור הטכנולוגיה של מדד S&P 500 השנה, עם עליות מרשימות של יותר מ-255% ו-206% בהתאמה, כאשר הביקוש לכוננים קשיחים מונע על ידי תחום הבינה המלאכותית.

מייקרון טכנולוג'י, פלנטיר , לאם ריסרצ' , אפלובין ואינטל ממשיכות אחריהן כבעלות הביצועים הטובים ביותר בסקטור. חברות כמו ג'ייביל ויצרנית מחברים האופטיים אמפנול גם הן מככבות בתחום הטכנולוגיה השנה.

סיילספורס עלתה ביותר מ-3%, לאחר שסיפקה תחזית הכנסות חזקה מהצפי. מטא (פייסבוק) עלתה ב-4.2% לאחר דיווחים שמארק צוקרברג מתכנן לצמצם משמעותית את המשאבים המוקצים ליוזמות המטא-וורס של החברה.

היום (ו') יפורסמו נתוני מדד המחירים לצריכה פרטית, ה-PCE, הנחשב למדד האינפלציה המועדף על הפד.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט רושמים הבוקר ירידות קלות, על רקע הדשדוש במגעים לסיום מלחמת רוסיה-אוקראינה. שיחות שהתקיימו ביום שלישי בין הנשיא פוטין ואנשיו למשלחת אמריקאית בהובלת סטיב וויטקוף לא הצליחו להוביל לפריצת דרך, והמשקיעים מעריכים כי הסיכוי שיוסרו הסנקציות שהטילה ארה"ב על הנפט הרוסי לאחרונה אינו גבוה. לפי שעה, מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-59.5 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על 63.1 דולר.

הזהב נסחר בעלייה של 0.3% לרמה של 4,256 דולר לאונקיה.

בשוק הקריפטו, שער הביטקוין נע כעת סביב 92 אלף דולר, ירידה של 1.1%. המטבע הדיגיטלי עדיין רחוק ביותר מ-25% משיאו, שעמד על 126 אלף דולר בינואר האחרון.