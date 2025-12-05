הפצ"רית לשעבר שוחררה מביה"ח לאחר חודש באשפוז

הפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי שוחררה הבוקר (שישי) מבית החולים איכילוב בתל אביב, לאחר חודש באשפוז. היא פונתה לביה"ח לאחר שנטלה כדורים בכמות שגרמה לה לאבד את הכרתה. היום הוחלט לשחרר אותה לביתה. גורמים במשטרה: "היא תזומן כעת לחקירה".

תנאי המעצר של תומר-ירושלמי הסתיימו, ועכשיו היא כעיקרון חופשיה וללא כל מגבלה. המשטרה צפויה לפנות לבית המשפט לדון בתנאי המעצר שלה - בבקשה שיחמיר אותם.

גורמים המעורבים בחקירה סיפרו ל-N12 כי הצעד הבא מבחינת המשטרה יהיה לזמן אותה שוב לחקירה. היא צפויה להתעמת עם עדויות חדשות וגילויים חדשים לחקירה. ייתכן כי תעומת עם חלק מהחשודים הנוספים בפרשה.

בינתיים עוד לא מונה מפקח על החקירה. היועמ"שית גלי בהרב-מיארה פסלה את עצמה מפיקוח על החקירה, אחרי הטענות שהועלו נגדה כי ייתכן והיא תצטרך להעיד בעצמה בפרשה. שני המועמדים של המשפטים יריב לוין - נציב תלונות השופטים אשר קולה והשופט בדימוס יוסף בן חמו - נפסלו על ידי בג"ץ. גורמים במשטרה מבהירים כי הם ימשיכו בפעולות החקירה, ללא קשר לסאגה המשפטית.

למה זה חשוב?

● החשדות החמורים נגד הפצ"רית העלו את הטענה שהם מערערים את האמון הציבורי בצה"ל, במערכת המשפט הצבאית ובמערכת המשפטית בכלל.

● החשד להדלפה פנימית מגוף ביטחוני רגיש מעורר שאלות על האחריות והשקיפות של הפרקליטות הצבאית.

● הפרשה גרמה לקרע במערכת הפוליטית ובציבור: יש שמגבים את ניהול התיק נגד המואשמים בהתעללות בטענה שזו שמירה על המוסר של המדינה, ויש שטוענים שניהול התיק נגד המתעללים לכאורה הוא פגיעה בחיילים ובשמה של ישראל בעולם.

מה הם החשדות נגד הפצ"רית?

● אישרה או הייתה מעורבת בהדלפת חומרי חקירה רגישים, במקרה זה הסרטון, לתקשורת.

● מסרה תצהיר שקר לבג"ץ.

● סעיפי החשדות: שימוש לרעה בכוח משרה, שיבוש מהלכי משפט, מרמה והפרת אמונים ומסירת ידיעה רשמית על ידי עובד ציבור.

העימות על החקירה

● החקירה נגד הפצ"רית נפתחה בהנחיית היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ומנוהלת בידי המשטרה.

● שר המשפטים יריב לוין טען שהיועמ"שית לא כשירה לפקח על החקירה כי היא בניגוד עניינים. הנימוק: היועמ"שית מעורבת גם היא בפרשה כיוון שהתגובה השקרית לכאורה של הפרקליטות הצבאית לבג"ץ הוגשה למעשה על ידי פרקליטות המדינה, שבראשה עומדת בהרב-מיארה. ואכן, בהרב-מיארה הודיעה לבג"ץ בעתירה נגדה כי היא "מושכת את ידיה מהחקירה".

● לוין פנה לנציבות שירות המדינה ודרש להטיל את האחריות לחקירה על נציב תלונות השופטים אשר קולה, כמי שאינו נמצא בניגוד עניינים לטענתו. בג"ץ פסל את המינוי בטענה כי קולה לא יכול על פי חוק לשמש בעוד תפקיד מלבד נציב תלונות השופטים.

● לאחר מכן בחר לוין את השופט בדימוס יוסף בן-חמו. עתירות הוגשו גם נגד המינוי הזה, בטענה כי הוא אינו עומד בדרישת הסף של "עובד מדינה בכיר". השבוע, קיבל בית המשפט את העתירות - ופסל גם את מינויו של בן-חמו.

