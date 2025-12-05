757 מיליון דולר: עסקת הענק החדשה של אלביט

ועדת הביטחון של הפרלמנט היווני אישרה אמש (ה') בישיבה סגורה רכישה של 36 מערכות PULS מתוצרת אלביט תמורת 650 מיליון אירו (כ־757 מיליון דולר). כך מדווח בסוכנות הידיעות רויטרס. זו רכישה יוונית משמעותית ראשונה מבין כמה שצפויות בקרוב, כחלק מתוכנית ההצטיידות של יוון שכוללת רכש בסך כ־32.66 מיליארד דולר עד 2036.

התגובה לאיומי ארדואן: יוון מעוניינת לרכוש טילים בליסטיים מישראל

PULS היא מערכת שמספקת פתרון מקיף, שמסוגל לשגר רקטות לא מונחות, חימושים מדויקים וגם טילים בטווחים שונים. המשגר מותאם באופן מלא לפלטפורמות קיימות, גלגליות או זחליות, ובכך מאפשר הפחתה משמעותית בעלויות התחזוקה וההכשרה, תוך שניתן לפגוע עימו במטרות בטווח מקסימלי של 300 ק"מ.

המכירה הצפויה הזו של אלביט היא מרשימה מאוד הן מבחינת החברה והן מבחינת ישראל, אבל בקרוב מאוד צפויה עסקה חריגה במיוחד למכירת שלוש מערכות הגנה אווירית ישראליות ליוון תמורת כ־3 מיליארד אירו (כ־3.5 מיליארד דולר), סכום דומה למכירת חץ 3 לגרמניה. אותה עסקה צפויה לכלול את ספיידר של רפאל שתחליף את OSA-AK וטור M-1 הרוסיות, ברק MX של התעשייה האווירית תחליף את מערכות ההוק, וקלע דוד אף היא של רפאל, את S-300 הרוסיות. הן צפויות להשתלב למערך מחודש לצד פטריוט, שהיוונים ישאירו ברשותם.

העסקה הנרחבת כל־כך נובעת מכך שאתונה לא השקיעה במשך רבות בטכנולוגיות הצבאיות שלה, ועתה מצאו עצמם היוונים בפער ככלל ומול האיום המרכזי הטורקי בפרט. הסכום הגבוה של כ־3.5 מיליארד דולר מיועד לכיסוי בשלב הראשוני רק של מרחבי תראקיה ומזרח הים האגאי, כשבהמשך צפויות להתבצע עסקאות נוספות.

מערכת ברק MX של התעשייה האווירית תומכת במכ"מים ובמשגרים שונים לכיסוי נגד מטוסי קרב, מסוקים, מל"טים, טילי שיוט, טילי קרקע־אוויר וטילי קרקע־קרקע. המערכת מבוססת על מרכז שליטה חכם ומוכח מבצעים, שמאפשר שילוב של מיירטים נוספים.

בה בעת, קלע דוד היא מערכת שלא הרבתה ישראל למכור משיקולים אסטרטגיים, אבל גם בשל התלות באישור מכירה מארה"ב. המערכת של רפאל נמכרה ב־2023 לפינלנד, שגובלת ברוסיה תמורת כ־366 מיליון דולר. בדומה לחץ 3, עסקה זו נסגרה עוד בטרם המלחמה, בזכות מכרז חריג אפילו במושגי טכנולוגיות ההגנה האווירית הישראליות: מתוך עשר חברות בינלאומיות בתחילת הדרך, שתיים ישראליות הגיעו לשלב הסופי - רפאל עם קלע דוד והתעשייה האווירית עם ברק MX.

את מערכת ספיידר של רפאל, הציגה החברה הישראלית לפיקוד הבכיר של חיל האוויר היווני בחודש אפריל. המערכת שזוכה גם להתעניינות מלקוחות נוספים כמו קניה, כבר נמצאת בשימוש של כמה מדינות - בהן צ'כיה. ספיידר היא מערכת הגנה, שמספקת פתרונות הגנה אווירית בטווחים שונים ואל מול מגוון איומים אוויריים, לרבות מל"טים, מטוסים, מסוקים וטילים בליסטיים לטווחים קצרים. המערכת מיירטת את האיומים באמצעות שתי משפחות של מיירטים מתוצרת רפאל- פייתון (PYTHON) ודרבי (DERBY).