מפגן הכוח בעזה והמסר לחמאס: "ממשיכים לעבוד"

עדכונים שוטפים

08:48 - דיווח בפייננשל טיימס: משטרת אירלנד חוקרת תקרית שבה כטב"ם בלתי מזוהה חדר למרחב האווירי של המדינה וכמעט ופגע במטוסו של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי שבדיוק נחת בדבלין



08:13 - נציגי מו"מ בכירים מארה"ב ומאוקראינה: "התקדמות אמיתית להסכם תלויה בנכונות של רוסיה לשלום לטווח ארוך"

08:06 - אחרי מותו של אבו שבאב, יורשו בריאיון ל-N12: "לא מפחד מחמאס - אני נלחם בהם"

יממה בלבד אחרי שאבו שבאב נהרג, יורשו כבר התייצב בחזית: סגנו רסאן א-דהיני נכנס אתמול (שישי) לפיקוד על המיליציה שפועלת ברפיח נגד חמאס והציג מפגן כוח. בריאיון ל-N12, הוא הצהיר שהוא לא מפחד מחמאס וכי הם ממשיכים באותה הדרך ובעוצמה רבה יותר.

"איך אפחד מחמאס בזמן שאני נלחם בחמאס? אני נלחם בהם, עוצר אנשים שלהם, מחרים להם ציוד, נלחם בהם ומרחיק אותם. אני עושה את מה שמגיע להם בשם העם והאנשים החופשיים", הדגיש א-דהיני בשיחה שקיים איתנו.

בהתייחסו לתיעוד מפגן הכוח שבו הוא מברך את לוחמיו ומנסה לשדר מורל גבוה, הוא הבהיר: "המטרה של הווידאו שפורסם פשוטה וברורה - להראות שהכוחות העממיים ממשיכים לעבוד. נכון שהמפקד היה יקר לנו והיעדרו כואב, אבל זה לא עוצר את המאבק בטרור". לקריאת הכתבה המלאה ב-N12

01:05 - באפגניסטן ובפקיסטן דיווחו הלילה על חילופי אש כבדים בגבול בין המדינות

00:07 - ישראל למתווכות: בחמאס יודעים להגיע אל החלל החטוף רן גואילי

משלחת בראשות מתאם השבויים והנעדרים, תא"ל במיל' גל הירש, יצאה ברביעי לקהיר כדי ללחוץ על המתווכות, שיעבירו לחמאס את המסר - להחזיר במהירות את החלל החטוף רן גואילי לישראל. במהלך הפגישה, הודיעו בישראל למתווכות שבג'יהאד האיסלאמי יש מי שיודע היכן נמצא גואילי, ושגם בחמאס יודעים, כך פורסם הערב לראשונה בחדשות 12.

הצוות הישראלי שיתף את המתווכות במידע שנוגע למקום הימצאו של גואילי ודרש פעולה פעולה דחופה, אינטנסיבית ואפקטיבית להחזרתו. מבחינת ישראל, אירוע החטופים לא הסתיים עד שגואילי ישוב.

בנוסף, השיחות בקהיר עסקו גם בשלב הבא של הפסקת האש, שכולל את פירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה. גורם ישראלי אמר ל-N12: "המתווכות משדרות שחמאס מגלה עניין לעמוד בהסכם השבויים והנעדרים, ורוצה לעבור לשלב הבא שכולל פירוק מנשק ופירוז הרצועה".

לדברי הגורם הישראלי, בחמאס מבינים שאין להם ברירה, אלא ללכת לפירוק ופירוז. "זה או שהם מסכימים או שאנחנו נפרק אותם מנשקם. לא נשאיר בעזה איום על מדינת ישראל", טען אותו גורם.

00:05 - קנדה הודיעה שהסירה את סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור ואת היאת תחריר א-שאם (ארגונו של הנשיא אחמד א-שרע) מרשימת ארגוני הטרור

23:22 - דיווח בלבנון: מל"ט ישראלי הטיל פצצה בעיירה בדרום המדינה

23:02 - משרד החוץ האמריקני אישר מכירה אפשרית של מערכת ניהול קרב משולבת וציוד לדנמרק - בשווי של 3 מיליארד דולר, כך לפי הודעת הפנטגון

22:28 - העצרת הכללית של האו"ם אישרה היום ברוב גדול שורה של החלטות פרו-פלסטיניות, כולל הארכת המנדט של אונר"א, גינוי ההתנחלויות ותמיכה בזכויות פליטים פלסטינים

21:34 - תושבים רבים דיווחו על שמיעת פיצוץ והדף באזור המרכז והשפלה. הדי הפיצוץ - כתוצאה מתקיפות צה"ל ברצועת עזה

לוחמי מילואים מהחטיבה הצפונית ברצועה מסרו כי מדובר במבנים מבטון מזוין שהושמדו, ולכן הרעש הגדול.

22:17 - משרד החוץ האמריקני אישר מכירה אפשרית של כלי רכב טקטיים וציוד נלווה ללבנון, בעלות מוערכת של 90.5 מיליון דולר, כך הודיע היום הפנטגון

20:57 - 8 מדינות ערב והאיסלאם, ביניהן - מצרים, קטאר, סעודיה, ירדן ואיחוד האמירויות, בהצהרה משותפת נגד פתיחה חד-כיוונית של מעבר רפיח: "מדגישות את הצורך ליישום תוכנית טראמפ במלואה שקובעת כי מעבר רפיח לא ייפתח בכיוון אחד"

פורסם לראשונה ב-N12