בכיר חמאס בחו"ל: "מוכנים לדון בהקפאה או אחסון של הנשק"

עדכונים שוטפים

06:58 - המשטרה עצרה חמישה גברים בחשד שסייעו לפלסטינים שוהים בלתי חוקיים לעבור באין מפריע לתוך ישראל באזור בגבעת זאב ליד ירושלים תמורת כסף. החשודים - תושבי צפון הארץ ויישוב סמוך לירושלים בשנות ה-20, ה-30 וה-40 לחייהם

06:15 - הסכמי הביטחון בין ישראל לגרמניה יורחבו

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, הגיע לביקור רשמי ראשון בישראל ונפגש בין היתר עם נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש הממשלה נתניהו. לאחר הביקורים המדיניים, הוסכם ששיתופי הפעולה הביטחוניים בין המדינות יורחבו. בין היתר, יחל ייצור משותף של מיירטי מערכת החץ. לקריאת הכתבה

23:45 - דיווח בטורקיה: כוחות צבא טורקיה נכנסו לצפון סוריה משלושה נתיבים שונים - עפרין, ראס אל-עין וצפון חלב. ההערכה שהם עושים דרכם לעיר מנביג' שבשליטת הכורדים. מוקדם יותר דווח בטורקיה כי אנקרה מקציבה לכורדים 30 יום להשלים את הליך השתלבותם בכוחות הביטחון של הממשלה בדמשק

23:23 - במהלך פעילות התקפית של כוח צה"ל בכפר בורקין שבמרחב חטיבת מנשה, מחבל ניסה לדרוס את הלוחמים. הכוח ירה לעבר הרכב ופגע בו. כוחות הביטחון מבצעים סריקות לאיתור המחבל. אין נפגעים לכוחותינו

22:07 - חוסאם אל-אסטל שמפקד על המיליציה שפועלת בח'אן יונס - בתיעוד משותף עם רסאן א-דהיני, יורשו של אבו שבאב, ליד קברו: "מותו לא השפיע עלינו - אלא חיזק את כולנו ואיחד אותנו. אנחנו ממשיכים. אינשאללה, חמאס תסתיים"

21:46 - בכיר חמאס בחו"ל באסם נעים אמר הערב ל-AP: חמאס מוכן לדון ב"הקפאה או אחסון" של הנשק שלו, במסגרת הפסקת האש עם ישראל. "אנחנו פתוחים לגישה מקיפה על מנת למנוע הסלמה נוספת או כדי למנוע עימותים או פיצוצים נוספים".

נעים אמר שחמאס שומר על "זכותו להתנגדות", אבל טען כי ארגון הטרור מוכן להניח את נשקו במסגרת תהליך שמטרתו להוביל להקמת מדינה פלסטינית. הוא חזר על ההצעה להפסקת אש ארוכת טווח של חמש או עשר שנים לצורך קיום דיונים

21:35 - לוחמי חטיבת הצנחנים נטרלו שלושה מחבלים שיידו אבנים לעבר ציר מרכזי סמוך לכפר עזון שבחטיבת אפרים. החיילים בכוח שזיהו את זריקת האבנים הגיבו בירי לעבר המחבלים. אחד חוסל, השני נעצר ומחבל נוסף נוטרל. אין נפגעים לכוחותינו באירוע

20:02 - הרמטכ"ל אייל זמיר קיים היום שיחה עם ראשי רשויות הנגב המערבי, בנוכחות מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור ומפקד אוגדת עזה, תא"ל ברק חירם. לפי הודעת צה"ל, בפגישה הדגיש כי הצבא ימשיך לפעול במטרה להגן ולשמר את ביטחון הגזרה, והביע את הערכתו על שיתוף הפעולה המלא בין צה"ל להתיישבות

19:38 - שורד השבי רום ברסלבסקי בכנס של מפלגת השלטון באיטליה: "הג'יהאד האיסלאמי רצח אותי נפשית ופיזית במשך כל יום", עוד הוסיף, שהוא "מכיר חטופים שחזרו ולא יכולים לתקשר. השבי הזה לא מתאים לחיה, ובטח שלא לבן אדם"

19:23 - מבקר המדינה זימן שני בכירים לשעבר בשב"כ לפגישה כחלק מ"ביקורת בכל הנוגע לאירועים שהובילו לטבח 7 באוקטובר ומלחמת 'חרבות ברזל'". המכתב נשלח לעורכי הדין של השניים, לאחר שניסיונות לקבוע פגישות עימם לא צלחו לפי משרד המבקר. עוד ציינו בהודעת המבקר "כי בהתאם למוסכם בין מבקר המדינה מתניהו אנגלמן לראש השב"כ דוד זיני - מתקיים שיתוף פעולה בביקורת בין משרד המבקר לשירות הביטחון הכללי"

19:15 - ישראל, קטאר וארה"ב מקיימות פסגה משולשת בניו יורק

ארה"ב, ישראל וקטאר מקיימות היום (ראשון) בניו יורק פסגה משולשת כחלק מתהליך שיקום היחסים בין המדינות שהחל בהתנצלות של ראש הממשלה נתניהו על התקיפה הישראלית הכושלת בדוחא, כך לפי שני מקורות שמעורים בפרטים. לקריאת הכתבה

פורסם לראשונה ב-N12