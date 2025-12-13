ברחוב התבור במרכז תל אביב, ליד שוק הכרמל, נמכרה דירת חדר בשטח של 15 מ"ר, בקומת קרקע, תמורת 800 אלף שקל.

מחיר השיווק של הדירה עמד על 950 אלף שקל והיא עמדה כחודשיים על המדף.

המוכרת היא משקיעה שרכשה את הדירה לפני כ־20 שנה והשכירה אותה בכ־2,500 שקל לחודש. הרוכשים הם זוג מאזור השפלה שרכש את הדירה להשקעה ובכוונתו לשפץ אותה.

דירת חדר ליד שוק הכרמל / צילום: דניאל בוזגלו - צימוקי נכסים

"המשקיעים מחפשים הזדמנויות"

אייל ימיני מרי/מקס סנטר חולון, בת ים וראשון לציון, שייצג את המוכרת, מספר כי "לדירות קטנות ולא יקרות בעיר יש שוק כרגע. המשקיעים מחפשים הזדמנויות. הנכס עורר עניין רב, וכמה מתעניינים רצו לרכוש אותו.

"הקונים מתכוונים לשפץ את הדירה ולהפוך אותה למעין 'דירת מכולה' - להפיק מהשטח שלה את המקסימום שניתן להפיק. להערכתי אם הם ילכו עם התוכנית שלהם הם יוכלו להשכיר אותה ב־4,000־4,200 שקל לחודש.

"הביקוש לדירות גדולות יותר בעיר נמצא כרגע בבעיה, כי הוא מגיע בדרך כלל ממשפרי דיור ולא ממשקיעים. אלו עדיין יושבים על הגדר ולא ממהרים לחזור לשוק. דירות ב־4־6 מיליון קשה יותר למכור כרגע.

"הורדת הריבית הזריקה קצת חיים לשוק - אנחנו מתחילים להרגיש עלייה קטנה בהתעניינות, אבל נראה שחלק גדול מהרוכשים מחכים להורדה גדולה יותר".

הקונים יוצגו ע"י קטי פלדמן מרי/מקס סנטר.

דירת חדר ליד שוק הכרמל / צילום: דניאל בוזגלו - צימוקי נכסים

דירות יד שנייה שנמכרו

אשקלון

ברחוב העונות, דירת 4 חדרים, 109 מ"ר, בקומה 4 מתוך 6, עם חניה, נמכרה ב־1.82 מיליון שקל.

בשדרות עמק יזרעאל, דירת 5 חדרים, 133 מ"ר, בקומה 1 מתוך 6, עם חניה כפולה, נמכרה ב־1.74 מיליון שקל.

ברחוב יוספטל, דירת 2 חדרים, 38 מ"ר, בקומה 2 מתוך 2, נמכרה ב־700 אלף שקל.

ברחוב גלעד, בית בן 5 חדרים, 140 מ"ר, חצר בשטח 110 מ"ר, נמכרה ב־3.15 מיליון שקל.

צור הדסה

ברחוב רכסים, דירת 4 חדרים, 88 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, עם חניה, נמכרה ב־2.2 מיליון שקל.

ברחוב נחליאלי, דירת 4 חדרים, 103 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 5, עם חצר בשטח 113 מ"ר, עם חניה, נמכרה ב־3.03 מיליון שקל.

אור יהודה

ברחוב אסירי ציון, דירת 3 חדרים, 75 מ"ר, בקומה 1 מתוך 8, עם חניה, נמכרה ב־1.85 שקל.

ברחוב יצחק שמיר, בית בן 6 חדרים, 211 מ"ר, בקומה 12 מתוך 12, נמכר ב־4.6 מיליון שקל.

בשדרות הבנים, דירת 4 חדרים, 120 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, נמכרה ב־2.16 מיליון שקל.

שלומי

ברחוב יפה נוף, דירת 3 חדרים, 93 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, נמכרה ב־650 אלף שקל.

ברחוב נווה רבין, דירת 4 חדרים, 101 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, עם חניה, נמכרה ב־1.55 מיליון שקל.

ברחוב נווה רבין, דירת 4 חדרים, 130 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, עם חניה, נמכרה ב־1.28 מיליון שקל.

בת ים

בסמטת הציפורנים, דירת 2 חדרים, 48 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, נמכרה ב־1.51 מיליון שקל.

ברחוב הרצל, דירת 3 חדרים, 56 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, נמכרה ב־1.76 מיליון שקל.

ברחוב בר יהודה, דירת 3 חדרים, 71 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, נמכרה ב־1.63 מיליון שקל.

ברחוב השקמה, דירת 5 חדרים, 95 מ"ר, בקומה 6 מתוך 7, נמכרה ב־2.58 מיליון שקל.

ברחוב מבצע סיני, דירת 4 חדרים, 75 מ"ר, בקומה 7 מתוך 10, נמכרה ב־2.65 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה