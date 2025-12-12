3 שבועות לדדליין לחיזבאללה: גל תקיפות של צה"ל בלבנון

עדכונים שוטפים

15:40 - שר החוץ הלבנוני יוסף רג'י לאל-ג'זירה: קיבלנו אזהרות מגורמים ערביים ובין-לאומיים שישראל מתכננת פעולה צבאית נרחבת בלבנון. אנחנו מגבירים את המגעים הדיפלומטיים כדי למנוע זאת

14:48 - דיווח בגארדיאן: התובע הכללי של בית הדין הפלילי הבין-לאומי (ICC), כארים חאן טוען שממשלת בריטניה איימה להפסיק את מימון בית הדין ולפרוש מאמנת רומא במידה ובית הדין יממש את כוונתו להוציא את צו המעצר נגד ראש הממשלה נתניהו

14:26 - צה"ל הודיע על החרמת והריסת ביתו של המחבל מאלכ אלגאבר סאלם, ממבצעי הפיגוע בצומת גוש שבו נרצח שליו זבולוני

11:30 - מאות מיליונים לישראל: חבילה ביטחונית חדשה אושרה בארה"ב

בית הנבחרים האמריקני אישר הלילה (בין רביעי לחמישי) את תקציב ההגנה האמריקני לשנת 2026 - חוק בהיקף של כמעט טריליון דולר שמגדיר את מדיניות הפנטגון. הצעת החוק כוללת תמיכה נרחבת בישראל, ובה מימון מלא לתוכניות ההגנה המשותפות מפני טילים, ובחינה של יכולתה של ארה"ב לספק לישראל את צורכיה הביטחוניים במקרה של אמברגו נשק בין-לאומי.

"החוק נותן עדיפות לשיתוף פעולה ביטחוני בין ארה"ב לישראל, שיסייע לשתי המדינות להתמודד עם איומי טילים, כטב"מים וטכנולוגיות מתקדמות", נמסר מהשדולה הפרו-ישראלית אייפא"ק. "החוק מאפשר העברת 500 מיליון דולר בשנת הכספים 2026 לשיתוף פעולה בתחום ההגנה מפני טילים, כולל מימון לרכישת מערכות כיפת ברזל, קלע דוד וחץ עבור ישראל, וכן למחקר, פיתוח, ניסוי והערכה משותפים".

בשדולה הוסיפו: "החוק כולל גם 80 מיליון דולר לתוכנית אמריקנית-ישראלית משותפת נגד מנהרות, 35 מיליון דולר לשיתופי פעולה בתחומים כמו בינה מלאכותית וסייבר, ו-70 מיליון דולר למימון פרויקטים משותפים ליירוט כטב"מים".

לקריאת הכתבה המלאה

10:24 - דובר צה"ל: בפעם השנייה השבוע, צה"ל תקף מחנה אימונים ומטרות של חיזבאללה בדרום לבנון. המחנה שימש את כוח רדואן לאימונים ולהכשרות של מחבלי הארגון

10:16 - חיל האוויר פתח בגל תקיפות בלבנון נגד חיזבאללה

3 שבועות לדדליין לפירוק הנשק: חיל האוויר החל לתקוף הבוקר (שישי) מטרות חיזבאללה בלבנון כחלק מאכיפה מול ההפרות של ארגון הטרור. פטריות עשן תועדו בדרום לבנון, כתוצאה מתקיפות צה"ל. גורם ביטחוני: יעד התקיפות - מתחם אימונים של חיזבאללה, וכמה מטרות נוספות. אין שינוי בהנחיות לתושבי הצפון.

מדובר בפעם השנייה השבוע שצה"ל תוקף בעצימות בדרום לבנון, בגזרה שהולכת ומסלימה. דובר צה"ל אישר כי היעד לתקיפות הוא מתחם הכשרות ואימונים ששימש את כוח רדואן של החיזבאללה: "בתחילת השבוע הותקף מתחם אימונים אחר של ארגון הטרור חיזבאללה והיום הותקף מתחם נוסף".

דובר צה"ל הבהיר: "קיום אימונים צבאיים וביסוס תשתיות טרור לפעילות נגד ישראל מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על מדינת ישראל. כחלק מהאימונים והכשרות המחבלים במחנה, המחבלים עברו תרגולי ירי והכשרות נוספות לשימוש באמצעי לחימה מסוגים שונים, לטובת תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל".



לקריאת הכתבה המלאה

10:15 - מועצה אזורים גליל עליון על התקיפות בלבנון: בשלב זה אין שינוי בהערכת המצב והנחיות למרחב האזרחי, שגרה מלאה בכלל המרחב

10:13 - גורם ביטחוני תוקפים בלבנון מתחם אימונים וכמה מטרות נוספות

10:11 - חיל האוויר החל לתקוף מטרות חיזבאללה בלבנון

9:20 - התיעודים של הירש, עדן, אורי, אלכס, אלמוג וכרמל נחשפים

במשך למעלה מ-70 יום פעלו המצלמות בעומק האדמה. כל רגע כמעט מבוים על ידי מחבלי חמאס. אבל הם לא מצליחים לחבל בתוצאה: עדות מצולמת היסטורית למה שקרה כאן. רגעים בלתי נתפסים שנכנסים עמוק ללב. זה לא עוד סרטון שבי, זה מכתב בווידאו שהגיע באיחור נוראי. זה כתב אישום חי ובוער שנכתב במראה פניהם של הירש גולדברג-פולין, כרמל גת, אורי דנינו, אלמוג סרוסי, עדן ירושלמי ואלכס לובנוב. השישה שהחזיקו מעמד 328 ימים. וכמה מעט אנחנו יודעים על גודל ההחמצה, וכמה חשוב שנדע מה בדיוק קרה שם.

"אלה היו סרטונים מבוימים לחלוטין שחמאס הכריח אותם להצטלם", מספרת מיכל לובנוב, אלמנתו של אלכס. ואכן, בסרטונים נראים החטופים נדרשים לשחק למצלמה. גם החטיפים לא במקרה מונחים על המזרן שלהם. "אבל הדינמיקה שלהם, זה משהו שאת לא יכולה לביים".

עובדה | תיעוד בלתי נתפס: ששת החטופים מדליקים נרות חנוכה במנהרות בעזה. הקטע שניתן לשדר באישור המשפחות@Uvda_tweet pic.twitter.com/QxIuicMvqz - החדשות - N12 (@N12News) December 11, 2025

והדינמיקה הזו משתקפת ברגעים רבים שנקלטו בעדשת המצלמה, אגב משחק קלפים, הדלקת נרות, ציון שנה אזרחית חדשה ואפילו תספורת שנכפית עליהם. שמות ומבטי חיבה. דאגה אמיתית. וכמוהם גם הרעב משתקף, הפגיעות הפיזיות והעינויים הפסיכולוגיים.

לקריאת הכתבה המלאה

21:07 - שלב ב' יחל בשבועות הקרובים, בישראל חוששים: האמריקנים לא משתפים אותנו

ארצות הברית תחל בקרוב את המעבר לשלב ב' של הפסקת האש ברצועת עזה, שמשמעותו נסיגה נוספת של צה"ל, הכנסת סיוע הומניטרי נוסף והקמת ממשל זמני של כוח רב-לאומי. הערב (ה') פורסם ב"מהדורה המרכזית" - בישראל חוששים מכך שהממשל האמריקני לא מעדכן את הגורמים בארץ בפרטי השלב.

בישראל מבינים שארה"ב תחל את שלב ב' בעסקה, שנועד לשקם את רצועת עזה - כבר בשבועות הקרובים. הממשל האמריקני שומר את הקלפים קרוב לחזה, והוא לא משתף את ישראל בנוגע ללוחות הזמנים או בזהות המדינות החברות בכוח הרב-לאומי שיפעל בעזה. לקריאת הכתבה המלאה

19:26 - גורמי ביטחון בישראל: הגענו לקצה חוט אפשרי באשר למיקום קבורתו של רן גואילי

גורמי ביטחון ישראלים אישרו הערב (ה') כי לאחרונה הגיעו לקצות חוט אפשריים באשר למיקום קבורתו של החלל החטוף האחרון רן גואילי ז"ל. בימים האחרונים החלו בדיקות ראשוניות בשטח של קצות החוט הללו. האזור שנבחן מקושר לארגון הג'יהאד האיסלאמי, שפעיליו חטפו את רן בשבת השחורה של 7 באוקטובר.

פעילי הג'יהאד האיסלאמי שקברו את רן ככל הנראה עדיין בחיים. בישראל סבורים שאם חמאס יגלה מוטיבציה להחזיר את רן - הם יוכלו לחקור את פעילי הג'יהאד לגבי מיקום קבורתו. בתחילת השבוע גורם ישראלי אישר כי חודשו החיפושים אחר רן גואילי בשכונת זייתון שבדרום הרצועה. גורמים ישראלים אמרו כי הם "אופטימיים שזה ייגמר בקרוב".

בתוך כך, ישראל ממשיכה להתעקש על כך שהתקדמות לשלב ב' של עסקת החטופים וסיום המלחמה תיערך אך ורק אחרי השבתו של רן לישראל. לקריאת הכתבה המלאה

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12