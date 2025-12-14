שורדי שבי פנו בדרישה לנתניהו: "תקים ועדת חקירה ממלכתית"

עדכונים שוטפים

06:00 - למעלה מ-200 שורדי שבי, בני משפחות חטופים ששוחררו וחטופים חללים בקריאה לרה"מ: "הקם ועדת חקירה ממלכתית"

למעלה מ-200 שורדי שבי ובני משפחות שורדי שבי וחטופים חללים, פנו הבוקר (ראשון), היום ה-800 למלחמה, לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה: "הקם מיד ועדת חקירה ממלכתית או פנה את מקומך".

השורדים החתומים על המכתב מסרו: "אנחנו קוראים לממשלת ישראל להפסיק להתחמק, להפסיק לדחות, להפסיק לטייח ולהקים לאלתר ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו דורשים אמת, צדק ולקיחת אחריות. אם אין בכוונתכם לקחת אחריות ולהקים ועדה כזו כפי שדורש רוב העם - פנו את מקומכם ותנו לעם להחליט".

בין החתומים על הדרישה: שורד השבי ירדן ביבס, בעלה של שירי ז"ל ואביהם של אריאל וכפיר ז"ל שנרצחו בשבי חמאס, שורדת השבי ארבד יהוד, שורד השבי אריאל קוניו, שורדת השבי אגם גולדשטיין שרון שורדת השבי עמית סוסנה ושורדי השבי רז ואוהד בן עמי. עוד חתומים: אחותה של עדן ירושלמי ז"ל שנרצחה בשבי, ג'ון ורייצ'ל גולדברג-פולין והוריו של הירש ז"ל שנרצח בשבי.

לצד השורדים ובני המשפחות, אנשי מועצת אוקטובר מצהירים: "נחריף את המאבק". לכתבה המלאה

23:32 - כוח צה"ל עצר שני פלסטינים בכניסה לבית אל. ברכב שלהם נתפסו סכינים יפניות, הם טוענים שהיו בדרך לרמאללה והתבלבלו בדרך

23:04 - משפחות מילואים מהשומרון הפגינו הערב מול ביתו של שר האוצר סמוטריץ' בקדומים, בדרישה שיתנגד לחוק הפטור מגיוס של ביסמוט

22:34 - צה"ל: במהלך פעילות התקפית של סיירת צנחנים בסילת אל חרת'יה שבחטיבת מנשה, מחבל השליך מטען לעבר הכוח שהגיב בירי וחיסל את המחבל. אין נפגעים לכוחותינו

21:46 - צה"ל: הכוחות בצפון רצועת עזה זיהו מחבל אשר חצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את המחבל על מנת להסיר את האיום

18:40 - דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי: מוקדם יותר היום, הופצה אזהרת פינוי של צה״ל במרחב ינוח שבדרום לבנון טרם תקיפה במרחב. לאחר הודעת הפינוי, צבא לבנון פנה דרך המנגנון להגיע לאתר המופלל פעם נוספת ולטפל בהפרה

18:36 - המסר של חמאס לפעילי הארגון לאחר החיסול: "גלו ערנות וזהירות"

לאחר החיסול המסתמן של מספר 2 בחמאס ראאד סעד - ערוץ שמזוהה עם הזרוע הצבאית של הארגון פרסם הערב (ש') קריאת אזהרה לפעילי ארגון הטרור: "מעריכים כי השעות הקרובות עלולות לכלול הסלמה מצד ישראל. קוראים לכל הפעילים לגלות ערנות וזהירות - במיוחד בתנועה, בתקשורת ובשהייה בלילה".

מארגון הטרור חמאס נמסר לאחר החיסול כי "תקיפת רכב אזרחי במערב העיר עזה מהווה המשך להפרה של הסכם הפסקת האש שנחתם בהתאם לתוכנית של טראמפ. פשע זה מדגיש שוב כי ישראל שואפת לערער במכוון את הסכם הפסקת האש ולהכשילו, באמצעות הסלמה של הפרותיה המתמשכות".

עוד טענו בחמאס כי "ממשלת ישראל נושאת באחריות המלאה לתוצאות פשעיה נגד העם הפלסטיני ולהפרות של הסכם הפסקת האש, כולל פגיעה בעמו, בפעיליו ובמנהיגיו". בהמשך דרשו מהמתווכות והמדינות הערבות להסכם לשאת באחריות כלפי "הפרות בוטות אלו" - ולפעול בדחיפות "לריסון הממשלה הישראלית ששואפת לערער את ההסכם". עם זאת, ארגון הטרור עדיין נמנע מלהתייחס בשלב זה באופן ישיר לניסיון החיסול של ראאד סעד ושומר על עמימות מסוימת שמוכרת מניסיונות חיסול קודמים. לקריאת הכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12