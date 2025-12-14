בג"ץ החליט הבוקר (א') פה-אחד לקבל את העתירות נגד הדחת היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה . בהרכב מורחב של שבעה שופטים הורה בית המשפט העליון לבטל שתי החלטות ממשלה שבמסגרתן שונה מנגנון הפסקת כהונתו של מוסד היועמ"ש - ובעקבות זאת הוחלט על פיטורי היועמ"שית.

פסק הדין ניתן בהרכב של שבעה שופטים, שרובם מהאגף השמרני של בית המשפט. בין היתר חתומים עליו המשנה לנשיא העליון נעם סולברג והשופטים דוד מינץ, אלכס שטיין וגילה כנפי-שטייניץ.

בהחלטתם ציינו השופטים כי נפלו פגמים רבים בהחלטת הממשלה על שינוי מנגנון הפסקת הכהונה של היועמ"שית. הממשלה רצתה שלא לעבור דרך ועדת גרוניס, אחרי שלא הצליחה למצוא שר משפטים לשעבר שיכהן ויכשיר את המהלך.

"משכך, נקבע כי הממשלה לא הייתה רשאית להחליט על פיטוריה של היועצת המשפטית לממשלה מכוח מנגנון הפסקת הכהונה החדש, מבלי לפנות קודם לכן לוועדה המקצועית-ציבורית", נכתב בפסק הדין.

השופטים הדגישו כי היועמ"שית ממשיכה לכהן בתפקידה בדין, על כל המשתמע מכך.

הפגמים שנפלו בהחלטת הממשלה

השופטים ציינו מספר פגמים שנפלו בהליך הדחת היועמ"שית:

1 ההחלטה אושרה בהליך בזק: ארבעה ימים בלבד לאחר פרסומה, מתוכם שני ימי עבודה.

2 לא בוצעה עבודת מטה מסודרת, והיא התקבלה ללא תשתית עובדתית או משפטית הולמת וללא היוועצות עם גורמי מקצוע.

3 לא נבחנו חלופות אחרות.

4 השינוי במנגנון ההדחה התבצע בדיעבד: לאחר שהממשלה כבר הצהירה בפומבי על רצונה להביא לסיום כהונתה של היועמ"שית.

5 השופטים כינו את את האופן שבו התקבלה ההחלטה הזו "הליך חפוז ודל".

בית המשפט הבהיר כי תוצאתו של פסק הדין ברורה: היועצת המשפטית לממשלה מוסיפה לכהן בתפקידה כדין, החלטת הפיטורים בטלה, וכל פעולה חד-צדדית שיש בה כדי לשנות ממעמדה, מסמכויותיה או מדרכי עבודתה של היועצת בזיקה להחלטת הפיטורים - אינה עולה בקנה אחד עם פסק הדין.

לוין וקרעי קראו להפר את פסיקת בג"ץ, באופוזיציה בירכו

שר המשפטים יריב לוין תקף בחריפות את השופטים וטען כי פסיקת בג"ץ מוכיחה כי אין אף שופטים שמרנים בבית המשפט העליון: "אם יש מי שחשב שבבית המשפט העליון יש שופטים שמרנים, מגיע פסק הדין הבוקר ומוכיח שוב שבבית המשפט ישנם אקטיביסטים ואקטיביסטים קיצוניים".

השר לוין קרא להפר את פסיקת בית המשפט העליון: "הממשלה חייבת לדחות על הסף את ההתערבות הבלתי חוקית בסמכותה, ולעמוד על זכותה לעבוד עם יועץ משפטי שיש לה אמון בו ושיסייע לה להגשים את מדיניותה".

"אין אף בית משפט בעולם שהיה כופה על ממשלה יועץ משפטי שאין לה אמון בו ושהודח פה-אחד על-ידי כלל חברי הממשלה. מתן פסק הדין בעיתוי הזה, כאשר עננה כבדה מרחפת מעל ראשה של היועצת המודחת, הוא עוד חוליה במאמץ העליון של שופטי העליון לחבל בחקירה ולחלץ את עו"ד בהרב-מיארה".

גם שר התקשורת שלמה קרעי קרא שלא לקיים את פסק הדין: "זה רגע המבחן של כולנו. דרושים איזונים ובלמים לגולם שקם על יוצרו. הממשלה חייבת לקבל החלטה עוד היום: אנחנו לא מקבלים את ההתערבות הבוטה של בג"ץ בלב-ליבה של סמכות הממשלה".

קרעי הוסיף וכתב כי צריך לחסום את כניסתה של בהרב-מיארה ממשרדי הממשלה: "הסמכות להדיח יועצת משפטית היא סמכות הממשלה בלבד על-פי חוק. על הממשלה להדיח סופית ובפועל את היועמ"שית, לחסום את כניסתה למשרדי הממשלה ולמנות לאלתר ממלא-מקום".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד בירך על פסיקת בית המשפט ומסר: "אני מברך את בג"ץ על כך שקיבל פה-אחד את העתירה שהגישה סיעת יש עתיד בדרישה למנוע את פיטוריה הבלתי חוקיים של היועצת המשפטית לממשלה. נמשיך להיאבק על שלטון החוק הישראלי".