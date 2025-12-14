היצע הדירות על המדף מתחיל לרדת - לראשונה זה שלוש שנים וחצי

למרות הדשדוש במכירות, מסתבר שגם הקבלנים הורידו רגל מהגז. לראשונה מאז אפריל 2022 נרשמה ירידה בהיצע הדירות החדשות הלא מכורות בישראל - כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודשים אוגוסט-אוקטובר.

למעשה, מאז נגיד בנק ישראל החל בסדרת העלאות ריבית מהירה ב־2022, היצע הדירות כמעט הכפיל את עצמו, מרמה של כ־44 אלף דירות על המדף באותה שנה ליותר מ־84 אלף דירות חדשות למכירה בספטמבר האחרון. אולם כאמור, בחודש אוקטובר האחרון נרשמה ירידה קלה, לרמה של 83,580 דירות. עדיין מדובר בכמות עצומה של דירות שמחכות לקונים, אבל שינוי המגמה עשוי ללמד שהקבלנים (והבנקים שמממנים אותם) מנסים להתאים את ההיצע לביקוש המכווץ.

חרף הירידה, משך הזמן הנדרש למכירת המלאי נותר ארוך במיוחד, כ־29 חודשים, ומעיד כי שוק הדיור עדיין מצוי בקיפאון.

● דירה בשכונת יוקרה בירושלים נמכרה פעמיים בתוך שבועות

● אחרי 25 שנה: המס שבדרך חזרה לשוק הנדל"ן. כל הפרטים

הירידה המדוברת ניכרת במספר ערים מרכזיות ובראשן תל אביב, רמת גן, אשקלון ופתח תקווה, והיא עשויה כאמור להעיד על כך שקצב המכירה עלה על התחלות בנייה, או על כך שבחודש אוקטובר ענף הבנייה חגג גם הוא את חגי תשרי, מה שהוריד את מספר התחלות הבנייה בחודש זה.

עדיין אחת מתוך 8 דירות חדשות שעומדות למכירה מצויה בתל אביב, שבה כמעט 11 אלף דירות חדשות משוועות לקונים. אחריה בדירוג ההיצע ירושלים שבה 8,319 דירות חדשות למכירה, בת ים עם 4,527 דירות, ונתניה שבה 3,729 דירות חדשות לא מכורות.

במקביל, מספר העסקאות שבוצעו בתקופה זו נותר נמוך יחסית. העיר שמובילה את טבלת המכירות הארצית בפעם השנייה ברציפות היא חיפה, והיא עוקפת את תל אביב וירושלים.

חיפה עדיין בראש

חיפה כאמור הובילה את מכירת הדירות בחודשים אוגוסט-אוקטובר, שעה שבעיר נמכרו 1,224 דירות, מתוכן 792 דירות יד שנייה. מעטים המקרים שבהם חיפה הובילה את טבלת המכירות הארצית, וזאת משום שמדובר בעיר שעיקר שוק הנדל"ן שלה מתמקד בעסקאות יד שנייה, בעוד שהבנייה בה אינה רבה. ואולם בחודשים האחרונים נרשמו בעיר הרבה עסקאות במסגרת "דירה בהנחה", דבר שהקפיץ את כלל העסקאות שבוצעו בה.

במקום השני בטבלה מצויה ירושלים, שבה נמכרו בסך הכל 1,131 דירות בחודשים אוגוסט-אוקטובר, מתוכן 714 בשוק החופשי; אחריה תל אביב, שבה נמכרו 1,114 דירות, מתוכן כמחצית דירות חדשות. תל אביב הובילה את טבלת המכירות של דירות חדשות בחודשים אלה, ויתכן שיש קשר לגידול במספר העסקאות על דירות חדשות (23% בין מספר העסקאות שבוצעו בחודשים אוגוסט-אוקטובר לאלה שבוצעו בין מאי ליולי), לריבוי המבצעים שנערכים בחודשים האחרונים ע"י יזמי נדל"ן.

במקום השלישי ניצבת נתניה, שבה נמכרו בין אוגוסט לאוקטובר 793 דירות, רובן דירות חדשות, ולאחר מכן אשקלון שבה נמכרו 609 דירות ופתח תקווה שבה נמכרו 579 דירות חדשות ויד שנייה.