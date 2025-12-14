עבאדי-בויאנג'ו חוזרת לצמרת האוצר, ומינוי פרוזנפר כנראה יוכשר

מיכל עבאדי־בויאנג'ו חוזרת לתפקיד החשבת הכללית במשרד האוצר, כך נחשף באתר גלובס. במשרד האוצר הפיצו הודעה שאישרו בה את הפרטים, ולפיה השר בצלאל סמוטריץ' בחר בה לתפקיד שיובא לאישור הממשלה.

עבאדי־בויאנג'ו כיהנה קדנציה אחת בתפקיד בין השנים 2011-2017, ומאז הוזכרה כמי שמועמדת על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו לתפקיד נציבת שירות המדינה. מינוי זה לא יצא אל הפועל, וכעת מעריכים שנתניהו הוא שמקדם אותה לתפקיד בקדנציה שנייה גם הפעם.

הושלמה החלפת הצמרת של משרד האוצר

המינוי של עבאדי־בויאנג'ו סוגר מעגל של מינויים אחרים לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ובכך הוא משלים החלפה של כל צמרת משרד האוצר בקדנציה שלו. למעשה, הוא מקדם את מועמדותו של מהרן פרוזנפר לתפקיד הממונה על התקציבים, אך נדחה מספר פעמים על ידי ועדת המינויים בנציבות שירות המדינה לאחר ש־11 המינויים בתקופתו היו מינויים של גברים ואין נשים בהנהלת משרד האוצר.

לכן, בסביבת סמוטריץ' הגו את הדיל לפיו הוא ימנה אישה לתפקיד החשבת הכללית, וכך תסלל האפשרות למינויו של פרוזנפר לתפקיד הממונה על התקציבים. בממשלה העלו תרחיש שנשמע בשעתו ולפיו נתניהו הוא שמקדם אישה מסוימת לתפקיד, ועל כן ועדת המינויים בנציבות שירות המדינה הכפופה למשרדו לא מאפשרת את מינויו של פרוזנפר שעליו נאבק סמוטריץ'. כך או כך נראה שכעת המינוי של השניים יצא לדרך.

בשדולת הנשים, נעמת ופורום דבורה בירכו על המינוי ומסרו כי "לאורך השנים האחרונות התרענו פעם אחר פעם על היעדר ייצוג נשי בתפקידי הליבה במשרדי הממשלה בכלל ובמשרד האוצר בפרט, כאשר בכל 11 המינויים של סמוטריץ' עד כה לא מונתה אף אישה אחת בכל הצמרת המקצועית של המשרד", ואולם גם כעת מינויה של אישה, מקצועית ומוערכת ככל שתהיה, מבוצע רק במסגרת דיל שבמסגרתו ימונה גבר לתפקיד אחר.

עבאדי־בויאנג'ו תחליף את יהלי רוטנברג שמסיים את הקדנציה שלו בחודש ינואר הקרוב לאחר שש שנים. במהלך הקדנציה הקודמת של עבאדי בויאנג'ו התבסס במשרד האוצר נוהל ולפיו החשכ"ל מסיים את תפקידו רק לאחר אישור הדוחות הכספיים של הממשלה שמבוצע בדרך כלל בחודש יוני. בנוסף לכך, בקרב גורמים בממשלה היה קונצנזוס שלפיו רוטנברג ישאר בתפקידו שנה נוספת לפחות במסגרת הארכת הכהונה, אלא שכדי לאפשר את דיל המינויים במשרד האוצר הוא יסיים כבר בחודש הבא, לאחר שזכה להערכה רבה במהלך תפקידו.

מבקרת חריפה של הוצאות מערכת הביטחון

עבאדי־בויאנג'ו היא עורכת דין, רואת חשבון וכלכלנית, שכיהנה כאמור בתפקיד בין השנים 2011-2017 ונחשבה לחשכ"לית מבריקה ומקצוענית שנכנסה לעימותים אישיים. בתקופתה היא התגאתה בשיפור החוב הממשלתי מ־71% ל־62%, ורוטנברג שהיה סגנה דאז אף המחיש כיצד ישראל הורידה את שיעור החוב שלה יותר מכל מדינה מפותחת אחרת מלבד נורבגיה, והיא ביצעה הנפקות אג"ח ל־30 שנה.

היא נחשבה אז למבקרת חריפה של הוצאות מערכת הביטחון וחוסר היכולת של האגף לפקח על הוצאותיה, ולעומת זאת לאחר תפקידה שימשה יועצת של משרד הביטחון בנושא.

היא התגאתה בכך שבקדנציה שלה בלמה דמי תיווך בעסקאות נשק של המדינה וגם העידה בפרשת הצוללות כמי שאישרה את ההלוואה לחברת טיסנקרופ לרכישת ספינות להגנה על אסדות גז. גם הוצאות מעון ראש הממשלה הועברו מיועמ"שית משרדו אליה, והתייחסה לכך בסיום תפקידה כשאמרה שעל ועדת הכספים בכנסת לקבוע נהלים מסודרים "על המערך שבין הפרטי לציבורי כי ראש הממשלה הוא ראש ממשלה 24/7 - גם כשהוא יושב בביתו הפרטי".

היא התעמתה לא רק עם מערכת הביטחון אלא גם עם אגף התקציבים באוצר ומנכ"ל בית החולים הדסה דאז זאב רוטשטיין שקרבתו של ליצמן אליו מנעה על פי הערכות את מינויה בשעתו לנציבת שירות המדינה. בתפקידה אז היא תוארה כמי שיש לה קשר ישיר לנתניהו אך קיבלה מחמאות גם מלפיד כשכיהן שר האוצר, ולעומת העימותים הרבים שנקטה, היא תוארה "נוחה" עבור הדרג הפוליטי.

בסופו של דבר היא סיימה את הקדנציה בטונים צורמים לאחר שלקחה איתה שישה ארגזים של חומרים ממשרד האוצר, והכחישה שאלו מסמכים רגישים.

לאחר עזיבתה את המשרד היא המשיכה לקריירה במגזר העסקי ושימשה כיו"ר פסגות. כיום היא מכהנת כיו"ר חברת קצא"א (לאחר שמונתה על ידי השר לשעבר אביגדור ליברמן) וכיו"ר דירקטוריון דוראד אנרגיה.

היריבות שצפויה לחזור גם בסיבוב השני באוצר

ואולם, היריבות המאפיינת את מערכת היחסים שבין אגף החשב הכללי ובין אגף הממונה על התקציבים ושליוותה את כהונתה הראשונה צפויה לחזור גם בזו השנייה אם שרשרת המינויים תצא לדרך. זאת משום שלצידה צפוי להתמנות כאמור מהרן פרוזנפר, דמות דומיננטית בפני עצמה. הוא שירת כיועץ הכספי לרמטכ"ל ובהסדר ניגוד העניינים שלו הוא הצהיר כי הוא בעלים של חברת ייעוץ כלכלי ומחזיק במחצית הבעלות על סוכנויות ביטוח שנמצא בליבת עיסוק האגף.

שאלה נוספת תרחף מעל יחסיה עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שהביע לא פעם חוסר שביעות רצון מעצמאות האגפים המאפיינת את משרד האוצר, לעומת קשריה הישירים לראש הממשלה נתניהו.