חולמים בספרדית: הזוג שמשקיע בדירות במדריד, וחי מהשכירות





לפני כשמונה שנים החליטו העיתונאי לשעבר אמיר טייג ובת זוגו לעזוב את ישראל לטובת ספרד, כדי ליהנות מחיים רגועים יותר. התוכנית שגיבשו הייתה לממן את חייהם החדשים באמצעות נדל"ן - דירות שיקנו וישכירו לטווח קצר וארוך. האם השניים הצליחו בתוכניתם ואילו טיפים יש לאמיר לתת לחולמים על "פרישה מוקדמת" מהסוג שהשיג?