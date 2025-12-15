ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
חולמים בספרדית: הזוג שמשקיע בדירות במדריד, וחי מהשכירות


החיים האינטנסיביים בישראל וסקרנות הובילו עיתונאי ואדריכלית לעזוב את ישראל לטובת ספרד - לאחר שהחלו להשקיע בה בנדל"ן מניב • כעת הם מחזיקים במדריד מספר דירות, חלקן להשכרה לטווח קצר וחלקן לטווח הארוך • האזינו

גיא ליברמן 12:26
כסף בקיר - סיפורים על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל''ן
כסף בקיר - סיפורים על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל''ן


לפני כשמונה שנים החליטו העיתונאי לשעבר אמיר טייג ובת זוגו לעזוב את ישראל לטובת ספרד, כדי ליהנות מחיים רגועים יותר. התוכנית שגיבשו הייתה לממן את חייהם החדשים באמצעות נדל"ן - דירות שיקנו וישכירו לטווח קצר וארוך. האם השניים הצליחו בתוכניתם ואילו טיפים יש לאמיר לתת לחולמים על "פרישה מוקדמת" מהסוג שהשיג?