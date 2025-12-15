ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
"למחירי הנדל"ן יש עוד לאן לרדת": התחזית של כלכלן בנק הפועלים ל-2026

ויקטור בהר, הכלכלן הראשי של בנק הפועלים, בראיון לפודקאסט "כוחות השוק" של גלובס, מדבר על "החטא הקדמון" שרבים בשוק ההון מתעלמים ממנו: "הגירעונות גבוהים, אין ארוחות חינם", ועל המורשת החשובה שסיפקו לישראל "נערי האוצר" • וגם: למה הורדת הריבית לא החזירה את הרוכשים לשוק הנדל"ן • האזינו

בר לביאיובל אינהורן 12:51

מה צפוי לכלכלה בישראל ובעולם ב-2026? הכלכלן הראשי של בנק הפועלים, ויקטור בהר, מצביע על סיכונים שנעוצים בחו"ל יותר מאשר בזירה המקומית, לרבות תיקונים דרמטיים שעשויים להתרחש בשוקי המניות. מה לגבי ישראל? הוא מעריך שמחירי הנדל"ן יירדו עוד ושהצמיחה תהיה צנועה יותר מכפי שחוזים גופים אחרים. מה יקרה לשער השקל ומה הטיפ שלו לגבי קריפטו? האזינו לפרק החדש של "כוחות השוק".