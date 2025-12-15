"למחירי הנדל"ן יש עוד לאן לרדת": התחזית של כלכלן בנק הפועלים ל-2026

מה צפוי לכלכלה בישראל ובעולם ב-2026? הכלכלן הראשי של בנק הפועלים, ויקטור בהר, מצביע על סיכונים שנעוצים בחו"ל יותר מאשר בזירה המקומית, לרבות תיקונים דרמטיים שעשויים להתרחש בשוקי המניות. מה לגבי ישראל? הוא מעריך שמחירי הנדל"ן יירדו עוד ושהצמיחה תהיה צנועה יותר מכפי שחוזים גופים אחרים. מה יקרה לשער השקל ומה הטיפ שלו לגבי קריפטו? האזינו לפרק החדש של "כוחות השוק".