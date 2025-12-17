דיווחים שוטפים

04:00 - טראמפ במסיבת החנוכה השנייה הערב בבית הלבן: "יש אנשים שמכחישים את 7 באוקטובר. לא ניתן לזה לקרות"

טראמפ ציין כי הוא פועל להגן על סטודנטים ומרצים יהודים באוניברסיטאות בארה״ב

טראמפ חזר גם במסיבת החנוכה השנייה בבית הלבן על הטענה כי כל החטופים החללים הוחזרו. במקרה הזה אף אחד לא תיקן אותו, בניגוד לאירוע הקודם שבו רונן נאוטרה הזכיר את רס"ר רן גואילי ז"ל

01:42 - במלך מסיבת חנוכה בבית הלבן הנשיא טראמפ העלה לבמה את אורנה ורונן נאוטרה, הוריו של סרן עומר נאוטרה ז"ל, ואת עדי ויעל אלכסנדר, הוריו של שורד השבי עידן אלכסנדר. טראמפ אמר בנאומו כי החזיר את כל 20 החטופים החיים ואת 28 החטופים החללים. רונן נאוטרה אמר לנשיא טראמפ כאשר עלה לבמה כי נותר חטוף חלל אחד בעזה - רס"ר רן גואילי ז"ל - וכי יש לוודא שגם הוא יוחזר

22:19 - נשיא ארה"ב חתם על צו המרחיב את רשימת המדינות שאזרחיהן לא מורשים להיכנס לארצות הברית - בהן בורקינה פאסו, מאלי, ניז'ר, דרום סודאן וסוריה. בנוסף, תוגבל הכניסה למדינה גם לבעלי דרכון של הרשות הפלסטינית



21:51 - לוחם צה"ל נהרג מירי בבסיס בצפון הארץ, נפתחה חקירת מצ"ח



21:40 - משרד החוץ האמריקני תומך במכירה צבאית ללבנון של כלי רכב מדגם "M1151A1", לצד ציוד נלווה, בעלות מוערכת של 34.5 מיליון דולר, כך נמסר בהצהרה רשמית



20:55 - הרמטכ"ל שלח אתמול מכתב רשמי לראש הממשלה ושר הביטחון בנושא תהליך החקיקה של השלמות תקופות השירות. במכתבו, הבהיר הרמטכ״ל את הסיכון הקיים במצב הנוכחי והפגיעה המשמעותית באנשי הקבע ובמוטיבציה שלהם לשירות עקב אי השלמת המהלך

הרמטכ"ל שיקף את הרושם שקיבל מביקוריו עם המפקדים בשטח. עוד הבהיר כי צה"ל "ימשיך להילחם, לבצע משימותיו ולהגן על המדינה בכל תנאי". הרמטכ"ל הבהיר כי הוא יודע שראה״ם ושר הביטחון מחויבים לנושא ומנסים לפעול למען אנשי הקבע ושהוא מבקש שיפעילו את מלוא כובד משקלם לקידומו.

20:50 - גם המזרח התיכון יושפע: ארה"ב נערכת לשינויים היסטוריים בצבא האמריקאי

במשרד ההגנה האמריקני נערכים לשינוי חסר תקדים במבנה הצבא, כך דווח הלילה (בין שני לשלישי) בוושינגטון פוסט. התוכנית שנדונה בפנטגון ותוצג השבוע לשר ההגנה פיט הגסת', כוללת הפחתת משאבים מהמזרח התיכון מאירופה, ובהתמקדות בהרחבת הפעילות הצבאית בחצי הכדור המערבי, קרוב יותר לשטחה של ארה"ב.

התוכנית כוללת הפחתת מעמדן של כמה ממפקדות המטה המרכזיות של צבא ארה"ב ותשנה את מאזן הכוחות בין הגנרלים הבכירים, במסגרת מהלך התייעלות משמעותי שמקדם שר ההגנה פיט הגסת'. אם תאומץ, התוכנית צפויה להביא לאחד מהשינויים העמוקים ביותר שנעשו בדרגי הפיקוד הבכירים של הצבא האמריקאי זה עשרות שנים, בין היתר כחלק מהבטחתו של הגסת' "לשבור את הסטטוס קוו" ולצמצם את מספר הגנרלים בדרגת ארבעה כוכבים. לקריאת הכתבה המלאה

