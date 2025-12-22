בצעד חריג, רמ"י רכשה קרקע בירושלים ב־30 מיליון שקל

רמ"י השלימה לאחרונה עסקה בהיקף של 30 מיליון שקל לרכישת זכויות בקרקע פנויה מבעלים פרטיים - מהלך הנחשב ליוצא דופן עבור החברה. הקרקע בת 17.2 דונם הוצעה למכירה במסגרת תביעה לפירוק שיתוף בבית משפט השלום בבית שמש ע"י כונסי הנכסים עו"ד שגיא תירוש ועו"ד דרור שלו. רכישת הקרקע תאפשר לרמ"י לקדם עליה תוכנית בניין עיר ולשווק אותה במכרזים.

מדובר בקרקע מוסדרת שמצויה בצפון שכונת רמות, מדרום לבית חנינא ובסמוך לנבי סמואל בשטח של 17,200 מ"ר. על הקרקע חלה תוכנית המתאר הישנה של רמות, שקובעת זכויות להקמת מאות יח"ד. אולם יש לקדם עליה תוכניות בניין עיר מעודכנות, שמן הסתם יגדילו בעשרות אחוזים את זכויות הבנייה. הבעיה שהתגלעה בקרקע היא היותה ב"מושע", כלומר במצב של ריבוי בעלים - ללא חלוקה. המדינה באמצעות רמ"י החזיקה ב־70% מהזכויות בשטח, בעוד שיתר בעלי הזכויות היו גורמים פרטיים וכן ישיבה תורנית.

בית המשפט הורה על פירוק שיתוף

כדי לקדם את התכנון והבנייה בשטח המדובר ברמות דרושה הייתה הסדרת הבעלות במקום. זאת באמצעות הליך משפטי של פירוק שיתוף במקרקעין, שהחל לפני 7 שנים, בעקבות תביעה שהגיש אחד מהבעלים. במסגרת ההתדיינות, רמ"י התנגדה לפירוק והציעה במקום לתכנן את כל המתחם ולאחר מכן להקצות לכל הבעלים זכויות בנייה בהתאם לחלקם בשטח. ואולם בית המשפט פסק, כי הדרך המועילה ביותר עבור כלל בעלי הזכויות היא פירוק השיתוף בדרך מכירת הקרקע, וחלוקת הכספים בגינה בין הבעלים השונים.

במסגרת ההליך מונו עוה"ד תירוש ושלו ככונסי נכסים. הם פרסמו את הקרקע על כל חלקיה למכירה. על פי הערכת שמאי שהייתה בידם שווי הקרקע עמד על כ־130 מיליון שקל והתקבלו הצעות שונות, שהיו נמוכות משמעותית מההערכה. את הסכום הגבוה ביותר, בגובה שווי קרקע של 100.2 מיליון שקל, הציעה רמ"י ומכיוון ש־70% מהקרקע בבעלותה, היא תשלם 30 מיליון שקל ליתר הבעלים.

לדברי עו"ד תירוש, הקרקע נמכרה בסכום נמוך מהערכת השמאי־מומחה, משום ששמאות זו נערכה שלא בהתאם לתקן שמאות מס' 19 לצורך נטילת מימון, ואיננה שמרנית. בנוסף, בנקים לא מעמידים מימון לעסקאות קרקע לא מתוכננת, כשברקע ריבית גבוהה ומימוש הקרקע בעוד שנים רבות, ולכן ההצעות הנמוכות.