5 הערות על עסקת הענק של אנבידיה בקריית טבעון

לאחר ארבעה חודשי איתור, חתמה אנבידיה סוף־סוף על העסקה לרכישת קרקע להקמת קמפוס הענק שלה על שטח של 90 דונם ובו 160 מ"ר של בנייה. מדובר בהחלטה היסטורית שתשים את ישראל על המפה של אנבידיה - כמרכז הפיתוח השני בחשיבותו לחברה, ועשוי להפוך את חברת השבבים בטווח הארוך למעסיק הפרטי הגדול בישראל - אם לא יהיו הפתעות. המרכז ייבנה להעסיק עד עשרת אלפים עובדים, והוא יכלול קומפלקס של משרדים, שטחי פארקים, מסעדות, בתי קפה וחניונים וצפוי להיות הגדול בישראל. בנייתו תחל ב-2027 והאכלוס הראשון לא צפוי לפני 2031.

כמאה רשויות מקומיות הגישו הצעה לענקית הבינה המלאכותית הגלובלית, עד שקריית טבעון נבחרה בסופו של דבר בישיבה גורלית בנוכחות אנשי רמ"י, מינהל התכנון, חברת חשמל ואנבידיה לפני כחודש.

הנחה חדה בארנונה רווח של מיליונים לקריית טבעון

אנבידיה קיבלה הנחה מופלגת מהמועצה המקומית קריית טבעון, שהבטיחה לענקית השבבים הנחה של כ־50% בתמורת להקמת קמפוס המחקר והפיתוח הענק על שטחה. זאת, כחלק מתחרות עם מועצות שכנות שהגישו הצעות והגיעו למקומות גבוהים בדירוג כמו חיפה, קריית אתא ומבוא כרמל.

ההכנסות הצפויות של קריית טבעון מהקמפוס של אנבידיה צפויות להכניס כ־7.5 מיליון שקל בשנה לפארק התעשייה, אחרי הנחה. הקמת הקמפוס צפויה להכפיל בבת אחת את הכנסות הארנונה מעסקים של קריית טבעון, שנחשבת למועצה שדלה בשטחי תעסוקה ביחס לרשויות סמוכות כמו חיפה ויקנעם. נכון ל־2023, קריית טבעון מכניסה 7.3 מיליון שקל בשנה מ־32 אלף מ"ר של שטחי מסחר, משרדים ושירותים. סך הכול הכניסה המועצה ב־2023 כ־86 מיליון שקל על תשלומי ארנונה, הרוב המוחלט מתשלומי ארנונה למגורים.

המחיר הנמוך למדי לאחר הנחה משמעותית מהמדינה

מלבד הנחה בארנונה, אנבידיה תקבל מרמ"י קרקע בהנחה של 51% ותשלם פחות ממיליון שקל לדונם - מחיר נמוך למדי של 90 מיליון שקל על 90 דונם, הרחק מתחת לציפיות השוק, שהעריכו כי אנבידיה תשקיע 400־500 מיליון שקל בקרקע. למרות המחירים הנמוכים שתשלם אנבידיה בקרקע ובארנונה, ההנחה היא כי הרשויות באזור ייהנו מכניסה של תושבים חדשים והגעה של עסקים רבים לאזור.

אינטל למשל, דיווחה כי ביצעה רכש מקומי בהיקף של 3.3 מיליארד דולר בשנה שעברה, רובם באזור הדרום. זאת, על אף שטבעון איננה מוגדרת כאזור עדיפות לאומית, בניגוד למציעות האחרות כמו מבוא כרמל וקריית אתא.

המפסידה הגדולה: המועצה האזורית זבולון שוויתרה בעבר על הקרקע

ההחלטה של רמ"י להקצות את הקרקע בטבעון היא ניצחון לרשות המקומית המנומנמת אשר חסרה באזור תעסוקה משמעותי. אולם, היא מהווה פספוס צורם עבור רשות אחרת, המועצה האזורית זבולון שגובלת בטבעון מצפון שהחזיקה בקרקע עד שנת 2019.

במסגרת חילופי שטחים בחסות ועדת הגבולות במשרד הפנים שהתכנסה ביוזמת חבר המועצה שמוליק שמחון וראש המועצה הקודם דודי אריאלי, ביקשה מועצת זבולון לשמור בשטחה את מכללת אורנים שנמצאת בפועל בקריית טבעון למרות בקשתה של האחרונה, והסכימה לוותר על שטחים משלה מצפון לו. מדובר בשטחים שעליהם נבנתה שכונת צל אורנים היוקרתית בצפון קריית טבעון והשטח המיועד לקמפוס אנבידיה בזמן הקדנציה הראשונה של ראש המועצה הנוכחית, עידו גרינבלום.

השטח שהקצתה רמ"י לקמפוס הוא שטח ריק ללא שימוש, מעין שדה הממוקם מדרום לכביש המוביל לקיבוץ שער העמקים ובסמוך למתקן של מקורות. כפי שפורסם בגלובס, אנבידיה צפויה לשכור את כל 90 הדונם בפארק התעשייה שכונה על ידי המועצה "טבעון טק".

פרס הניחומים: הקיבוץ הקטן שנהנה גם הוא מהעסקה

שחקן נוסף שהפסיד במשא־ומתן שניהלה אנבידיה הוא פארק התעשייה מבוא כרמל במועצה האזורית מגידו, שהיה לפייבוריט לזכייה בקמפוס של אנבידיה בשל קרבתו למשרדי החברה ביוקנעם. זאת בנוסף לעובדה מבוא כרמל מחזיקה בקשרי עבודה ענפים עם אנבידיה, שכבר בנתה בשטחה חוות שרתים לשימוש פנימי בתחילת השנה בהיקף של 30 מגה. מבוא כרמל הפסידה, ככל הנראה מפני שלא אישרה בזמן את התוכנית להקמת הרחבה לפארק, שהייתה עשויה להתאים לאנבידיה.

אלא שפארק התעשייה הנמצא בסמיכות לקיבוץ דליה ובבעלות הרשויות המקומיות דלית אל־כרמל, עיספיא, מגידו ויקנעם, צפוי להרוויח בלאו הכי מההתרחבות של אנבידיה באזור, גם ללא הקמפוס. ענקית השבבים מנהלת משא־ומתן לבניית חוות שרתים גדולה יותר לשימוש פנימי בהשקעה כוללת של מעל למיליארד דולר עם מגה אור די סי של צחי נחמיאס. מדובר בחוות שרתים נוספת על מתקן שהושק מוקדם יותר השנה בפארק, שמביא את סך יכולות עיבוד ה־AI של אנבידיה בישראל לקרוב ל־100 מגוואט בטוח הארוך.

מגה סיטי הודיעה בבוקר יום רביעי לבורסה כי ההתקשרות סביב הקרקע שבבעלותה בפארק מבוא כרמל "איננה בסכומים מהותיים לחברה, נכון למועד זה. יצוין כי בשלב זה טרם גובשו כלל תנאי העסקה, ואין וודאות אם ייחתם הסכם מחייב בין הצדדים ובאיזה מועד". מהמועצה האזורית קריית טבעון ומאנבידיה לא נמסרה תגובה לידיעה.

החוק החדש שיאפשר לאנבידיה לרוץ קדימה בעסקת הענק

חוק ההסדרים במסגרת התקציב החדש מתייחס גם לאזור הצפון שבו פעילה אנבידיה - מטבעון, דרך יקנעם ועד מבוא כרמל. לפי ההצעה האחרונה, רק חוות שרתים באזור טבעון ועמק יזרעאל יזכו לאישור רגולטורי. מדובר בחוות שרתים בהיקף של 100 מגוואט ומעלה, שמספרם לא יעלה על חמשה אתרים לכל אזור במהלך שנה אחת. החקיקה החדשה, אם תעבור, תאפשר לאנבידיה לאשר במהירות חוות שרתים חדשה ולדלג על השלב המוניציפלי הישר לרמה הלאומית.

הכוונה של משרד האוצר היא לתמרץ חברות ענק להקים אתרים גדולים לעיבוד AI המתאימים לביקוש הגבוה, והתקווה היא שחברות כמו מגה אור במבוא כרמל יאיצו את הפיתוח ל־100 מגהוואט ומעלה. אך ספק אם רגולציה מהירה היא גזר מספיק עבור התחייבות של בניית חווה שעלותה מיליארדי שקלים.