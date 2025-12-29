ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ חודש לפני הטבח: המסמך של חמאס שמשרטט את הדרך ל-7 באוקטובר
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הפסקת אש | סיקור שוטף

חודש לפני הטבח: המסמך של חמאס שמשרטט את הדרך ל-7 באוקטובר

נחשף מסמך פנימי של חמאס, שמתאר כיצד ארגון הטרור זיהה במדיניות ישראל העדפה ברורה לניהול סכסוך ולהרתעה – ולא להפלת שלטונו • מנהיג החות'ים: לא נסכים להפר את הריבונות של סומליה ולהוות איום ביטחוני נגדנו ולאזור אפריקה בכלל • נשיא איראן מסעוד פזשכיאן טען כי ארצו מצויה ב“מלחמה כוללת" מול ארה"ב, ישראל ואירופה • שורדי השבי מתן צנגאוקר ואילנה גריצווסקי התארסו • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 06:00 עודכן: 09:29
גדודי עז א־דין אל־קסאם של חמאס / צילום: Shutterstock
גדודי עז א־דין אל־קסאם של חמאס / צילום: Shutterstock

עדכונים שוטפים

09:29 - אחרי הלחץ האמריקני - ישראל התקפלה והכניסה את יורשו של אבו מאזן לירושלים. ישראל סירבה תחילה לאפשר את כניסתו של חוסין א-שיח' לירושלים עם ליווי ביום רביעי האחרון והתעקשה על מסלול חלופי, כך על פי מקורות ברמאללה המעורים בפרטים. רק לאחר שהופעל לחץ אמריקני ישיר, ישראל נאלצה לאשר את המעבר לבירה

09:02 - 7 מאבטחים, שפעלו סמוך לקו התפר באזור גבעת זאב, נעצרו על ידי שוטרי מחוז ירושלים. הם חשודים בכך שניצלו את תפקידם והכניסו מאות שוהים בלתי חוקיים לישראל, תוך עקיפת בידוק ביטחוני ולקיחת שוחד

08:22 - על רקע פגישת נתניהו וטראמפ - שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י בבליץ שיחות מדיניות בימים האחרונים: אחרי ששוחח עם שר החוץ של החות'ים ושרי החוץ של קטאר וסעודיה - הוא שוחח גם עם שר החוץ של איחוד האמירויות

07:54 - המשטרה הוציאה צו סגירה למבנה בו הועסק המחבל מהפיגוע המשולב באזור בית שאן ועפולה

06:15 - מסמך אחד, בן 11 עמודים, שנתגלה במהלך המלחמה ונחשף לראשונה במהדורה המרכזית, מעניק הצצה נדירה ומטלטלת אל עולמם המחשבתי של אדריכלי הטבח - יחיא סינוואר ומוחמד דף. מחבריו אנשי מודיעין של חמאס, שמעבירים להנהגה, פחות מחודש לפני המתקפה, ניתוח שיטתי ומעמיק של מדיניות ישראל ברצועת עזה. לקריאת הכתבה.

02:52 - שורדי השבי מתן צנגאוקר ואילנה גריצווסקי התארסו. אימו של מתן, עינב, שהייתה בחזית המאבק להשבת החטופים פרסמה ברשת X תמונה של השניים במהלך הצעת הנישואים וכתבה: "תמונת הניצחון שלי"

22:46 - מנהיג החות'ים עבד אל-מאלכ אל-חות'י: כל נוכחות ישראלית בשטח סומליה תיחשב מטרה צבאית מבחינתנו. לא נסכים להפר את הריבונות של סומליה ולהוות איום ביטחוני נגדנו ולאזור אפריקה בכלל

22:27 - נשיא איראן מסעוד פזשכיאן טען כי ארצו מצויה ב"מלחמה כוללת" מול ארה"ב, ישראל ואירופה, ואף הגדיר אותה קשה יותר ממלחמת איראן-עיראק

פורסם לראשונה ב-N12.