מגמה מעורבת באסיה, לאחר הירידות בוול סטריט

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:45

אסיה

באסיה, המסחר מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. מדד הניקיי יורד בכ-0.3%, ההנג סנג עולה בכ-1%, בורסת שנגחאי מוסיפה לערכה כ-1% והקוספי יורד בכ-0.2%.

מניית סופטבנק ירדה בכ-2%, לאחר שבנק ההשקעות הודיע אתמול כי ירכוש את חברת ההשקעות במרכזי נתונים דיגיטל-ברידג' גרופ , תמורת 4 מיליארד דולר, כדי לחזק את אחיזתו בזירת ה-AI. מנכ"ל סופטבנק מאסאיושי סוֹן אמר שהרכישה "תחזק את היסודות למרכזי נתונים בתחום ה-AI של הדור הבא", ותקדם את חזון החברה להפוך לספקית מובילה של פלטפורמות "בינת־על מלאכותית".

ב-CNBC דווח כי המשקיעים יתמקדו בתרגילים הצבאיים שמקיימת סין סביב טייוואן. נשיא טייוואן לאי צ'ינג-טה אמר שטייוואן "תנהג באחריות ולא תסלים את הקונפליקט", אך גם ציין כי "ההסלמה התכופה של לחץ צבאי" על־ידי סין אינה משהו שמעצמה אחראית אמורה לעשות.

אירופה

באירופה, הבורסות סיימו את יום המסחר ביציבות. מדדי הדאקס והפוטסי ננעלו בסמיכות לרמת הבסיס, בעוד הקאק השיל מערכו כ-0.1%. המניות הביטחוניות באירופה נחלשו, על רקע ההתקדמות במגעים לסיום מלחמת רוסיה־אוקראינה. ירידות נרשמו במניות כמו לאונרדו , ריינמטל , רנק , קונגסברג וסאאב .

וול סטריט

בוול סטריט, המדדים המובילים ננעלו בירידות שערים, בהובלת מניות הטכנולוגיה; זאת, לאחר שה-S&P 500 שבר שיא חדש בשבוע שעבר. הנאסד"ק ירד בכ-0.5%, ה-S&P 500 איבד מערכו כ-0.3% והדאו ג'ונס נפל בכ-0.5%. אנבידיה ירדה במעל 1%, לאחר שבשבוע שעבר רשמה עלייה של מעל 5%. מניות נוספות שבלטו לשלילה הן טסלה , פלנטיר , אורקל , מטא וברודקום . מנגד, מיקרון סיימה את היום בעלייה של מעל 3%.

מדובר בפתיחה פחות מעודדת של שבוע המסחר, שכן מבחינה עונתית, אנו נמצאים בעיצומם של ימי ה"סנטה קלאוס ראלי". לרוב, חמשת הימים האחרונים של חודש דצמבר והיומיים הראשונים של ינואר נוטים להניב ביצועים טובים, כאשר ה-S&P 500 הניב תשואה ממוצעת של יותר מ-1% בתקופה הזו מאז 1950.

כריס לרקין, ראש מחלקת המסחר וההשקעות ב-E-Trade מבית מורגן סטנלי, ציין כי לנוכח מיעוט פרסומי נתוני המאקרו השבוע, ה"מומנטום פנימי" של שוק המניות יהיה במוקד. לדבריו, "אם שוק המניות הולך לסגור שנה נוספת של תשואה דו־ספרתית בסימן חיובי, הוא יצטרך שמגזר הטכנולוגיה יעשה את רוב ההרמה הכבדה".

גם שוק הסחורות היה במוקד במהלך יום המסחר החולף. מחירי הזהב והכסף, ששברו בסוף השבוע שעבר שיאים חדשים של כל הזמנים, נפלו אתמול בחדות, בשיעורים של מעל 6% ו-4%, בהתאמה, בעיקר בעקבות מימושים (ראו הרחבה מטה). מניות הכרייה ספגו גם הן לחצים, ביניהן ניומונט , פריפורט מקמורן , סאות'ורן קופר והקלה מיינינג . לרקין מ-E-Trade ציין כי "מניות הכרייה היו חלק גדול מהתנועה של ה-S&P 500 לגבהים חדשים בשבוע שעבר, והן עקבו אחרי רצפי העליות שוברי השיאים של המתכות. אם הזהב והכסף יסיימו את 2025 בשיאים חדשים, ל-S&P 500 אולי יהיה סיכוי טוב יותר לעשות את אותו הדבר".

במהלך הלילה, מטא דיווחה כי רכשה חברת AI בשם Manus, המבוססת בסינגפור. ב-CNBC דווח כי החברה, שנוסדה בסין, מפתחת סוכני AI למטרות כלליות, כאשר מוקדם יותר השנה, היא השיקה את סוכן ה-AI הראשון שלה, שיכול לבצע משימות מורכבות כמו מחקר שוק, כתיבת קוד וניתוח מידע. מטא מסרה כי מטרתה במהלך הרכישה היא האצת החדשנות ב-AI לעסקים ושילוב אוטומציה מתקדמת בתוך המוצרים הצרכניים והארגונים שהיא מציעה, לרבות עוזר ה-Meta AI שלה. בעוד שלא נחשף היקף העסקה, בוול סטריט ג'ורנל דווח כי לפי מקורות המעורים בעניין, היא עמדה על מעל 2 מיליארד דולר.

שוק החוב האמריקאי

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות רשמו ירידות אתמול. הבוקר, התשואה לעשר שנים עומדת על רמה של כ-4.12%, בעוד התשואה לשנתיים עומדת על רמה של 3.46%. הסוחרים צפויים לעקוב אחר הפרוטוקולים מפגישת ועדת השוק הפתוח האחרונה של הפד, שיפורסמו היום בערב, כדי לנסות לקבל פרטים נוספים על המדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי בכניסה לשנת 2026.

שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק הסחורות, לאחר שמחיר הכסף הגיע לשיא של כ־84 דולר לאונקיה, הוא צנח אתמול בשיעור חד של מעל 6% ונסחר סביב מחיר של כ-72 דולר. בשלב מסוים במהלך יום המסחר, הכסף ירד בכ-11%, מה שסימן את הירידה התוך־יומית החדה ביותר שלו מאז ספטמבר 2020. הזהב, שגם הוא שבר שיא בסוף השבוע שעבר ומחירו קפץ מעל לרמה של 4,550 דולר לאונקיה, נסחר סביב 4,320 דולר לאחר שאיבד מערכו כ-4%. עם זאת, הבוקר המחירים מתאוששים מעט: הכסף עולה בקרוב ל-6% ונסחר סביב 74.5 דולר, בעוד הזהב עולה בכ-1% ונסחר סביב 4,390 דולר.

בבלומברג דווח כי המקור לירידות נעוץ בעיקר במימושים, לאחר שהמתכות היקרות רשמו עליות מרשימות מתחילת השנה. גם אחרי הירידה, הכסף רשם עלייה של כ-150% מתחילת השנה. מחיר הזהב קפץ בסך הכל במעל 60% מאז תחילת השנה.

בבלומברג נכתב כי מחיר הכסף עלה לאחרונה יותר ממחיר הזהב בשל סיבות מבניות ובהן נזילות נמוכה יותר וכן משום שהכסף משמש לצרכים שונים ברכיבים כמו פאנלים סולאריים, דאטה סנטרים ועוד, ולכן כשהמלאי בשפל, יש סיכון למחסור. התוצאה היא שקונים מוכנים לשלם פרמיה עבור אספקה מיידית. האנליסט טוני סיקמור מ־IG צוטט בבלומברג ואמר כי לוקח 10 שנים לפתח מכרה כסף, ולדבריו עם ההון שזורם היום למתכות יקרות, "קשה לומר מתי ייצא האוויר" מהשוק.

מחירי הנפט רשמו אתמול עליות של כ-2%. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-58 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-61.5 דולר. על אף שהנשיא טראמפ והנשיא זלנסקי הודיעו על התקדמות מסוימת במגעים לסיום מלחמת אוקראינה־רוסיה, בבלומברג מייחסים את עליות המחירים לעובדה שטרם הושגה פריצת דרך במגעים.