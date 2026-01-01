הרוג ופצועים בשרפת מפקדה איראנית בהפגנות

דיווחים שוטפים

00:11 - דיווח באיראן: לוחם בסיג' של משמרות המהפכה נהרג

על פי הדיווח בסוכנות הידיעות "מהר" באיראן, גם 13 לוחמי בסיג' ושוטרים נפצעו במתקפה של המפגינים על מפקדת הבסיג' בהמדאן. גורם ישראלי בכיר על המחאות: "אנחנו מזהים אירוע פנימי דרמטי באיראן. עוד מוקדם לדעת את השלכותיו". לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12