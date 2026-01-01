ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
הרוג ופצועים בשרפת מפקדה איראנית בהפגנות

המבנה עלה בלהבות, 13 לוחמי בסיג' ושוטרים נפצעו בידי המפגינים • גורם ישראלי בכיר על המחאות: "אנחנו מזהים אירוע פנימי דרמטי באיראן. עוד מוקדם לדעת את השלכותיו" • דיווחים שוטפים

N12שירות גלובס 06:27
טהרן, דצמבר 2025 / צילום: ap, Vahid Salemi
דיווחים שוטפים

00:11 - דיווח באיראן: לוחם בסיג' של משמרות המהפכה נהרג

על פי הדיווח בסוכנות הידיעות "מהר" באיראן, גם 13 לוחמי בסיג' ושוטרים נפצעו במתקפה של המפגינים על מפקדת הבסיג' בהמדאן. גורם ישראלי בכיר על המחאות: "אנחנו מזהים אירוע פנימי דרמטי באיראן. עוד מוקדם לדעת את השלכותיו". לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12