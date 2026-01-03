ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
דונלד טראמפ | סיקור שוטף

שר החוץ האמריקאי לשעבר: "שנה טובה לכל איראני ולכל סוכן מוסד שלצדם"

מזכ"ל האו"ם גינה את השעיית הפעילות של ארגונים בין-לאומיים בעזה •  שגריר איראן לאו"ם פנה במכתב למזכ"ל וקרא לגנות את התבטאויותיו של טראמפ • מייק פומפאו לשעבר שר החוץ של ארה"ב צייץ על רקע המחאות באיראן: "שנה טובה לכל איראני שנמצא ברחובות - וגם לכל סוכן מוסד שלצדם" • דיווחים שוטפים 

N12שירות גלובס 08:29
מייק פומפאו, לשעבר שר החוץ של ארה''ב / צילום: ap, J. Scott Applewhite
מייק פומפאו, לשעבר שר החוץ של ארה''ב / צילום: ap, J. Scott Applewhite

עדכונים שוטפים

04:03- שנה טובה לכל איראני שנמצא ברחובות - וגם לכל סוכן מוסד שהולך לצדם", כתב שר החוץ האמריקאי לשעבר מייק פומפאו בציוץ על המחאות באיראן

מייק פומפאו, לשעבר שר החוץ של ארצות הברית, עורר סערה ברשת לאחר שפרסם ציוץ חריג על המחאות באיראן, אותו חתם במשפט: "שנה טובה לכל איראני שנמצא ברחובות - וגם לכל סוכן מוסד שלצדם". הדברים פורסמו על רקע המחאות בערים שונות באיראן.

פומפאו כיהן כשר החוץ של ארה"ב בשנים 2021-2018 וכראש ה-CIA קודם לכן, בתקופת נשיאותו של דונלד טראמפ. במהלך כהונתו הוביל קו מדיניות תקיף במיוחד כלפי איראן, היה מהדמויות המרכזיות מאחורי פרישת ארה"ב מהסכם הגרעין והחרפת הסנקציות על טהראן.

דבריו של פומפאו מצטרפים להתבטאות של טראמפ שפורסמה אתמול ברשת TRUTH. הנשיא לשעבר שיגר מסר מאיים למשטר האיראני, ואיים כי אם יימשך הדיכוי האלים של ההפגנות - ארצות הברית תתערב. "אם איראן תמשיך ותהרוג באלימות מפגינים שלווים, כפי שנהוג אצלם - נבוא להציל אותם. אנחנו טעונים ומוכנים לצאת לדרך", כתב.

לקריאת הכתבה המלאה ב-N12

01:33- שגריר איראן לאו"ם פנה במכתב למזכ"ל ולנשיא מועצת הביטחון וקרא לגנות את ההתבטאויות של טראמפ, שלפיהן ארצות הברית תשקול סיוע למפגינים באיראן אם ייפגעו באלימות מצד השלטון, כך לפי רויטרס.

במכתב כתב כי איראן "תממש את זכויותיה באופן נחוש ומידתי", והזהיר כי ארצות הברית "נושאת באחריות מלאה לכל ההשלכות של איומים בלתי חוקיים ולכל הסלמה שתבוא בעקבותיהם".

00:36- מזכ"ל האו"ם הביע "דאגה עמוקה מהודעת הרשויות בישראל על השעיית הפעילות של כמה ארגונים בין-לאומיים" בעזה, וקרא לבטל את המהלך, כך אמר דוברו לפי רויטרס

פורסם לראשונה ב-N12