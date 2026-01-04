בישראל סבורים שהמבצע האמריקאי ישפיע גם על איראן

עדכונים שוטפים

00:10 - כך התקיפה האמריקאית תשפיע על הציר השיעי

בישראל מעריכים שהמהלך של הצבא האמריקאי יהווה גורם מרסן של המשטר בטהרן. הפלת מדורו פוגעת גם בחיזבאללה, שנהנה מעסקי הסמים, הנשק והנפט שבמדינה.

● נפט, והרבה: המניע הכלכלי של טראמפ בוונצואלה והסיבה שטהרן יכולה בינתיים להירגע

המשטר האיראני מבין שהמהלך של טראמפ מהווה גם מסר עבורו, אחרי חילופי אזהרות, הנשיא האמריקני הורה הלילה על מהלך חסר תקדים - מעצר נשיא מכהן במדינה קרובה. באיראן עשויים לחשוש ממימוש האיום של טראמפ גם בטהרן.

רק אתמול טראמפ שיגר מסר מאיים נוסף לאיראן. "אם המשטר ימשיך להרוג באלימות מפגינים שלווים, נבוא להצלתם. אנחנו מוכנים לפעולה", כתב טראמפ ברשתות החברתיות. עלי לריג'אני, יועצו של המנהיג העליון ח'מינאי, הגיב בציוץ משלו וכתב: "התערבות אמריקאית בעניינים הפנימיים של איראן תוביל לכאוס". לכתבה המלאה

19:37 - BBC מפצה ב-120 אלף שקל משפחה ישראלית מהעוטף: "טעות בתום לב"

רשת BBC מפצה את משפחת הורנשטיין מנתיב העשרה שבעוטף ב-120 אלף שקל, כך פורסם באתר החדשות "Jewish News". לפי הדיווח, הפיצוי מגיע במסגרת הסכם בין הצדדים לאחר שג'רמי בואן, שליח BBC לישראל, נכנס ללא אישור לבית המשפחה ימים ספורים אחרי טבח 7.10. בואן דיווח מהבית ההרוס ואף חשף במצלמה ברקע תמונות של המשפחה, שהצליחה לשרוד את השבת השחורה.

"לא מספיק שמחבלים פרצו לבית שלנו וניסו לרצוח אותנו, BBC הוסיפו על כך ונכנסו ימים אחרי הטבח לביתנו, הפעם חמושים במצלמה כנשק, בלי אישור או הסכמה", אמרה צאלה הורנשטיין בריאיון ל-Jewish News. "זו הייתה עוד חדירה לחיינו. הרגשנו שכל מה שעדיין בשליטתנו נלקח מאיתנו". לכתבה המלאה

19:36 - צה"ל תקף בצפון רצועת עזה והשמיד לפני זמן קצר, פיר ובו משגר רקטות טעון ומוכן לשיגור לעבר דרום הארץ

16:47 - ח'אמנאי בציוץ: אלו שטענו שהפתרון לבעיות המדינה טמון במשא ומתן עם ארה"ב ראו מה קרה. בעיצומו של המשא ומתן, ממשלת ארה"ב הייתה עסוקה מאחורי הקלעים בהכנת תוכניות למלחמה

