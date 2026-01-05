טראמפ מאיים שוב על משטר האייתוללות: "עוקבים מקרוב"

עדכונים שוטפים

02:52 - טראמפ מאיים שוב על המשטר בטהראן, בשיחה עם כתבים באייר פורס 1: אנחנו עוקבים מקרוב אחרי מה שקורה באיראן. אם הם יהרגו מפגינים כמו שהם עשו בעבר הם יקבלו מכה מאוד חזקה

ביום שישי התייחס הנשיא לראשונה לגל המחאות בציוץ ברשת TRUTH. הוא שיגר מסר מאיים למשטר האייתוללות: "אם הם ימשיכו להרוג באלימות מפגינים שלווים, נבוא להצלתם. אנחנו מוכנים לפעולה".

21:52 - מחבל הותקף לאחר שהיווה איום על כוחות צה"ל באזור זיתון שברצועת עזה

21:41 - נשיא המדינה נפגש עם רב-סרן יהונתן ערמוני, מפקד פלוגה בחטיבה 188, שנפצע בלחימה בשכונת תל בוראג' שבמקביל לשיקומו מסייע לחיילים המתמודדים עם פוסט-טראומה, לחיזוק הקשר עם יהדות התפוצות ולמעורבות ביוזמות חברתיות בתקופת המלחמה



פורסם לראשונה ב-N12.