המוחים נעשים נועזים יותר, מפעל רגיש באיראן הוצת

06:48 - דיווח ב-AP: לפחות 35 נהרגו ו-1,200 נעצרו במחאות באיראן

06:46 - צה"ל: תקפנו אתמול תשתיות צבאיות של חיזבאללה וחמאס בכמה מרחבים בלבנון

05:58 - לוחם מגדוד 13 שבחטיבת גולני נפצע קשה אתמול בתאונה מבצעית בדרום רצועת עזה. הוא פונה לבית חולים ומשפחתו עודכנה

00:13 - החשש - מיסקלקולציה: המחאות באיראן עולות שלב, בישראל ממשיכים לעקוב מקרוב

מעל 200 מוקדי הפגנות: המוחים הופכים מיום ליום לנועזים יותר, מפעל אמוניה שנחשד בקשר לתוכנית הטילים של המשטר הוצת. בצל האיומים של טראמפ, המשטר מנסה להכיל את המחאות - "רק" 25 הרוגים עד כה במחאות. בישראל עוד לא מזהים סדקים ביציבות המשטר - ולא חוששים בשלב הזה מהסטת האש לעברנו. לכתבה המלאה

23:22 - נשיא אזרבייג'אן אילהאם אלאייב הודיע רשמית: לא נשלח כוחות צבא לכוח הייצוב ברצועת עזה, אני כלל לא שוקל לקחת חלק בפעולות איבה מחוץ לאזרבייג'אן

