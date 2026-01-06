ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ המוחים נעשים נועזים יותר, מפעל רגיש באיראן הוצת
ישראל במלחמה | סיקור שוטף

המוחים נעשים נועזים יותר, מפעל רגיש באיראן הוצת

בישראל עוד לא מזהים סדקים ביציבות המשטר – אך נערכים להסלמה •  נשיא אזרבייג'אן: לא נשלח כוחות צבא לכוח הייצוב ברצועת עזה • לוחם נפצע קשה בתאונה מבצעית בדרום רצועת עזה • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 06:29 עודכן: 07:21
חנויות סגורות בעקבות מחאות על צניחת ערך המטבע, בבזאר הגדול של טהרן / צילום: Reuters, Majid Asgaripour
חנויות סגורות בעקבות מחאות על צניחת ערך המטבע, בבזאר הגדול של טהרן / צילום: Reuters, Majid Asgaripour

עדכונים שוטפים

06:48 - דיווח ב-AP: לפחות 35 נהרגו ו-1,200 נעצרו במחאות באיראן

06:46 - צה"ל: תקפנו אתמול תשתיות צבאיות של חיזבאללה וחמאס בכמה מרחבים בלבנון

05:58 - לוחם מגדוד 13 שבחטיבת גולני נפצע קשה אתמול בתאונה מבצעית בדרום רצועת עזה. הוא פונה לבית חולים ומשפחתו עודכנה

00:13 - החשש - מיסקלקולציה: המחאות באיראן עולות שלב, בישראל ממשיכים לעקוב מקרוב

מעל 200 מוקדי הפגנות: המוחים הופכים מיום ליום לנועזים יותר, מפעל אמוניה שנחשד בקשר לתוכנית הטילים של המשטר הוצת. בצל האיומים של טראמפ, המשטר מנסה להכיל את המחאות - "רק" 25 הרוגים עד כה במחאות. בישראל עוד לא מזהים סדקים ביציבות המשטר - ולא חוששים בשלב הזה מהסטת האש לעברנו. לכתבה המלאה

23:22 - נשיא אזרבייג'אן אילהאם אלאייב הודיע רשמית: לא נשלח כוחות צבא לכוח הייצוב ברצועת עזה, אני כלל לא שוקל לקחת חלק בפעולות איבה מחוץ לאזרבייג'אן

פורסם לראשונה ב-N12