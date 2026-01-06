גזירות האוצר עבדו: זינוק של 12% בשנה בגביית המסים בישראל

רשות המסים גבתה בשנת 2025 סכום שיא של 509.3 מיליארד שקל - זינוק של כ-12% לעומת נתוני שנת 2024. מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', אמר היום (ג') כי ההכנסות לקופת המדינה ממסים חצו את יעד הגבייה המעודכן מהחודשים האחרונים ב-1% ועלו על היעד המקורי לשנה החולפת ב-8%.

לדברי אהרונוביץ', שדיבר בכנס של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה, "הנתונים האלה צפויים לבוא לידי ביטוי גם בסיכום הגירעון של 2025, ואני מקווה שנראה ירידה של הגירעון אל מתחת ל־5% - נתון חריג וחזק מאוד ביחס לשנתיים של מלחמה".

בימים הקרובים יפרסם החשב הכללי באוצר את נתוני הגירעון לסיכום שנת 2025. נכון לסוף נובמבר, עמד הגירעון על 4.5% תוצר. סך הכנסות המדינה צפוי לעמוד על קצת יותר מ-550 מיליארד שקל. מעבר לנתח הארי של גביית המסים, שמהווה יותר מ-90% מההכנסות, קיימות למדינה הכנסות נוספות למשל מאגרות.

הגידול הניכר בהכנסות השנה הגיע בין השאר כתוצאה מהצלחת הטמעת החשבוניות הדיגיטליות של רשות המסים, שמצמצמות את הפרצות להעלמות מס, וכן כתוצאה מגזירות תקציביות כמו העלאת המע"מ, מס היסף על הכנסות מהון וחוק הרווחים הכלואים.

בשנת 2026 צפוי זרם המזומנים לקופת האוצר לגדול בעוד 37 מיליארד שקל נוספים, סכום שמשקף עלייה של כ-7% לעומת נתוני 2025 החזקים. כך לפי יעד הגבייה של הכלכלן הראשי שאושר בממשלה במסגרת תקציב 2026, שעומד על 546 מיליארד שקל.