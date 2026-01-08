קרקעות

פחות מ־25 אלף שקל בממוצע: מחיר מינימום נמוך במיוחד לקרקע במכרז ענק בנוף הגליל

רשות מקרקעי ישראל פרסמה לאחרונה מכרז חדש לבנייה רוויה בנוף הגליל - 1,670 יחידות דיור על שטח של כ־62 דונמים בשלושה מתחמים שונים בשכונת הר יונה, כחלק מתוכנית תמ"ל 1110 המקדמת 3,292 יח"ד חדשות בשכונה. הבנייה במכרז מוגדרת כ"בעלת מאפיינים המתאימים לצביון חרדי", ואולי משום כך מחירי המינימום שנקבעו נמוכים במיוחד.

על פי פרטי המכרז - שאמור להיפתח להצעות בקרוב - מחיר המינימום הממוצע של קרקע לכל יח"ד, כולל הוצאות פיתוח, הוא כ־22,700 שקל. מדובר במגרשים ששיווקם נכשל רק לפני כמה ימים, במכרז שנסגר בנוף הגליל בסוף השנה, שם המחיר הממוצע של קרקע ליח"ד במגרשים ששווקו בהצלחה היה כ־205 אלף שקל - פי עשרה ויותר ממחיר המינימום הממוצע של קרקע לכל יח"ד במכרז שפורסם כעת.

מכרזים

תוספת של כ־24 אלף מ"ר למסחר בירכא: התוכנית מתקרבת לאישור

התוכנית להוספה של עוד אלפי מ"ר שטחי מסחר בכפר ירכא שבגליל העליון מתקרבת לאישור: הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז הצפון תדון בתחילת השבוע הבא בהתנגדויות לתוכנית, המוסיפה ליישוב עוד כ־23,500 מ"ר של שטחים חדשים על שטח של כ־65 דונמים. התוכנית מגדירה כי בשטחים אלו ניתן יהיה להקים מסחר, אחסנה, משרדים, בתי מלאכה זעירים, תעשייה עתירת ידע, מפעלים מסוגים שונים ועוד שלל שימושים.

נציין כי כיום ישנם בכפר ירכא - שנחשב כבר שנים למעצמת מסחר במחוז הצפון - כ־115 אלף מ"ר של שטחי מסחר, על פי ההערכות, שזוכים למיליוני לקוחות בשנה. לתוכנית, שתוסיף עוד כ־20% לכמות השטחים הקיימים, הוגשו ארבע התנגדויות מצד תושבים באזור. אם יידחו ההתנגדויות, תיסלל הדרך לאישור התוכנית ולתוספת של עוד אלפי מ"ר בירכא. נציין כי התוכנית הוגשה למוסדות התכנון עוד בשנת 2019, אך לאחר שהוחלטה להפקדה בתנאים בשנת 2022, חלפו כשלוש שנים עד להפקדתה בפועל.

טכנולוגיה

מערכת ישראלית להפעלת עגורן מרחוק קיבלה אישור להפעלה בהונג קונג

חברת סקייליין הישראלית הודיעה השבוע כי החל מ-1 באפריל 2026, פרויקטי בנייה ממשלתיים בעיר יחויבו להוסיף לכל עגורן צריח מערכות שליטה ובקרה להפעלת עגורנים מהקרקע. מערכת Skyline Cockpit ראשונה הותקנה לאחרונה בהונג קונג. בסקייליין מספרים כי במסגרת ההדגמה שנערכה לרגולטור המקומי, מרכז השליטה בהונג קונג, הפעיל ושלט בעגורן צריח הממוקם בישראל - במרחק של כ־9,000 קילומטרים.

סקייליין כבר פועלת בבריטניה ובסקנדינביה, אולם בישראל משרד העבודה טרם אישר את הפעלת המערכת שלה.