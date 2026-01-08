ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נדל"ן ותשתיות פחות מ־25 אלף ש': מחיר המינימום הנמוך לקרקע בעיר הצפונית
מכרז ענק בנוף הגליל יוצא לדרך עם מחירי מינימום חריגים לקרקע • תוכנית להוספה של עוד אלפי מ"ר שטחי מסחר בכפר ירכא שבגליל העליון מתקרבת לאישור • וחברת סקייליין הישראלית קיבלה אישור רגולטורי להפעלת עגורנים מרחוק בהונג קונג • חדשות השבוע בנדל"ן

יובל ניסניהלית ינאי-לויזון 15:01
נוף הגליל / צילום: אריאל זנדברג לע''מ ודוברות עיריית נוף הגליל
נוף הגליל / צילום: אריאל זנדברג לע''מ ודוברות עיריית נוף הגליל

פחות מ־25 אלף שקל בממוצע: מחיר מינימום נמוך במיוחד לקרקע במכרז ענק בנוף הגליל

רשות מקרקעי ישראל פרסמה לאחרונה מכרז חדש לבנייה רוויה בנוף הגליל - 1,670 יחידות דיור על שטח של כ־62 דונמים בשלושה מתחמים שונים בשכונת הר יונה, כחלק מתוכנית תמ"ל 1110 המקדמת 3,292 יח"ד חדשות בשכונה. הבנייה במכרז מוגדרת כ"בעלת מאפיינים המתאימים לצביון חרדי", ואולי משום כך מחירי המינימום שנקבעו נמוכים במיוחד.

10 מיליארד שקל: ארבע הערות על בליץ מכרזי הקרקעות של סוף השנה
נתוני שוק הנדל"ן ב־2025 מתחילים להיחשף, והם רחוקים מהתחזיות

על פי פרטי המכרז - שאמור להיפתח להצעות בקרוב - מחיר המינימום הממוצע של קרקע לכל יח"ד, כולל הוצאות פיתוח, הוא כ־22,700 שקל. מדובר במגרשים ששיווקם נכשל רק לפני כמה ימים, במכרז שנסגר בנוף הגליל בסוף השנה, שם המחיר הממוצע של קרקע ליח"ד במגרשים ששווקו בהצלחה היה כ־205 אלף שקל - פי עשרה ויותר ממחיר המינימום הממוצע של קרקע לכל יח"ד במכרז שפורסם כעת.

תוספת של כ־24 אלף מ"ר למסחר בירכא: התוכנית מתקרבת לאישור

התוכנית להוספה של עוד אלפי מ"ר שטחי מסחר בכפר ירכא שבגליל העליון מתקרבת לאישור: הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז הצפון תדון בתחילת השבוע הבא בהתנגדויות לתוכנית, המוסיפה ליישוב עוד כ־23,500 מ"ר של שטחים חדשים על שטח של כ־65 דונמים. התוכנית מגדירה כי בשטחים אלו ניתן יהיה להקים מסחר, אחסנה, משרדים, בתי מלאכה זעירים, תעשייה עתירת ידע, מפעלים מסוגים שונים ועוד שלל שימושים.

נציין כי כיום ישנם בכפר ירכא - שנחשב כבר שנים למעצמת מסחר במחוז הצפון - כ־115 אלף מ"ר של שטחי מסחר, על פי ההערכות, שזוכים למיליוני לקוחות בשנה. לתוכנית, שתוסיף עוד כ־20% לכמות השטחים הקיימים, הוגשו ארבע התנגדויות מצד תושבים באזור. אם יידחו ההתנגדויות, תיסלל הדרך לאישור התוכנית ולתוספת של עוד אלפי מ"ר בירכא. נציין כי התוכנית הוגשה למוסדות התכנון עוד בשנת 2019, אך לאחר שהוחלטה להפקדה בתנאים בשנת 2022, חלפו כשלוש שנים עד להפקדתה בפועל.

מערכת ישראלית להפעלת עגורן מרחוק קיבלה אישור להפעלה בהונג קונג

חברת סקייליין הישראלית הודיעה השבוע כי החל מ-1 באפריל 2026, פרויקטי בנייה ממשלתיים בעיר יחויבו להוסיף לכל עגורן צריח מערכות שליטה ובקרה להפעלת עגורנים מהקרקע. מערכת Skyline Cockpit ראשונה הותקנה לאחרונה בהונג קונג. בסקייליין מספרים כי במסגרת ההדגמה שנערכה לרגולטור המקומי, מרכז השליטה בהונג קונג, הפעיל ושלט בעגורן צריח הממוקם בישראל - במרחק של כ־9,000 קילומטרים.

סקייליין כבר פועלת בבריטניה ובסקנדינביה, אולם בישראל משרד העבודה טרם אישר את הפעלת המערכת שלה.