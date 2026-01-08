הערב הדרמטי ביותר באיראן מאז החלה המחאה: אזרח איראני דרס עם רכבו אנשי כוחות ביטחון בעיר משהאד. ברקע התיעודים של האירוע נשמעות קריאות צהלה. במקביל, ארגוני המחאה נגד המשטר הבטיחו "עליית מדרגה", שהחלה בשעה 20:00, שעון טהראן.

Footage showing a car ramming security forces in Mashhad, Iran.pic.twitter.com/Dvt85lv39j - Clash Report (@clashreport) January 8, 2026

בנו של השאה, רזא פהלווי, צייץ: "עם איראן הגדול, עיני העולם נשואות אליכם. אני מזהיר את הרפובליקה האיסלאמית - העולם וטראמפ עוקבים אחריכם מקרוב. דיכוי העם לא יישאר ללא מענה".

חשבון ב-X פרסם תמונות בהן לכאורה נשים איראניות מדליקות סיגריה עם תמונות שרופות של המנהיג העליון של איראן עלי ח'אמנאי.

הערב מתקבלות תמונות ראשונות מטהראן, בירת איראן, שתושביה שמרו על שקט יחסי - והערב הצטרפו למחאות הגדולות. המחאות מתרחשות לפחות כ-50 ערים, רק באזור הכורדי של המדינה. ארגון זכויות אדם טוען כי לפחות 45 בני אדם נהרגו באיראן מאז תחילת ההפגנות.

הדרג המדיני והביטחוני בישראל מעריכים כי המשטר האיראני לא קרוב לנפילה. גורמי ביטחון מציינים כי "באיראן קורה אירוע מיוחד ודרמטי שקשה לחזות את תוצאותיו". בישראל מבחינים שההפגנות מתפשטות ושיש תסיסה הולכת וגדלה, אך לא רואים בישראל נטישה המונית של מוקדי שלטון או כאלה שכפופים לשלטון, גם לא של בסיסי משמרות המהפכה.

בישראל ממתינים כדי להבין לאן מתפתחת המחאה. מה שיקרה באיראן יכתיב את המהלכים של ישראל גם בזירות אחרות.

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12