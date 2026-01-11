עדכונים שוטפים

03:15 - שר החוץ של ארה"ב מרקו רוביו שוחח בטלפון אמש (שבת) עם ראש הממשלה נתניהו, כך לפי מקור אמריקאי. לדברי המקור, אחד הנושאים בשיחה היה ההפגנות באיראן, אך השניים דנו גם על עזה ועל סוגיות אזוריות נוספות

02:57 - ניו יורק טיימס: הנשיא טראמפ תודרך על אפשרויות לתקיפה באיראן

על פי הדיווח, בימים האחרונים הוצגו לנשיא כמה אפשרויות תקיפה חדשות, והנשיא שוקל אותן ברצינות לנוכח הרג המפגינים על ידי המשטר באיראן בניסיון לדכא את המחאות.

תחנת הטלוויזיה איראן אינטרנשיונל המשדרת מלונדון דיווחה כי על פי ההערכות השמרניות ביותר, לפחות 2,000 מפגינים נהרגו במחאות ב-48 השעות האחרונות. רופא מהעיר ראשת אמר לערוץ כי לאחד מבתי החולים בעיר הגיעו 70 גופות לפחות.

בתיעוד מהעיר משהד נשמעים קולות ירי חי, ואש שהוצתה ברחובות. המפגינים נראים משליכים חפצים ואבנים, כנראה לעבר כוחות המשטר שמנסים לדכא את ההפגנה. מלבד הירי החי, נשמעים פיצוצים של מה שנראה כמו אמצעים שונים לפיזור הפגנות. לכתבה המלאה

00:53 - לאחר שבצה"ל הודיעו כי מחבל שניסה לדרוס לוחמים נוטרל בירי, כעת מבהירים בצבא: "בשלב זה לא נמצאו ממצאים ברורים לכך שמדובר בפיגוע מכוון, האירוע מתוחקר"

23:15 - גורם אמריקאי לאל-ערבייה: הותקפו יותר מ-35 מטרות של דאעש בסוריה באמצעות יותר מ-90 חימושים שהוטלו מיותר מ-20 כלי טיס, כולל מטוסי קרב ירדניים

23:07 - סנאטור רפובליקני לאיראנים: "הסיוט שלכם עומד להיגמר"

הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם צייץ בחשבון ה-X שלו: "לעם האיראני, הסיוט הארוך שלכם בדרך להיגמר. ניכר האומץ והנחישות שלכם להביא לסיום הדיכוי. כשהנשיא טראמפ אומר נעשה את איראן גדולה שוב, זה אומר שהמפגינים יגברו על האייתוללה. טראמפ מבין שאיראן לא תהיה גדולה כל עוד האייתוללה ואנשיו בשלטון. העזרה בדרך".

Trump reposts Lindsey Graham’s tweet warning Iran: ‘Brutality’ against own people ‘will not go unchallenged’ https://t.co/Q1ZWwMZBff pic.twitter.com/0yT356eeVP - New York Post (@nypost) January 10, 2026

22:59 - קבוצת לופטהנזה מבטלת את כל טיסותיה לטהרן עד ל-16.1

22:30 - מפגינה איראנית ל-CNN: הגופות נערמות בבית החולים בטהראן, האלימות של המשטר - ברוטלית

21:37 - בהמשך לדיווח שהתקבל על ניסיון דריסת כוח צה"ל במרחב חארת א-שיח שבחטיבת יהודה, כוחות צה"ל שפעלו במרחב ירו לעבר מחבל שניסה לדרוס אותם, המחבל נוטרל. אין נפגעים לכוחותינו

21:18 - במהלך הסופ"ש הרמטכ"ל ביצע מספר הערכות מצב. במערכת הביטחון עוקבים באדיקות אחר המצב באיראן, אין כוונות התקפיות אבל ערוכים בהגנה ונערכים לכל הפתעה

פורסם לראשונה ב-N12