שר המשפטים, יריב לוין, נמנע מלמנות את נציגיה של לשכת עורכי הדין לוועדות הציבוריות האחראיות על גיבוש רשימת נאמנים שאותם ממנים בתי המשפט בהליכים של חדלות פירעון. כך עולה מעתירה לבג"ץ, שהגישה הלשכה בראשותו של עו"ד עמית בכר הבוקר (ב').

נאמן הוא בעל תפקיד המתמנה לפי החוק כדי לנהל את הליך חדלות הפירעון, לאחר שביהמ"ש הכריז על יחיד או על תאגיד כמי שאינו פורע את חובותיו. תפקיד הנאמן כולל הכרעה בתביעות חוב שמגישים הנושים, ניהול הקופה שממנה ייפרעו החובות וגיבוש ההסדר שיאפשר את שיקום החייב ואת יישום ההסדר - כולל מימוש נכסים לצורך החזרת החובות. זאת, כאמור, הן במקרה של יחידים שנקלעו לחובות והן במקרה של חברות שאינן עומדות בהתחייבויות שלהן לנושים.

מינוי הנאמנים מתבצע מתוך רשימה של מועמדים, אשר אותן מגבשות ועדות ציבוריות. בראש הוועדה לנאמנים בתאגידים עומד השופט בדימוס דוד רוזן ובראש הוועדה לנאמנים עבור יחידים עומד השופט בדימוס יעקב שיינמן. בשתי הוועדות חברים נציגים ממשרד המשפטים ומלשכת עוה"ד, כאשר בוועדה בנושא תאגידים חברים גם נציגיה של לשכת רואי החשבון.

"ניסיון פסול להדיר את נציגי לשכת עוה"ד מהוועדות האמורות"

באחרונה גילו בלשכה עוה"ד, כי לוין פרסם את שמות החברים בוועדות מבלי לכלול בהן את נציגי הלשכה וכי הוועדות אמנם מתכנסות בלעדיהם. זאת, כך טוענים בלשכה, למרות שבכר העביר ללוין את שמותיהם של שני נציגי הלשכה לוועדות, ובניגוד לחוק. בחודש שעבר פנתה הלשכה ללוין בנושא, אך הוא לא השיב לפנייה. בעתירת הלשכה, שהוגשה ע"י משרד קסוטו, נכתב כי "עולה חשש כבד כי לא מדובר בטעות שארעה בהיסח הדעת, אלא בניסיון פסול להדיר את נציגי לשכת עורכי הדין מהוועדות האמורות".

בלשכה מציינים, כי במקרים קודמים נכללו נציגיהם בהרכב הוועדות שמינו שרי המשפטים מאז 2021. עוד אומרים בלשכה, כי בימים הקרובים צפוי להתפרסם מכרז לגיבוש רשימת נאמנים ליחידים ובעקבותיו צפויה הוועדה הציבורית לדון במועמדויות שיוגשו. משכך, בלשכה מבקשים מבג"ץ להוציא צו ביניים, שיאסור על לוין לכנס את הוועדות ללא נציגיהם, וזאת בנוסף לצו על תנאי שידרוש ממנו לנמק מדוע אינו ממנה את נציגי הלשכה כחברים בוועדות.

נזכיר, כי לוין פועל לאורך כהונתו נגד לשכת עוה"ד, וזאת לנוכח ההתנגדות שמוביל בכר למהלכים שמוביל שר המשפטים נגד מערכת המשפט - כולל סירובו להכיר ביצחק עמית כנשיא ביהמ"ש העליון. בין היתר, לוין קידם ביחד עם יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, את החוק שקבע קיצוץ מיידי של 20% בגובה דמי החבר שרשאית הלשכה לגבות ואסר עליה לממן את פעילותה הציבורית מדמי החבר. בג"ץ הקפיא את החוק והוציא נגדו צו על תנאי. עוד קידם לוין את החוק לשינוי ההרכב של הוועדה לבחירת שופטים החל מהכנסת הבאה, כך שנציגי הלשכה לא יהיו עוד חלק ממנה. בג"ץ צפוי לדון בעתירות שהוגשו נגד החוק.