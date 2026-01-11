לשכת עורכי הדין פרסמה את תוצאות מבחני הקבלה שהתקיימו בדצמבר האחרון. לבחינה ניגשו 2,953 מתמחות ומתמחים, ומתוכם עברו 1,545. מבין אלו שניגשו בפעם הראשונה (2,056), שיעור העוברים עמד על 67.7%. כשמסתכלים במבט כולל על כלל הנבחנים, שיעור המעבר נמוך בהרבה ועומד על כ-52% בלבד.

בחלוקה לאוניברסיטאות ומכללות, מבין אלו שניגשו בפעם הראשונה עומד שיעור העוברים באוניברסיטאות על 87.48%, בעוד שבמכללות הוא עומד על 43.2%.

בראש שיעור העוברים עומדת האוניברסיטה העברית עם 95.86%. אחריה, אוניברסיטת בר אילן עם 91.67%. במקום השלישי אוניברסיטת חיפה עם 90.91%. מיד אחריה, רייכמן עם 87.64% ואוניברסיטת ת״א עם 86.61%. אחריהן, המכללה למנהל עם 86.6%. בתחתית הטבלה, המרכז האקדמי צפת (44%), האקדמית אונו (49.9%), ומכללת נתניה (52%).

תלונות על קושי בבחינה

עוד טרם פרסום התוצאות, נבחנים רבים הלינו על קושי הבחינה ואף פנו בנושא לראש לשכת עורכי הדין עמית בכר, לשר המשפטים יריב לוין וליו"ר הועדה הבוחנת, עודד מודריק. הטענה הייתה כי הבחינה לא הייתה רק "קשה, אלא מהווה חריגה סטטיסטית ופגדגוגית קיצונית שחורגת באופן קיצוני ממחם הסבירות. הנבחנים דורשים מתן פקטור של 7 נקודות לנבחני המסלול הרגיל ו-14 נקודות לנבחני המילואים. את המכתב הם ביססו על ידי השוואה בין בחינת דצמבר 2025 לבין שלושה המועדים האחרונים, יולי 2025, דצמבר 2024 (המועד שבו הורידו את אחוז המעבר) וספטמבר 2024.

נציין כי דצמבר 2024 היה אחד המועדים הקשים בשנים האחרונות, מועד שבוצע בשיאה של המלחמה. באופן תקדימי ביותר, לאחר שמתמחים רבים התלוננו על קושי רב, ולנוכח העובדה שממוצע העוברים היה נמוך משמעותית ממועדים קודמים, שר המשפטים יריב לוין חתם על תקנות הקובעות כי ציון המעבר בבחינת באותה בחינה יהיה 55 במקום 60. התקנות כך הוצהר, היו מההקלות שיזם שר המשפטים כדי לסייע למתמחים ולנבחנים בעת המלחמה.

פחות משליש מהניגשים לבחינת ההסמכה של לשכת עורכי הדין עברו אותה בדצמבר 2024, כשאחוז המעבר בקרב הנבחנים לראשונה עמד על 49%. הבחינה נערכה ב-15 בדצמבר, וניגשו אליה 2,270 מתמחים ומתמחות. על פי הנתונים הרשמיים שפורסמו בחודש שעבר, מתוך 2,270 נבחנים עברו את בחינת ההסמכה 736 בני אדם בלבד, המהווים 32.42% מסך כלל הניגשים לבחינה.