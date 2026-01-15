ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
איראן | סיקור שוטף

טראמפ נשאל אם יתקוף באיראן, וענה: "נראה מה יקרה"

בישראל החליטו: אם איראן תתקוף, לא יהיה סבב נוסף – יפעלו להפלת המשטר • הבריטים עדכנו את אזהרת המסע לישראל • דיווחים: הפנטגון הורה להעביר את נושאת המטוסים אברהם לינקולן מאזור ים סין הדרומי למזרח התיכון • הרמטכ"ל הנחה על חיזוק המוכנות בהגנה • שר החוץ של איראן: "אין כוונה לתלות אנשים" • עדכונים שוטפים

הפגנות בטהרן נגד המשטר / צילום: ap
הפגנות בטהרן נגד המשטר / צילום: ap

עדכונים שוטפים

04:05 - טראמפ נשאל אם יתקוף באיראן וענה: "נראה מה יקרה"

נשיא ארה"ב אמר לכתבים: "נאמר לנו שההרג באיראן נפסק ואין שום תוכניות להוציא להורג". מקורות ל-NBC: הנשיא טראמפ אמר כי ירצה פעולה שתספק מכה מכרעת למשטר באיראן. הבריטים עדכנו את אזהרת המסע לישראל.

04:03 - איראן האריכה את סגירת המרחב האווירי שלה עד ל-05:30, שעון ישראל

03:38 - טראמפ אמר בריאיון לרויטרס על רזא פהלווי, בנו הגולה של השאה: "הוא נראה אדם נחמד, אבל אני לא יודע איך הוא יתקבל בתוך המדינה שלו. אנחנו עדיין לא בשלב הזה"

03:10 - מקורות לרשת NBC: נשיא ארה"ב טראמפ אמר ליועציו כי ירצה שכל פעולה באיראן תספק מכה מכרעת למשטר, אך עד כה לא קיבל מהם ערובה לכך

01:51 - דיווחים: הפנטגון הורה להעביר את נושאת המטוסים אברהם לינקולן מאזור ים סין הדרומי למזרח התיכון

01:43 - דיווח בפוליטיקו: שגריר בריטניה באיראן וכל צוות השגרירות בטהרן עזבו את המדינה

01:22 - שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י: "אין שום כוונה לתלות אנשים"

00:51 - גורמים אמריקאים לרויטרס: "מידע נוסף על כוח הייצוב הבינלאומי בעזה יפורסם בעוד שבועיים. ישראל נותרת סקפטית לכך שחמאס יתפרק מנשקו ושהפלסטינים מעוניינים בשלום"

00:33 - על רקע המתיחות: דיווחים על סגירה זמנית של המרחב האווירי באיראן

00:12 - ישראל תקבל אינדיקציה לפני תקיפה אמריקאית - וההנחיות לעורף צפויות להשתנות

ההחלטה בארה"ב טרם התקבלה, אבל בישראל כבר החליטו: כל תקיפה אמריקנית תוביל לשינוי מדיניות ההתגוננות • בינתיים ההערכה היא שאם המטרה של טראמפ היא הפלת המשטר האיראני - חלון ההזדמנויות הולך ומצטמם

21:18 - הרמטכ"ל הנחה על חיזוק המוכנות בהגנה בכל המערכות

דובר צה"ל אפי דפרין הוציא הערב הודעה: "‏אני ער לפרסומים ביממה ובשעות האחרונות ביתר שאת ומבקש להבהיר - צה"ל עוקב מקרוב אחר ההתפתחויות". הוא ציין כי הרמטכ"ל הנחה על חיזוק המוכנות בהגנה בכלל המערכים והדגיש: "הסתמכו אך ורק על הודעות צה"ל הרשמיות והימנעו מהפצת שמועות העלולות לעורר דאגה בציבור. בשלב זה אין שינוי במדיניות ההתגוננות".

21:17 - ההחלטה בישראל: אם איראן תתקוף, נפעל להפלת המשטר

על רקע האפשרות לתקיפה אמריקאית באיראן, גורם ישראלי אמר לחדשות 12: "זה מהלך אמריקאי, אנחנו ערוכים לכל תרחיש מבחינת מערכות ההגנה". בישראל החליטו: אם איראן תתקוף, לא יהיה סבב נוסף - יפעלו להפלת המשטר.

פורסם לראשונה ב-N12