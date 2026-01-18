שיאומי רוצה תחרות עם כולם, אבל יש לה דרך ארוכה לפניה

בדיקה טכנולוגית איך ניתן לשפר שירותים דיגיטליים? אילו מוצרים חדשים יש היום בשוק, ומה איכותם לעומת המתחרים? כיצד פותרים בעיות טכנולוגיות? מדי שבוע המדור ינסה לענות על שאלות אלה ודומות להן. אם נתקלתם בתקלות ואתם זקוקים לעזרה, או שאתם מעוניינים שנסקור מוצרים מסוימים, אתם מוזמנים לפנות למייל: nevo-t@globes.co.il

יצרנית הסמארטפונים שיאומי שחררה בחודש שעבר את סדרת ה-Redmi Note 15 החדשה שלה. ישנם מספר דגמים בסדרה החדשה, כיאה ליצרנית כמו שיאומי, שמנסה להתאים כמה שיותר את המכשירים שלה עבור הצרכנים הרבים. הדגם היקר ביותר בסדרה הוא ה-Redmi Note 15 Pro+ 5G, שאותו בדקנו עבור המדור.

זה לא חדש ששיאומי מנסה לייצר סמארטפונים עם בשורה אמיתית, אבל בתג מחיר נמוך יותר. המטרה היא להצליח להתחרות בשוק, ובטח במתחרות הגדולות, ונשאלת השאלה עד כמה שיאומי מצליחה לעשות את זה במכשיר החדש.

אז מה חשבנו על ה-Redmi Note 15 Pro+ 5G? גלובס בודק טכנולוגית.

החידוש העיקרי: הסוללה

המכשיר החדש מצויד בסוללה גדולה יותר מזו של הדור הקודם, בקיבולת של 6,500 מיליאמפר לשעה. מי שצריך עבודה אינטנסיבית במהלך היום יכול לסמוך עליה. היא החזיקה מעל ליום עבודה קשוח, אבל כנראה שעד שעות הערב כבר תצטרכו את המטען שלכם שוב.

שיאומי אוהבת לכלול מטענים גדולים במכשירים שלה. הפעם זה מטען של 100 ואט, ירידה ממטען של 120 ואט שבו הייתה ידועה. החברה מבטיחה טעינה של 100% תוך 40 דקות, ואם תטעינו את המכשיר כשהוא על 20% בסוף היום, ככל הנראה תנתקו אותו תוך קצת מעל חצי שעה.

היתרון הבולט: מסך

המסך גדל ל-6.83 אינץ' (לעומת 6.67 אינץ' בדור הקודם). מדובר במסך AMOLED, ברזולוציית FHD+, תומך בקצב ריענון דינמי של 120 הרץ, ומבחינת הבהירות המכשיר עם 3,200 ניטים בשיא. בגלל טכנולוגיות נוספות שיש במכשיר, כמו Dolby Vision ו-HDR10+, המסך נראה חד ומלא צבעים. הוא מציג בהירות טובה, ואם מגבירים אותה עד הסוף, חוויית הצפייה ססגונית אפילו הרבה יותר - גם אם לפעמים המסך מפספס קצת מבחינת הפרטים בתמונה. הבהירות אף הצליחה להתמודד עם קרני שמש חזקות.

ביצועים: הרבה אפליקציות זבל

למכשיר יש מעבד מתקדם מבית קוולאקום, ה-Snapdragon 7s Gen 4. זיכרון ההרצה עומד על 12GB RAM ושטח האחסון מגיע עד ל-512GB. המכשיר מצליח לספק ביצועים טובים, אבל כשמסתכלים על מוצרים אחרים ברמה דומה, אפשר לראות מעבדים מתקדמים יותר וחזקים יותר.

אחד הדברים השליליים ששיאומי מרבה לעשות הוא למלא את המכשיר בעת הפתיחה שלו בהרבה אפליקציות לא נצרכות. בהתחלה, המכשיר שאל אם רוצים להוריד את האפליקציות המדוברות, ואנו סימנו שלא. ולמרות זאת, בעת פתיחת המכשיר היו מספר אפליקציות לא ברורות - ממשחקים, דרך אפליקציות של DIY (עשה זאת בעצמך) ועד אתר המסחר Temu. לא ברור למה שיאומי עושים את זה, כי זה יוצר עבודה מיותרת על המכשיר בעת הפתיחה.

עיצוב דומה

העיצוב הוא אחד הביטויים המרכזיים לכך שהשיפורים במכשיר הם מינוריים ביחס לדור הקודם, כלומר מכשיר עם מדרגת מצלמת עגולה בגב, ומסך קדמי מעוקל.

העיצוב הזה דומה למכשירים קודמים של שיאומי, ולא מביא עימו בשורה אמיתית. מי שמוסיחף כיסוי למכשיר, ככל הנראה יצליח לטשטש את הפער שהמדרגה יוצרת.

ולמרות שאין הרבה בשורות חדשות ביחס לעיצוב - בכל זאת יש בו משהו שעובד. אולי זה המסגרת השטוחה ולא המעוגלת, אבל המכשיר נראה טוב ומרגיש יוקרתי. במובן הזה הוא דומה למכשירי האולטרה של שיאומי, לכל הפחות בהיבט היוקרתי שהוא יודע לספק.

למכשיר שקיבלנו לסקירה יש גב בצבע חום, ויש בו משהו סולידי וחיובי. צריך להגיד שהמכשיר לא רק משך אליו לכלוכים, אלא שגם היה קשה להוריד את הלכלוך שנדבק אליו.

למכשיר יש מספר דירוגי הגנה, IP66, IP68 ו-IP69K - כך שהוא עמיד בפני התזות, טבילה לזמן קצר וגם לחשיפה למים בלחץ גבוה ובטמפרטורה גבוהה.

המצלמה: כמו בדור הקודם

גם על קופסת המכשיר וגם במיתוג שלו יוצרים ציפיות לגבי המצלמה החזקה של המכשיר, משמע שזה אמור להיות הסיפור הגדול.

אבל כשמסתכלים על המפרט מגלים מערך צילום דומה לזה של הדור הקודם - מצלמה ראשית של 200 מגה-פיקסל ומצלמה אולטרה-רחבה של 8 מגה-פיקסל. שיאומי החליטה להוריד את החיישן השלישי, של ה-2 מגה-פיקסל, שלא הייתה מוצלחת. למרות זאת, כדי לשמור על העיצוב, העידול של החיישן עדיין קיים - רק בלי חיישן.

מצלמת הסלפי מקבלת קפיצה ל-32 מגה-פיקסל, לעומת 20 מגה-פיקסל בעבר. ביחס לתמונות - המכשיר מצליח לספק תמונות טובות מהחיישן הראשי, עיבוד הצבעים והתמונה טובים בדך הכול, והחדות והפרטים באים לידי ביטוי בתמונות חביבות, לא יותר מזה.

בשוק יש מכשירים עם מערכי צילום טובים יותר גם ביחס לטווח המחירים הזה. גם התמונות שיוצאות מהחיישן האולטרה-רחב נחמדות למדי - גם אם מתפספסים פרטים או שהצבעים לא מדויקים לעיתים. עם זאת, יש לציין שהמכשיר מתקשה לספק תמונות טובות בתנאי תאורה חלשה, וכי בצילומי זום, אם תחצו את הטווח של פי 10, המכשיר יוסיף לכם רעשים וטשטושים משמעותיים, כך שלא ברור למה מישהו עשוי לרצות להשתמש באפשרות הזו.

המחיר: לא מספיק משכנע

המכשיר שנבדק הוא המכשיר ה"פרימיום" ביחס למוצרים האחרים בסדרה הזו, אם כי מדובר בסוף במכשיר בדרג ביניים מבחינת השוק.

אומנם המחיר ההתחלתי של הסדרה לא עוקף את ה-1,000 השקלים, אבל המכשיר שאנחנו בדקנו בתצורתו המתקדמת ביותר עולה בישראל 2,180 שקל. בשורת המוצרים האלו ישנם מכשירים מתחרים נהדרים, שיכולים אפילו להציע מחיר נמוך יותר, ולכן צריך לשאול האם שיאומי לא קפצה פה גבוה מדי.

המתחרים העיקריים: OnePlus וסמסונג

למכשיר הזה יש לא מעט מתחרים, ואף מתחרים טובים. גם לשיאומי עצמה יש את מוצרי ה־T שיכולים לתת מענה במחיר דומה, וגם ל-OnePlus יש את מכשירי ה־Nord שיודעים להתחרות מעולה. המכשירים האלו כוללים שבבים מתקדמים יותר ויש מי שיטען שגם חוויית המצלמה תהיה טובה יותר. הפורטה של ה-Redmi Note 15 Pro+ הוא ללא ספק הסוללה והטעינה.

לצד האפשרויות הסיניות השונות, המתחרה הקוריאנית סמסונג מספקת שורה של מכשירי ביניים בתצורות שונות, כמו דגמי ה-A השונים, ויש כאלו שיעדיפו דווקא אותם בגלל האמון הרב יותר שהם רוחשים למכשירים האלו. מה שבטוח, בשוק יש הרבה מכשירים שניתן לנסות בחנויות השונות שמציעות את המוצרים לתצוגה.

***גילוי מלא: חברת שיאומי סיפקה לגלובס את המכשיר לסקירה