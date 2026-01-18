דוח הלמ"ס: הביקוש הגבוה ביותר לעובדים מאז 2022

מספר המשרות הפנויות בחודש דצמבר 2025 עומד על מעל 152,134 לעומת 150,953 בנובמבר, כך על פי הדיווח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). גם שיעור המשרות הפנויות עלה מעט ל-4.59 משרות פנויות על כל 100 עובדים במשק, הרמה הגבוהה ביותר שנרשמה מאז נובמבר 2022. הביקוש הגדול ביותר לעובדים: בענף הבניין. אבל גם בהייטק המצב משתפר.

בהשוואה מיוחדת לכבוד סיום שנת 2025, הלמ"ס מפרסמים את שיעור המשרות הפנויות לפי ענף. כלומר, היחס בין המשרות הפנויות לכלל המשרות המאוישות. בראש הרשימה בולט ענף הבינוי, עם יחס של 8.8%. אמנם מדובר בהתמתנות ביחס למצב הקיצוני שנרשם בממוצע שנת 2024, שעמד על 10.2%, אך עדיין לא כמו בחודשים של 2023 לפני המלחמה (6.8%), אז עובדים פלסטינים עדיין היו זמינים לקבלני הבניין. ענף משמעותי נוסף עם ביקוש גדול לעובדים הוא שירותי האירוח והאוכל, שעומד על יחס של 8.9% בין המשרות הפנויות לעובדים, זהה לממוצע שנת 2024.

המשותף לשני ענפים אלו הוא רמת מיומנות נדרשת נמוכה יחסית, לרבות מבחינת ההשכלה. דבר זה משתלב היטב עם דוח של שירות התעסוקה שפורסם היום (א'), לפיו דווקא במקצועות האקדמיים, הדורשים מיומנויות גבוהות, קיים כיום עודף של עובדים ביחס למספר המשרות הזמינות. מנגד, במקצועות בעלי מיומנויות נמוכות ובינוניות, ובראשם ענפי התעשייה והבנייה, נרשם מחסור חמור בעובדים.

ובכל זאת, למרות "משבר הג'וניורים" והחשש מבינה מלאכותית שתתפוס חלק ניכר מהעבודה בהייטק, ענף שירותי ההייטק עדיין מכיל 4.8% משרות פנויות. מדובר בעלייה מ-4.2% בממוצע 2024, ואפילו מה-4.5% שנרשמו בממוצע החודשים שלפני המלחמה ב-2023. גם בענף המסחר ישנה עליה של 4.9% ל-4.4% ביחס ל-2024. הענף עם שיעור המשרות הפנויות הנמוך ביותר הוא דווקא ענף הבריאות, עם 2.1% משרות פנויות בלבד.