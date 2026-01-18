אפקט וויקס: האם הדרישה לחזור לעבוד מהמשרד תיתן בוסט לשוק?

ההודעה של חברת וויקס, שלפיה מתחילת פברואר הקרוב יחזרו עובדיה לחמישה ימי עבודה בשבוע מהמשרדים, עוררה רעש רב וגרמה לרבים לתהות אם זהו הכיוון שאליו צועד שוק התעסוקה, הטכנולוגי בעיקר, בעת הקרובה.

וויקס אינה הראשונה שצועדת בכיוון זה, וחברות רבות - ברחבי העולם בעיקר - הולכות בכיוון זה כבר תקופה, ומצמצמות את מודל העבודה ההיברידי. אם המגמה הזו תתחזק, היא צפויה להוביל להגדלת הביקוש לשטחי משרדים מצד החברות, אך יש קולות בשוק שמערערים על כך.

"כמו שאימוץ העבודה מרחוק בזמנו, כאן בישראל, דרש יותר זמן בהשוואה לעולם, גם הקריאה לעובדים לחזור לעבודה תיקח לדעתי יותר זמן", אומר גיא עמוסי מאביסון את יאנג. "שוק העבודה בישראל מאמץ לאט יותר טרנדים כאלו. בהתחשב בגורמים נוספים שמצטרפים לתמונה, ייקח זמן לדבר הזה להשפיע, גם אם מתחילים לראות יותר חברות שהולכות לכיוון הזה".

"זהו המשך למגמה שאנו מזהים זה כשנה בשוק, מאז תחילת 2025", אומרת שרית יצחקוב מנכ"לית קוליירס ישראל. "ההערכה היא שכ־70% מהחברות בישראל מעודדות את העובדים לחזור ליותר ימי עבודה במשרד, על חשבון עבודה מהבית.

"את המגמה הזו מוביל סקטור ההייטק והדיפנס, שבו כבר חלה עלייה לכיוון 3-4 ימי עבודה מהמשרד בשבוע לפחות, וכן בחברות פיננסיות כדוגמת הבנקים הגדולים וחברות הביטוח".

1 היקף השטח | לכל יום עבודה מהבית יש משמעות

יצחקוב מסבירה גם כיצד שינוי קטן במדיניות החברה יכול להשפיע על היקף השטח שהיא שוכרת: "כל יום שבו המעביד 'מוותר' לעובד על הגיעה למשרד חוסך לחברה, תיאורטית, 20% שטחי משרדים. אם, למשל, חברה הנהיגה שבוע עבודה שבו העובדים נדרשים להגיע למשרד רק יומיים, החברה יכולה לאפשר משמרות על כל עמדה, כך שעובד אחד יגיע בשני ימים מסוימים, ועובד שני יגיע בשני ימים אחרים, ושניהם יעבדו על אותה עמדה כאשר הם מגיעים.

"זה יכול לחסוך לחברה הרבה מאוד שטחים שעליה לשכור: יומיים עבודה בשבוע מהמשרד דורשים ממנה להשתמש בכ־40% מהשטחים שהייתה צריכה לספק בשבוע עבודה מלא מהמשרד. בתוספת 20% שטחים נוספים לטובת מקרים מיוחדים, היא עדיין מגיעה רק ל־60% מהשטחים הנדרשים ויכולה לחסוך הרבה מאוד. אבל ברגע שחברה מצמצמת את ימי העבודה מהבית, מספיק שתעבור לשלושה ימי עבודה מהמשרד - ועניין הגמישות מתבטל, שכן קשה יותר להשתמש בעמדה אחת לסירוגין. אותה חברה כבר לא יכולה 'לחסוך' בנדל"ן, וזקוקה לעוד שטחים".

יצחקוב מוסיפה כי "הדוגמה של וויקס לא בהכרח מייצגת, כי לא כל החברות דורשות חזרה לחמישה ימי עבודה מלאים. ישנם סגמנטים מסוימים שבהם אין ברירה, לדוגמה חברות המפעילות מעבדות, אבל חברות תוכנה למשל לא חייבות שהעובדים יגיעו בכל יום למשרדים, ויכולות להפעיל גמישות ולאפשר רוטציה בין העובדים, למשל. כך או כך, אנחנו רואים היום שהחברות הרלוונטיות משקיעות משאבים רבים בהבאת העובדים בחזרה לעבודה של חמישה ימים בשבוע ומציעות מתקנים לרווחת העובדים, שירותים שונים והטבות, כמו ארוחות המבושלות במשרדים עצמם על ידי שפים מובילים".

לטענת עמוסי, החזרה למשרדים לא בהכרח תגדיל את הביקוש לשטחים - בשל גורמים נוספים המשחקים תפקיד בסיפור. לדבריו, "אימוץ ה־AI בחברות רבות מביא, לפחות כרגע, לצמצום בשטחי עבודה, בעובדים, בשולחנות עבודה. ניקח למשל משרד עורכי דין גדול: פעם הוא היה מעסיק עשרה מתמחים כדי שיעברו על חוזים. היום תוכנת AI עושה את זה במקומם. אמנם תחומי הביטחון והסייבר 'מתפוצצים' כרגע, בכל העולם, אבל שאר הסגמנטים מצטמצמים או לא מתרחבים - וזה נכון לא רק בישראל. בניו יורק, למשל, שטחי משרדים רבים שהיו ריקים מוסבים למגורים.

"לצד כל אלו, הגורם המשפיע ביותר בעיניי הוא חוסר היציבות בישראל: מנהל של חברה שמחפש שטח משרדים חדש, קם בבוקר באחד ושומע שטראמפ עומד לתקוף באיראן - ושהאיראנים מאיימים לתקוף בתגובה את ישראל. למה שהוא יחליט עכשיו? בגלל כל אלו, ובשל גורמים נוספים, ייתכן שההשפעה של החזרה למשרדים על הנדל"ן תהיה קטנה יותר ממה שאנחנו נוטים לחשוב".

שרית יצחקוב, מנכ''לית קוליירס ישראל / צילום: אפרת מזור

2 הביקוש | עלייה בגיוסי ההון תגרור עלייה בגיוס עובדים

על פי נתוני לאומיטק ו-IVC, גיוסי ההון בהייטק הסתכמו ב־2025 ב־11.1 מיליארד דולר, עלייה של 15% בהיקף גיוסי ההון לעומת 2024. ברבעון הרביעי נרשמה עלייה לעומת הרבעון השלישי.

רבות מהחברות שגייסו הון מגייסות גם עובדים - אף שיש אחרות שמפטרות, ויש משבר של ממש בתחום הג'וניורים (העובדים במשרות הפתיחה).

יצחקוב אומרת שהעלייה בהיקף הגיוסים של עובדים כבר משפיעה על הביקוש למשרדים מצד החברות בתחום. "על סמך מה שאני מכירה, הביקושים הפעילים כרגע בשוק מצד חברות שמחפשות שטחי משרדים עולים על 400 אלף מ"ר - מהם 200 אלף מ"ר רק ב'משולש הקורקינטים' של תל אביב (אזור מחלף השלום ומתחם שרונה - י.נ).

"לשם השוואה, בכל 2024 נחתמו עסקאות לפחות מ־400 אלף מ"ר של משרדים, וב־2025 כ־450 אלף מ"ר".

גיא עמוסי, מנכ''ל אביסון יאנג ישראל / צילום: לילך ברעם

3 התחבורה | "עובד שורף עד שעתיים וחצי על הכביש"

אלמנט נוסף שנגזר מהחזרה לעבודה מהמשרדים בהיקפים גדולים יותר הוא נושא ההגעה למשרד, על רקע הפקקים וריבוי תקלות ברכבת.

על פי נתוני נתיבי איילון, בהשוואה בין התקופות שלפני החגים (ספטמבר) לאלו שאחריהן (אוקטובר), נרשמה האטה במהירות הנסיעה: בשעות השיא בבוקר מדובר בירידה של כ־2 קמ"ש בכיוון צפון וב־4 קמ"ש בכיוון דרום. מערכות התחבורה להסעת המונים, למשל הקו הירוק והקו הסגול של הרכבת הקלה, יחלו לפעול באופן נרחב רק בעוד כמה שנים.

"אני מזכירה שלפני הקורונה כולנו עבדנו חמישה ימים בשבוע, וידענו לעשות את זה", אומרת יצחקוב, "אבל אין ספק שזמן הנסיעה מאז עלה בצורה מטורפת. זה באמת כאב שאנחנו שומעים מהרבה חברות. עובד יכול 'לשרוף' שעתיים ואף שעתיים וחצי על הכבישים בכל יום. לכן אנחנו רואים חברות רבות שמעלימות עין משעת ההגעה והיציאה מהמשרד, נותנות גמישות בניהול הזמן כדי להתחמק מהפקקים. התסכול של העובדים מאוד גבוה בכל מה שקשור לזמן הנסיעה".

עמוסי טוען שלפחות בכל הקשור לוויקס, לא בטוח שעניין הפקקים יהווה אלמנט מכריע: "העובדים יגיעו ברכב. הקמפוס החדש של וויקס מדהים, ויש בו כל מה שהעובד צריך. אני לא חושב שזאת תהיה סוגיה משמעותית בכל הנוגע להגעה של העובדים בחזרה למשרדים".