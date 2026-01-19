ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
ב-34.6 מיליון שקל: הפנטהאוז שנמכר בצפון תל אביב
עסקאות נדל"ן

ב-34.6 מיליון שקל: הפנטהאוז שנמכר בצפון תל אביב

היזמים חן ואיתי גינדי, וחברת רמי שבירו, דיווחו כי מכרו פנטהאוז דופלקס ברחוב איינשטיין 15 בתל אביב • המבנה, שכולל מרפסת ובריכה פרטית, נמכר בעסקה שמשקפת 90 אלף שקל למ"ר

מאיה לוין 11:45
הדמיית פרויקט איינשטיין / צילום: 3dvision
הדמיית פרויקט איינשטיין / צילום: 3dvision

היזמים חן ואיתי גינדי וחברת רמי שבירו, להם פרויקט משותף ברחוב איינשטיין בצפון תל אביב, דיווחו כי מכרו פנטהאוז דופלקס בקומות ה-29 וה-30, באיינשטיין 15, המשתרע על שטח של כ-330 מ"ר במחיר של 34.6 מיליון שקל. הפנטהאוז, הכולל מרפסת בשטח של כ-110 מ״ר ובריכה פרטית, נמכר לאיש עסקים מקומי ומשפחתו שגרים כיום בבית פרטי באזור השרון, כאשר העסקה משקפת כ-90 אלף שקל למ"ר. מועד האכלוס צפוי בעוד כשנתיים וחצי.

מדובר בפרויקט איינשטיין TLV, השייך כאמור לחן ואיתי גינדי יחד עם רמי שבירו, אותו בונה בימים אלה חברת אלקטרה בנייה. הפרויקט כולל בניית מגדל בן 30 קומות ברחוב איינשטיין 15, ובניין נוסף בן 12 קומות ו-180 יחידות דיור. זאת, לצד שני מגדלים בני 25 קומות ושלושה בניינים בני 14 קומות ברחובות איינשטיין 2,4,6,8 שצפויים לכלול סה"כ 560 יחידות דיור וכ־12,000 מ״ר של שטחי מסחר, פנאי ובילוי.

לצד מגדלי המגורים צפויים להיבנות בריכה אולימפית חיצונית, אולם כדורסל פרטי ומתחמי כושר וספא, כאשר המתחמים תוכננו על ידי אדריכל פרופ' משה צור, ועל עיצוב החללים המשותפים אחראית האדריכלית דנה אוברזון.