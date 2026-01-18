בית המשפט המחוזי קיבל בקשה לסעד זמני של חברות יזמיות, הורה על אכיפה של הסכמי פינוי־בינוי בפרויקט רחב־היקף של חברת אאורה בשכונת נאות שקד בנתניה, והורה לדיירים סרבנים לחתום על מסמכי הליווי הבנקאי ולפנות בתוך פחות מחודש את דירותיהם.

ההחלטה מאפשרת את המשך קידומו של אחד מפרויקטי ההתחדשות העירונית הגדולים והמורכבים בישראל, שנעצר בשל התנגדות של מיעוט דיירים.

● השינוי בתקן 21: המומחים מנתחים את עדכון הרווח היזמי והשפעתו על השוק

● בזכות טיל איראני: כך נעלמו ההתנגדויות לפרויקט תמ"א

הפרויקט כולל הריסה של 14 בנייני מגורים ישנים ובהם 392 דירות, ובמקומם בנייתם של 11 מגדלים חדשים, שיכללו בסך־הכול 1,558 דירות ובנוסף גם שטחי מסחר. צפי ההכנסות מהפרויקט עולה על 2 מיליארד שקל, ולצורך הקמתו נדרש מימון בנקאי בהיקף של 29 6.5 מיליארד שקל.

מרבית הדיירים כבר פינו את דירותיהם (מתוך 392 דירות, 373 דירות כבר פונו), העבודות החלו, ודירות התמורה נבחרו. ואולם קומץ דיירים, בעלי 19 דירות בלבד - כ־5% מכלל הדירות בפרויקט - סירבו לחתום על הסכם הליווי הבנקאי המעודכן וכן סירבו לפנות את דירותיהם, חרף העובדה שחתמו בעבר על הסכם פינוי־בינוי מלא.

בפסק הדין קבע בית המשפט כי היזמיות (אאורה בע"מ) הוכיחו בראיות לכאורה ואף למעלה מכך, כבר בשלב הדיון בבקשה לסעד זמני, קיומה של עילת תביעה מוצקה. נקבע כי אין מחלוקת על חתימת הדיירים על ההסכמי פינוי־בינוי, על בחירת דירות התמורה ועל כך שהפרויקט מצוי בשלב ביצוע מתקדם.

עוד נקבע כי הדרישות הנוספות הכלולות בהסכם המשולש הן תוצאה ישירה של דרישות הבנק המלווה, ותכליתן להבטיח את מימון הפרויקט ואת מתן הערבויות הבנקאיות לדיירים, לרבות ערבויות לדירות התמורה ולתשלום שכר דירה בתקופת הבנייה. הסירוב לחתום עליהם, כך לפי בית המשפט, אינו מוצדק.

"טענות הלוקות בחוסר תום־לב"

בית המשפט דחה את טענות הדיירים שלפיהן סירובם לפנות את הדירות נובע מאי־מסירת ערבות בנקאית, וקבע כי מדובר בטענות הלוקות בחוסר תום־לב, שכן מסירת הערבויות מותנית בחתימה על מסמכי הליווי הבנקאי - חתימה שהם מנעו בעצמם.

עוד הודגש כי עיכוב הפרויקט בידי מיעוט קטן של דיירים עלול לגרום לנזקים משמעותיים לדיירים שכבר פינו את בתיהם, ליזמיות ולצדדים שלישיים שרכשו דירות בפרויקט, ואף לפגוע באינטרס הציבורי בקידום התחדשות עירונית.

בנסיבות אלה קבע בית המשפט כי מדובר במקרה חריג המצדיק מתן סעד זמני חריג של פינוי דיירים מדירותיהם.

בסיכומו של דבר, בית המשפט הורה לדיירים לחתום בתוך שבעה ימים על ההסכם המשולש ולשתף פעולה עם הבנק המלווה. נקבע כי אם לא יעשו כן, עורך דין מטעם הפרויקט יוסמך לחתום בשמם.

בנוסף, בית המשפט הורה על פינוי הדירות ומסירת החזקה ליזמיות, וזאת עד ליום 15.2.26, תוך פחות מחודש, ואיפשר לדיירים להיערך למציאת דיור חלופי.