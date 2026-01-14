פגיעת הטיל שהובילה לשינוי עמדת מתנגדי פרויקט התמ"א בצפון ת"א

פרויקט תמ"א 38/2 של חברת הנדל"ן אנגל אינווסט בשכונת כוכב הצפון בתל אביב התעכב בעקבות התנגדותם של שלושה דיירים. אולם נפילת טיל במהלך מלחמת ישראל־איראן בכביש הסמוך לבניין גרמה לנזק משמעותי מהדף הפיצוץ, והובילה להסרת ההתנגדות לפרויקט.

● הבקשות להיתרי בנייה חדשים צנחו: היזמים העדיפו לחכות להגדלת הממ"דים

● פרויקט תמ"א 38 שהסתבך: בעלי דירות תובעים פיצוי על ליקויים ואיחורים

הפרויקט, שיצא למכרז יזמי בשנת 2020, ממוקם ברחוב אפטר 2, מול שכונת שדה דב החדשה. חברת אנגל אינווסט התחדשות עירונית, בשליטת יזם הנדל"ן יעקב אנגל ובשותפות לאומי פרטנרס וקרן שמרוק האמריקאית, נבחרה כיזמית הפרויקט, שבמסגרתו ייהרס בניין בן חמש קומות הכולל 18 דירות, ובמקומו יוקם בניין בן תשע קומות עם 33 דירות.

בשנת 2021 השיג היזם את הרוב הדרוש לחתימה על ההסכם הסופי, לאחר ש־15 מתוך 18 בעלי הדירות נתנו את הסכמתם לפרויקט. בדצמבר 2024 העניקה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ת"א את אישורה לתוכנית, בעוד היזם המשיך להתמודד עם מתנגדי הפרויקט בעקבות החלטתו להימנע ממאבקים משפטיים מולם.

עופר אנגל, סמנכ"ל פיתוח עסקי ויו"ר דירקטוריון בחברת אנגל אינווסט, סיפר בשיחה עם גלובס כי "באותה תקופה, מתוך 18 בעלי הדירות שלושה עדיין לא חתמו. ניסינו לגשר ולשכנע את הדיירים שנותרו, שלכל אחד מהם היו סיבותיו האישיות להתנגדות. בין היתר, דיירת קשישה בת 90 הביעה חשש מהתפנות בשל בעיות בריאות, בדירה אחרת התעורר סכסוך משפטי בנוגע לחזקת הנכס, ובדירה השלישית הדיירת ביקשה לחתום רק לאחר החתמת כלל הדיירים בבניין".

"הרס משמעותי, כל הדיירים פונו"

בבוקר ה-22 ביוני 2025, מטח טילים מאיראן גרם לנפילת טיל בכביש הסמוך לבניין. "ההרס היה משמעותי כל כך שהדיירים פונו מהבניין מיד לאחר הפגיעה. האירוע גרם להם להבין שהגיע הזמן לחידוש, ובסופו של דבר כל בעלי הדירות חתמו", אומר אנגל.

לדבריו, הפגיעה בבניין קיצרה את לוחות הזמנים הבירוקרטיים בפרויקט בכחצי שנה: "עיריית ת"א נמצאת עימנו בקשר רציף ומסייעת ככל שניתן. בשלב זה אנו מסיימים את תהליך קבלת אישור מכון הבקרה, ולאחר מכן התיק יועבר בחזרה לעירייה לחישוב אגרות והיטלים. העירייה ציינה שתקדם את התהליך תוך מספר ימים, אף שמדובר בדרך כלל בתהליך ארוך. בזכות שיתוף פעולה זה התקצרו לוחות הזמנים בכחצי שנה".

בינתיים, מדגיש אנגל, הדיירים גרים בדירות חלופיות באזור הבניין שנפגע, כאשר שכר הדירה משולם על ידי מס רכוש. "אנו עובדים עם מס רכוש על הסכם משולש שיבטיח את זכויות הדיירים על מנת שיקבלו רציפות בשכר הדירה עד מועד אכלוס הפרויקט".

בימים אלה יוצאת החברה לשיווק הדירות החדשות, שיתומחרו בין 53 ל־60 אלף שקל למ"ר. בבניין נמכרות כ־15 דירות, כאשר מועד האכלוס הצפוי נקבע לשנת 2029. בעלי הדירות שהתפנו יקבלו תוספת של 15 מ"ר לשטח הדירה, לצד מרפסת של 12 מ"ר, חניה ומחסן.