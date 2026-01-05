פינוי-בינוי שהסתבך: בעלי דירות תובעים פיצוי על ליקויים ואיחורים

התאגדות קבוצת רוכשים - בהם המנכ"ל לשעבר של אפריקה ישראל וחברות הביטוח כלל ומגדל לשעבר, איזי כהן - לייזום פרויקט של תמ"א 38 בגבעתיים, הגיעה לבית משפט. זאת, בעקבות תביעה שהגישו בעלי דירות וחנויות בבניין שבו בוצע הפרויקט, בגין סיום מאוחר של העבודות וביצוע עבודות בליקויי בנייה.

המדובר בפרויקט שבוצע ברחוב ויצמן 14 בגבעתיים. כהן ועוד 11 אנשים התאגדו לקבוצת רכישה, שבניגוד לנוסחה המקובלת, לא יזמו פרויקט בנייה מלא שכולל רכישת קרקע, תכנונה וייזום הבנייה, אלא פרויקט צנוע יותר של תמ"א 38/1 עיבוי וחיזוק.

וכך, מעל בניין בן 3 קומות מעל קומת חנויות ו-10 יחידות דיור, תוכננו להיתווסף 2.5 קומות חדשות ו-11 יחידות דיור, כולל דירת פנטהאוז.

באפריל 2014 נחתם הסכם בין חברי קבוצת הרכישה לבין בעלי הדירות בבניין. לטענת האחרונים, בתמורה להענקת הזכויות בגג, חברי הקבוצה התחייבו לשפץ את הבניין ולהוסיף לו מעלית ומרפסות. ואולם לטענתם, במקום שהקבוצה תקבל היתר בנייה בתוך שנתיים, היא קיבלה זאת רק לאחר 3 שנים; לאחר מכן העבודות המשיכו לפגר יחסית להתחייבות הקבוצה בהסכם, ורק באוגוסט בשנה שעברה העבודות הסתיימו.

ואולם לטענת בעלי הדירות, בעבודות התגלו ליקויים, שחברי הקבוצה לא תיקנו וסירבו לפצות אותם. לאור זאת הגישו באחרונה בעלי הדירות תביעת פיצויים של 3.3 מיליון שקל נגד חברי הקבוצה לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

"מסכת חמורה של מחדלים"

עו"ד אילון עישר ממשרד סימון, עישר, דסקל ושות', המייצג את בעלי הדירות, מסר כי "התביעה שהוגשה משקפת מסכת חמורה של מחדלים, בראשם איחור קיצוני של חמש שנים במסירת הדירות וליקויים מהותיים בבנייה. העובדה שמדובר ביזמים מוכרים ומנוסים - לא רק שלא מנעה את הנזקים, אלא מעצימה את גודל המחדל. משרדנו יפעל בכל הכלים המשפטיים כדי שבעלי הדירות והחנויות יקבלו את הפיצוי המגיע להם".

איזי כהן סירב להגיב לפנייתנו. בא-כוח הקבוצה, עו"ד איתמר כהן, הגיב בשם הקבוצה כי טרם הוגש כתב הגנה. באופן כללי אמר כי "מדובר בפרויקט התחדשות עירונית מורכב במרכז העיר גבעתיים, שכלל עבודות חיזוק נגד רעידות אדמה של שלושה בניינים ותוספות בנייה.

"למרבה הצער, ובשל נסיבות שאינן תלויות ביזמי הפרויקט (קבוצת רוכשים) - בין היתר עיכוב ממושך בקבלת מימון בנקאי בשל מחדלים שמקורם בחלק מבעלי הדירות והליכי חדלות פירעון של שני קבלני ביצוע בעיצומה של תקופת הקורונה - עבודות הביצוע התארכו.

"בכל מקרה, העבודות הסתיימו ונמסרו זה מכבר לבעלי הדירות בחודש ינואר 2023, ובהמשך אף ניתנה על-ידי עיריית גבעתיים תעודת גמר לפרויקט, כך שגם הדירות החדשות אוכלסו. התביעה הוגשה על-ידי קומץ בעלי דירות שאף סירב לאפשר ליזמים לתקן את הליקויים, והטענות עוד יתבררו בבית המשפט".