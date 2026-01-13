סך היתרי בנייה שניתנו עבור יחידות דיור (יח"ד) בהתחדשות עירונית בשנת 2025 ירד ב־20% בהשוואה לשנה הקודמת. כך עולה מנתונים ראשוניים שפרסמה הרשות להתחדשות עירונית, המסכמים את היקפי הפעילות בשנה החולפת.

על פי הדוח שפורסם ביום ב', במהלך 2025 הוציאו רשויות מקומיות ברחבי הארץ היתרי בנייה של למעלה מ־22,000 יח"ד בהתחדשות עירונית - 12,382 יח"ד בתהליכי פינוי־בינוי בשנת 2025, ועד לסוף הרבעון השלישי כ־9,802 יח"ד אושרו בהיתרי בנייה שניתנו בהתחדשות בניינית (תמ"א 38 וחלופותיה).

מדובר כאמור בירידה כוללת של כ־20% בסך היתרי הבנייה שניתנו בהשוואה לשנה הקודמת, בשנת 2024 ניתנו היתרי בנייה לכ־27,000 יח"ד.

יש לציין כי מדובר בנתונים ראשוניים ולא סופיים, שכן נתוני היתרי הבנייה בתחום ההתחדשות הבניינית עבור הרבעון האחרון של השנה מתפרסמים רק סביב חודש מרץ של תחילת השנה העוקבת.

יהודה מורגנשטרן, מנכ''ל משרד הבינוי והשיכון / צילום: יוסי זמיר

היקף הפעילות: פחת עקב הריבית וההיצע

היתרי הבנייה מהווים את השלב האחרון בשרשרת התכנון לקראת מימוש הפרויקט, ולפיכך היקפם הוא מדד משמעותי להערכת היקף הפעילות הפוטנציאלית בתחום ההתחדשות העירונית. עם זאת, לנוכח המציאות הנוכחית, שבה יזמים רבים דוחים את מימוש הפרויקטים גם לאחר קבלת ההיתרים - בין היתר בשל סביבת הריבית הגבוהה - ייתכן שהיקף ההיתרים שאושר לא יתורגם בטווח המיידי להתחלות בנייה ולפעילות בשטח.

בהמשך לכך, ברשות להתחדשות עירונית מסבירים כי להערכתם, הסיבה בירידה בהיקף ההיתרים שניתנו טמונה בהאטה הכללית במכירות. נראה כי בשנת 2025 עודפי ההיצע והחולשה בביקושים, חלחלו בין היתר גם לקיטון בהיקף היתרי הבנייה.

לצד זאת, ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית מציינים כי גם תיקון החוק המאפשר להגדיל את שטח הממ"ד מ־12 מ"ר ל־18 מ"ר השפיע על היקף ההיתרים. לדבריהם, יזמים רבים בחרו לוותר על היתרים שכבר היו בידיהם, במטרה לעדכן את התוכניות ולהגדיל את היקפי הבנייה בעשרות מ"ר, תוך ניצול תקנות הממ"דים החדשות המעניקות פטור חלקי מהיטל השבחה על התוספת לממ"ד.

למרות הירידה בהיקף ההיתרים, זאת השנה השנייה ברציפות בה מספר יח"ד שאושרו בהיתרי הבנייה בתהליכי פינוי־בינוי עלה על מספר יח"ד שאושרו בהיתרי בנייה שניתנו בהתחדשות בניינית. ברשות מדגישים כי הדבר מהווה "סימן להתגברות היעילות והבשלות של תהליכי פינוי־בינוי בישראל".

מספר היתרים: ירושלים מובילה

בפילוח גיאוגרפי המונה את סך היתרי הבנייה שניתנו עבור יח"ד בפרויקטים של פינוי־בינוי, עולה כי ירושלים קיבלה היתר ל־4,036 יח"ד בשנת 2025. מיד אחריה נמצאת תל אביב עם סך היתרים ל־3,725 יח"ד, כאשר במחוז מרכז ניתנו ל־2,958 יח"ד היתרי בנייה. מחוז חיפה סיים את שנת 2025 עם היתרים ל־1,023 יח"ד, ומחוז הדרום קיבל רק 640 היתרים. במחוז צפון לא ניתנו היתרי בנייה לפרויקטי פינוי־בינוי בשנת 2025, ורק בשנת 2026 אמורים לצאת היתרים ראשונים בפרויקט בנוף הגליל.

בכל הנוגע להיקף היתרי הבנייה שניתנו עבור יח"ד בפרויקטים של התחדשות בניינית - ת"א ראשונה עם סך היתרים ל־4,866 יח"ד, מחוז מרכז במקום עם השני עם 2,679 יח"ד שניתנו להן היתר, חיפה במקום השלישי עם 808 יח"ד, מחוז הדרום עם 705 יח"ד, ירושלים עם 516 יח"ד ובמחוז הצפון ניתנו היתרים ל־228 יח"ד.

מבט לעתיד: 179 תוכניות אושרו

עוד פרסמה הרשות את היקף המענקים שניתנו כתמריץ לרשויות מקומיות במסגרת הסכמי מסגרת להתחדשות עירונית. כך, ניתנו מענקים על היתרים שהוצאו החל באוגוסט 2021, ועד לסוף 2024 בסכום כולל של 440 מיליון שקל ל־12 רשויות. עוד צוין כי ב־2024 התקשרה הרשות בהסכמי מסגרת (דור ב') בהיקף תקציבי כולל של 120 מיליון שקל עם 6 רשויות נוספות. להן חולקו מענקים בסך של כ־42 מיליון שקל.

ברשות מסכמים כי היעד השנתי בתוכנית ההממשלתית לדיור, עבור 2021־2025, עומד על 31,250 יח"ד. בפועל, אושרו השנה 179 תוכניות התחדשות עירונית (פינוי־בינוי), הכוללות 72,736 יח"ד, שהם 232% מהיעד שנקבע: "הישג המהווה עלייה של 26% במספר יח"ד שנכללו בתוכניות מאושרות להתחדשות עירונית ביחס ל־2024".