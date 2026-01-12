למרות ממדאני: חברת הנדל"ן הישראלית זכתה במכרז בניו יורק

חברת הנדל"ן סאמיט, שבשליטת זוהר לוי (48%), הודיעה היום (ב') כי זכתה במכרז לרכישת פורטפוליו נכסים בניו יורק, מחברת הנדל"ן האמריקאית דה זראסאי, תמורת 450 מיליון דולר. זאת, חרף ניסיונותיה של עיריית ניו יורק בהובלת ראש העיר החדש, זוהרן ממדאני, לעכב את השלמת המכרז.

● מאלברטה לת"א: חברת הקידוחים הקנדית של קבוצת דלק מגיעה לבורסה

● 275 מיליון דולר: חוזה חדש לאלביט במדינה באזור אסיה-פסיפיק

פרוטפוליו הנכסים אותה קנתה סאמיט כולל כ-5,100 יחידות דיור, הפזורים ב-93 בניינים ברובעים שונים בעיר ניו יורק, רובם במנהטן, קווינס והברונקס. אלו, הועמדו למכירה לאחר שבעלת הנכסים, דה זראסאי, לה אג"ח בבורסה בת"א, התקשתה בשנה שעברה לעמוד בהלוואות אותן נטלה מהבנק האמריקאי פלאגסטאר (Flagstar), אשר דרש להעיד אותם לפירעון מידי.

בחודש ספטמבר האחרון הסכימו הצדדים לפשרה, לפיה הנכסים יועמדו למכירה, ובחודש שעבר החליטה החברה כי ההצעה שהגישה סאמיט לרכוש את פורטפוליו נכסים מדה זראסאי, תהיה "הצעה מובילה" בהליך המכירה הפומבית של הפורטפוליו. במקביל, בסאמיט הגיעו להסכמות גם עם פלאגסטאר, שהתחייבה להעמיד לה את המימון לצורך השלמת הרכישה.

אלא שבשלב זה נכנס לתמונה זוהרן ממדאני, ראש עיריית ניו יורק המתוקשר, שזה עתה נכנס לתפקיד. ממדאני, שקמפיין הריצה שלו לראשות העיר נסב בין היתר על סוגיית הדיור המפוקח בעיר המאוכלסת ביותר בארה"ב, ניסה להתערב במכרז, בטענה שהעירייה זקוקה לזמן כדי לבחון מחדש את המכרז. בעמדה שהגישו לבית המשפט, טענו בעירייה כי סאמיט לא הוכיחה כי יש ביכולתה להשלים את העסקה ולהביא לשיפור בתנאים של הבניינים.

ממדאני אף ערך סיור מתוקשר באחד הבניינים של דה זראסאי בברוקלין בו הציגו לו התושבים את הבעיות מהן הם סובלים, אותן הגדיר ממדאני בצהרה לתקשורת "סוג תנאים שאף ניו יורקי לא צריך לחיות בהם". אלא שכאמור, בסוף השבוע האחרון בית המשפט לענייני חדלות פירעון דחה את הבקשה, מה שסלל את הדרך לזכייתה של סאמיט במכרז לרכישת פורטפוליו הנכסים.

ההסתבכות שהובילה למכרז

דה זראסאי היא אחת הקבוצות הוותיקות בתחום הדיור המפוקח להשכרה בניו יורק. החברה פועלת ברכישה, בהשכרה, בפיתוח ובהשבחה של בנייני מגורים, ותיק הנכסים שלה מוערך בכ-1.7 מיליארד דולר (כ-8,700 יחידות דיור ביותר מ-130 בנייני מגורים הפזורים בניו יורק). החברה הנפיקה לראשונה אג"ח בתל אביב ב-2013, בתחילתו של גל החברות שהגיעו מארה"ב כדי לגייס כאן חוב זול באופן יחסי.

אלא שבשנה שעברה נקלעה חברת הנדל"ן מניו יורק למשבר חוב. החברה, שגייסה בתל אביב חוב שעומד כיום על כ-1.2 מיליארד שקל (רובם לא מבוטחים), הודיעה על כך שהיא מפסיקה לשלם את תשלומי הריבית למלווה הבכיר שלה, הבנק האמריקאי פלאגסטאר (Flagstar), אשר פתח בתגובה בהליך של עיקול הנכסים.

בעקבות המשבר, מחירי האג"ח של דה זראסאי צנחו בעשרות אחוזים והן נסחרו בתשואות "זבל" של 195% ו-560% לפדיון, המשקפות את חשש המחזיקים מיכולת פירעון התחייבויותיה כלפיהם. מה שלא השתנה גם לאחר פרסום הזכייה של סאמיט במכרז לרכישת הנכסים, שאינם נוגעים באופן ישיר למחזיקי האג"ח.