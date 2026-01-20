הכתבה בשיתוף טויוטה

הגענו לאיטליה, למקום בו טויוטה אייגו, דגם המיני הקטנטן ו"משתחל", הוא להיט מכירות של ממש, עוד מהדור הראשון ב-2005. נתח השוק של דגם האייגו באיטליה לבדה הוא כחמישית מכלל המכירות באירופה. אחרי הביקור הנוכחי בסמטאות מרכזי הערים רומא ופירנצה, והכבישים הצרים הפתלתלים, המובילים לכפרים שכוחי-אל הבנתי היטב למה זה המקום לאייגו של טויוטה (בין טריליון פיאט פנדה, פיאט 500 ואלפות קומפקטיות).

ב-2022 פגשתי את טויוטה אייגו X בדור שלישי חדש, כשהיא הפכה מרכב מיני קטן וסולידי (ללא X ) לרכב פנאי צבעוני עם עיצוב "מדליק" (אין מילה אחרת), ואז גם נוספה לשם הדגם האות X, שמסמלת מבחינת טויוטה את עובדת היותה קרוסאובר.

לפני 3 שנים היא הוצעה עם מנוע בנזין קצת חלש, מה שלתחושתי הוריד מהקסם של הדגם. כעת, משקיבלה בוסט של עשרות כוחות סוס בעזרת יחידת ההנעה ההיברידית של טויוטה, המוכרת לנו משלל דגמי טויוטה, כל התמונה משתנה.

מערכת ההנעה כוללת מנוע 1.5 ליטר, עם תגבור חשמלי והספק כולל של 116 כ"ס, המשודכת לתיבת e-cvt, תיבת הילוכים רציפה שמדמה העברות הילוכים כמו בתיבה אוטומטית. עם תאוצה מהמקום למאה קמ"ש ב-9.5 שניות. זה אולי נשמע הרבה, אבל על הכביש הרכב הזה זריז ונמרץ, וגם אוחז היטב, עם היגוי טוב, שממש יוצרים "חוויית נהיגה".

יחידת ההנעה היא לא הדבר היחיד שהשתנה ב-2025-26, הרכב צמח לאורך, ו"העלה מעט במשקל", כדי להצליח להתאים את המערכת ההיברידית לתוך הגוף הקטן של האייגו X. עם המידות החדשות (מידות: אורך 3.77 מ', רוחב 1.74 מ', גובה 1.52 מ' ובסיס גלגלים באורך 2.43 מ').

הרכב כוייל וכוונן בהתאם למיצוי חוויית הנהיגה, הוא חזק, עם היגוי ומתלים נהדרים בעיני, זכה לגלגלים חדשים (חישוקי 17'') ועיצוב חדש לחזית כולה (יחידות תאורה, גריל, מכסה מנוע), בידוד הרעשים שופר, וכמובן שגם יחידת ההנעה ההיברידית בניגוד לגרסת הבנזין, תורמת להפחתת השקט בתא.

במקטעים שלמים בכביש שרר שקט ממכסה המנוע, כי מערכת ההנעה נוסעת בכל הזדמנות על חשמל, אם במהירות נמוכה בעיר, בגלישות או בשיוטים בכבישים מהירים ובינעירוניים - תוכלו לשים לב לסימן EV שמופיע על גבי לוח המחוונים, ומראה שהרכב נוסע "על חשמל".

בדרכים עירוניות, במהירות עירונית, הורגשה מאד נוכחותה של מערכת בטיחות ששומרת על מרחק ביטחון מהרכב שמלפנים, בולמת בלימה עדינה, ובכך גם מפעילה רגנרציה שמחזירה אנרגיה לסוללה. המערכת (שקרויה PDA ) עובדת כמעט כמו בקרת שיוט אדפטיבית. זו נכנסה ללא מעט דגמי טויוטה חדשים, אבל רק באייגו X הרגשתי אותה ממש.

צריכת הדלק הראתה נתונים "לא סבירים" לטובה - במבחן - 5.5 ליטר למאה ק"מ, ובנסיעה רגועה 3.5 ליטר למאה ק"מ.

הגרסה ההיברידית, זריזה, נוחה וחסכונית מאד, כמו שהישראלים אוהבים - והיא אמורה לעשות את כל ההבדל בין האייגו X ההיא שהגיעה אלינו לזו החדשה שבקרוב תצטרף.

לצד הגרסה הסטנדרטית של אייגו X, הייתה גם גרסת GR שהוצעה לנו לנהיגה. אין בין השתיים הבדלים מהותיים. ה-GR מצוידת במתלים "ספורטיביים" יותר, שאמורים להעניק תחושה יותר קשיחה ואוחזת. אבל אני חייבת להודות שלא הורגש הבדל גדול בין חווית הנהיגה של שתיהן - טויוטה אייגו X גם ללא סמל GR אוחזת את האספלט בפניות מהירות, ו"מתקשרת" באופן שאף יעלה חיוך על פניכם. כך או כך, הגרסה הזו לא תגיע לארץ.

במרכז תא הנהג מסך מולטימדיה 9" צבעוני, עם קישוריות ללא כבל לאנדרואיד אוטו ואפל קאר פליי. תא הנועים קומפקטי, לכן המסך בולט בגודלו. עוד נכנסו לתא הנהג והנוסעים של אייגו X 2026 משטחים צבעוניים, בצבע מרכב הרכב, תוספת נדרשת, כדי לשבור את האפרוריות בתא. יש תא כפפות גדול, מספר תאי אחסון קטנים למפתח ואולי מטבעות, משטח טעינה לנייד, בקרת מיזוג נחמדה, וסאנרוף בד נפתח, גדול, שמזכיר מאד את הגג הנפתח בפיאט 500 קבריולה.

ההפתעה הכי גדולה מבחינתי הייתה נוחות הנסיעה - כשניגשים לרכב מיני לא מצפים לתחושה כזו גבוהה של שיכוך. אבל אייגו X הייבריד נוחה בכבישים עירוניים ובינעירוניים. ישנם מספר מצבי נהיגה לבחירה, חסכוני, נורמל וספורט. מצב חסכוני כמעט ולא מורגש, וזהה כמעט למצב ה"נורמל", בשניהם החשמל "נכנס לפעולה" בכל האטה וגלישה.

בואו נדבר על מידות הרכב - אייגו X הוא רכב קטן, מיני, הוא מיועד ליחיד או זוג, והאמיצים מביננו "יבנו" על מקום לילד מאחור. אנסה לדייק את זה - אם הנהגת עד גובה 1.65 מ', ויושבת כמוני, יחסית קרוב להגה, מאחוריה יהיה מקום לילד או נוסע/ת עד גובה 1.65 מ'. צפו בסרטון הטיקטוק בחלק בו אני יושבת מתא הנוסעים.

נהגים, בדרך כלל יושבים רחוק יותר מההגה, וממוצע גובהם 1.70 מ', לכן, לא יוותר מקום ישיבה מאחוריהם.

אז חוויית הנהיגה מפתיעה לטובה, העיצוב מתוק וצעיר... אבל יש כמה דברים טעוני שיפור:

- מצלמת הרוורס לא איכותית, והתצוגה בה מעט מטושטשת.

- הדלתות מאחור מרגישות קלות יותר, וצליל/סאונד הטריקה מזכיר את הקטגוריה - מיני, קטן, עדין.

- לתא המטען, בנפח 231 ל', הצלחנו להכניס שני מזוודות "טרולי", יכול להיות שהסעיף הזה חיובי דווקא, גם עגלה (ללא עריסה) תוכל להכנס בקיפול.

- החלון במושב הנוסעים מאחור נפתח עם קליפס.

מבחינת הבטיחות ברכב, אייגו X קיבלה, כמו כל דגמי המותג את מערך הבטיחות (המקיף) של טויוטה, וגם עברה ב-2022 מבחני ריסוק אירופאיים רשמיים בציון 5 כוכבים.

בין מערכות הבטיחות: מערכת קדם ההתנגשות (PCS), לשיפור זיהוי הולכי רגל, רוכבי אופניים ותנועה חוצה בצמתים בעת פנייה. מערכת Emergency Steering Assist מסייעת לשמור על יציבות הרכב במהלך תמרוני התחמקות פתאומיים.

מערכת (סיוע בשמירת נתיב) מסייעת לנהג להישאר בתוך הנתיב, ונתמכת על ידי מערכת Steering Assist (סיוע בהיגוי), מערכת Lane Centering (מרכוז בנתיב) פועלת לצד בקרת השיוט האדפטיבית, כדי להבטיח שהרכב נשאר בנתיב שלו.

מערכת Road Sign Assist (סיוע בזיהוי תמרורים) משופרת, ו-Automatic High Beam (הפעלה אוטומטית של אורות גבוהים).

במחיר הנכון, טויוטה אייגו X יוכל להוות בראש ובראשונה, רכב ראשון לנהג/ת במחיר שאמא ואבא יכולים להרשות לעצמם, סטודנט/ית, ובעיקר, בעיני, רכב שני ראוי במשפחה, במידה והוא הולך לשמש נהג יחיד ועד שני ילדים קטנים (5-10). אין לה כמעט קטגוריה בארץ וגם אין מתחרות ישירות - סוזוקי איגניס ירדה מייצור/שיווק השנה בגלל בעיות בטיחותיות של הדגם, ונותרנו עם רכב המיני - קיה פיקנטו, שהוא לא רכב פנאי.

מחיר משוער? כיוונתי בהתחלה ל-130 אלף ש"ח, אבל הבנתי שמעט הגזמתי. אז אני מנחשת שנית - התמחור יהיה בטווח של 120-125 אלף. למרות שאין לדעת. רק ציינו שיתומחר נמוך מטויוטה יאריס (143 אלף ₪ על הכביש).

