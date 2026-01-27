דיווחים שוטפים:

07:54 - מפקד פיקוד צפון: "זו תהיה התאבדות" - האם חיזבאללה יצטרף למערכה אם איראן תותקף?

בשיא המתיחות מול איראן לקראת תקיפה אמריקנית אפשרית, מפקד פיקוד צפון הצהיר כי צה"ל ערוך גם לתרחיש שבו חיזבאללה יסייע לטהרן. הארגון אמנם כבר לא מה שהיה לפני המלחמה, אך בידיו עדיין כוח משמעותי של אלפי פעילים ורקטות. מומחים מסבירים: לא רוצה עימות, אבל יש לו יכולת להסב נזק לישראל. לכתבה המלאה

07:23 - עם מכסות יומיות - ובדיקה ביטחונית ישראלית: כך יתנהל מעבר רפיח

בהודעת לשכת רה"מ נכתב כי המעבר ייפתח עם "מנגנון פיקוח ישראלי מלא", פרטים חדשים חושפים כיצד זה יעבוד. לכתבה המלאה

06:46 - דיווח בניו יורק טיימס: טראמפ קיבל תדרוכי מודיעין המצביעים על כך שהמשטר באיראן נמצא בנקודת החולשה הגדולה ביותר מאז המהפכה האיסלאמית ב-1979, וההערכה שהמחאה חדרה לחלקים באוכלוסייה שנחשבו למעוזי תמיכה בטוחה בהנהגה בטהראן

06:46 - על רקע ההודעה כי נושאת המטוסים אברהם לינקולן נכנסה לתחום האחריות של פיקוד המרכז של צבא ארה"ב במזרח התיכון - היא תוכל לבצע מתקפה תאורטית על איראן בתוך יום או יומיים. במקביל, נמשכת כבר שבועיים כוננות גבוהה במיוחד של מפציצים אסטרטגיים המוצבים בארה"ב ועשויים לשמש לתקיפה באיראן

06:03 - ארגון זכויות האדם האיראני HRANA עדכן כי מספר ההרוגים בעימותים באיראן ככל הנראה גדול מ-23 אלף: 6,126 מקרי מוות מאומתים, 17,091 עדיין בבדיקה. 11,009 בני אדם נפצעו קשה ו-41,880 נעצרו

23:12 - דיווח בניו יורק טיימס: גוברת הדאגה בקרב גורמים רשמיים במזרח התיכון כי ארה"ב תתקוף באיראן בימים הקרובים

23:01 - דיווח בסוריה: א-שרע ייפגש עם פוטין ביום רביעי ברוסיה

22:54 - טראמפ: המצב מול איראן "עדיין נזיל"

הנשיא האמריקני עדיין לא קיבל החלטה לגבי הרפובליקה האיסלאמית וצפוי לקיים השבוע התייעצויות נוספות בנושא. טראמפ אמר כי המצב מול איראן "עדיין נזיל" - וסירב לחשוף איזו מהאפשרויות שהוצגו לו הוא מעדיף. במקביל, טראמפ לא שלל שיח דיפלומטי עם האיראנים: "הם רוצים לעשות עסקה, הם התקשרו פעמים רבות". על מלחמת 12 הימים אמר: "אם היה נשיא אחר, לאיראן כבר היו פצצות אטום". לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12