הספארי ברמת גן עובר דירה? לא כל כך מהר

טקס החתימה על העברה הספארי של רמת גן לפארק אריאל שרון שאמור להתקיים השבוע, יישא אופי הצהרתי יותר מאשר מעשי ומימוש הצעד ייארך עוד שנים. זאת, משום שעל אף שמשרד ראש הממשלה והאוצר מסכימים לביצוע המהלך, הזרועות הממשלתיות שאמורות לתרגם את ההחלטה למעשה - רמ"י ומינהל התכנון - לא שותפות להסכם. ברמ"י אין כיום גורם שיכול לאשר את התוכנית, ואילו במינהל התכנון ממתינים לרמ"י, כדי להתחיל לבצע את השינויים המורכבים הנדרשים במישור התכנוני.

היום (ג') פרסמנו, כי הממשלה ועיריית רמת גן הגיעו לסיכום עקרוני, לפיו הספארי ברמת גן יועבר לפארק אריאל שרון (אזור חירייה) בעלות של 500 מיליון שקל שתגיע מהממשלה. הספארי יישאר בניהול העירייה ובשטחה המוניציפלי, ופארק אריאל שרון יורחב במאות דונמים נוספים.

העילה המרכזית לביצוע הצעד הייתה, להפוך את 1,000 הדונם של הספארי הנוכחי לשכונת מגורים גדולה. על פי הצפיפות הממוצעת באזור, ניתן יהיה להקים במקום 10-20 אלף יחידות דיור.

המהלך מורכב, שכן מעבר לתכנון מחדש של ספארי בן 1,000 דונם, הוא דורש גם תכנון מחדש של פארק אריאל שרון ברמה של תוכנית מתאר מחוזית. היום השטח של הפארק מוגדר בתוכנית המתאר המטרופולינית תמם 5 כפארק מטרופוליני וריאה ירוקה בלב מטרופולין תל אביב. הספארי אינו תואם את הגדרות הפארק המטרופוליני ולפיכך המקום יצטרך לעבור תכנון מחדש.

אחת מהדרכים להשיב חלק מהשטחים לפארק המטרופוליני היא להוסיף לפארק אריאל שרון מאות דונמים נוספים. גם כאן מדובר בצעד שכרוך בתכנון מחודש של האזור, במסגרת הליך מורכב, שיכול לארוך שנים.

שינוי הגבול המוניציפאלי של רמת גן

צעד מקביל שאמור להיעשות עם העברת הספארי לשטח פארק אריאל שרון הוא שינוי הגבולות המוניציפליים של העיר רמת גן, שתקבל שליטה על שטחי הספארי החדש. צעד זה דורש הקמת ועדה גיאוגרפית מטעם משרד הפנים, שתחקור את הנושא, ותביא את המלצותיה בפני מנכ"ל משרד הפנים שיקבע. כפי הנראה, הנושא עדיין לא עלה על הפרק, שכן טרם סומנה משבצת השטח המיועדת לשמש לצורך הספארי. מימוש צעד זה עלול לארוך אף הוא שנים.

מי שאמור לנהל את כל הפעילות הזו מול משרד הפנים ומינהל התכנון היא רמ"י, בעלת השליטה בקרקעות בפארק אריאל שרון, אך מאז החודש שעבר אין לרמ"י מנכ"ל ואף לא ממלא מקום מנכ"ל, כך שאין אף אחד שיכול לאשר את התוכנית, לחתום עליה ולקדם אותה מעבר למסמך עקרונות. מרמ"י נמסר לגלובס בעניין זה, כי "בהעדר נציג מוסמך לחתימה על ההסכם ובתאום עם לשכת שר השיכון, נציג רמי לא ינכח בטקס.

"לעניין נוסח ההסכם: הנוסח הסופי לא קיבל את אישור רמ"י. טיוטה קודמת קיבלה את אישור הנהלת רמ"י ואולם התבקשו שינויים ואלה לא אושרו על ידי רמ"י".

מקור ברמ"י מסר לגלובס, כי לאור הדברים ולאור זה שבפועל התוכנית תקועה ואין אף בעל תפקיד ברמ"י שיכול לאשר אותה, מינהל התכנון לא שותף בה עד כה. ואילו ממינהל התכנון היפנו אותנו בחזרה לרמ"י ולמשרד האוצר ומסרו כי "נהיה אחראים בהמשך על התכנון".

רמ"י ומינהל התכנון הם שני חסמים שלא ניתן לעבוד בלעדיהם, כך שנכון לעכשיו העדרו של מנכ"ל או מ"מ מנכ"ל לרמ"י מעכב את תרגום העקרונות המוסכמים לתוכנית מפורטת וממילא מונע את מימוש התוכנית, שגם כך אמורה לארוך שנים.

לפיכך הבשורה הממשית שעולה מההסכמות שייחתמו ביום חמישי, היא עצם קיומן וזה שהאוצר מסכים לממן את הפרויקט בחצי מיליארד שקל, שמן הסתם יגיעו אליו בחזרה דרך שיווק הקרקעות של הספארי הנוכחי ליזמים פרטיים.

ואולם מי שמצפה ליישום מהיר של התוכנית - שייאזר בהרבה סבלנות לשנים הקרובות..