רגולציה | שר הכלכלה מציע עוד פיקוח מיותר, הפעם על מצות הפוליטיקאים ממשיכים להפליג עם הצעות שונות ומשונות נוכח שנת הבחירות, וההצעה מושכת האש החדשה היא פיקוח על מחירי המצות. לטענת שר הכלכלה ניר ברקת, שני יצרני מצות גדולים אחראים על כ-80% משוק המצות בישראל (וכמה צריך, בשוק שצורך אותן בעיקר שבוע בשנה?). לדבריו, אין לו נתונים מספיקים, אבל זה לא מפריע לו לקבוע שיש "אינדיקציות ברורות לרמת רווחיות גבוהה ביותר". ונניח שיש מחיר גבוה ל"לחם העוני" שאכלו אבותינו במצרים - האם פיקוח מחירים הוא התשובה? פיקוח מחירים, כלומר איסור חוקי למכור מעל מחיר מסוים, נחשב במחקר הכלכלי לרוב לשיטה גרועה. ולראיה, הלחם האחיד שכן נמצא בפיקוח מחירים הוא יקר למדי בהשוואה לחו"ל. וכך גם הביצים ומוצרי החלב. למה? כי הדרך היחידה שיש למדינה לקבוע מה המחיר "הראוי" של מוצר הוא לשאול את היצרנים עצמם מה העלויות שלהם, להוסיף על זה רווח קטן, והנה לנו המחיר. אלא שזה יוצר תמריץ הרסני: אין ליצרנים סיבה להתייעל כשירידה בתשומות תופנה נגדם. ולהפך, כשיש גידול בעלויות, אין מה להתאמץ לכווץ אותן, הרי הם יפוצו על זה במחיר המפוקח. לכן, מחירים מפוקחים נוטים לעלות אפילו יותר מהר ממחירים בשוק החופשי, והמחירים המפוקחים בישראל לא נחשבים זולים. הרגולטור הופך לשבוי בידי היצרנים. כמובן, ניתן להתעלם לחלוטין מהיצרנים ולקבוע שרירותית מחיר נמוך, או לסרב להעלותו כשיש שינויים בעלויות. זה בדיוק מה שעשה שר האוצר כחלון לפני מספר שנים עם החמאה, מה שיצר מחסור לאומי כאילו אנחנו חיים ברפובליקה סובייטית. המחסור הסתיים רק כשהשוק נפתח ליבוא והפיקוח הוסר. האם ברקת מתכנן מחסור במצות בפסח? נקווה שלא. עידן ארץ קראו עוד

בריאות | כמה כסף חוסכת כל תרומת כליה תרומת כליה ללא היכרות מוקדמת היא אחד המעשים המרשימים שאדם יכול לעשות עבור אחר. אולם, מעבר לערך שלה בהפחתת הסבל של הנתרם, יש לה גם ערך כלכלי. עמותת "מתנת חיים", שמעודדת תרומות כליה בהתנדבות, הפיקה מסמך שנועד להראות לציבור כמה כסף יכולה כליה אחת לחסוך. הארגון אסף נתונים מעבודה שבוצעה בכנסת ב-2023 וכן מעבודה שערך משרד הייעוץ הכלכלי ד"ר מאיר אמיר ב-2022. לפיהן חושב כי החיסכון המהוון לאורך כל חיי המושתל הוא כ-1.5 מיליון שקל. החישוב מתבסס על ההוצאות שחסכה השתלת הכליה: דיאליזות קבועות 3 פעמים בשבוע, שעלותם כ-244 אלף שקל בשנה, וטיפול בהידרדרות שתחול לרוב אלמלא ההשתלה (כולל ימי אשפוז וקצבאות). מנגד, השתלת הכליה עולה כ-250 אלף שקל באופן חד-פעמי. נלווה לה טיפול למניעת דחיית השתל, שעלותו יכולה להגיע לכמה עשרות אלפי שקלים בשנה. בישראל כ-7,000 איש בערך ממתינים לתרומה. המדינה היא רק במקום ה-28 בתרומות כליה באופן כללי, אך היא במקום הראשון בתרומות כליה מן החי. מעמותת מתנת חיים, שהקים הרב ישעיהו הבר ב-2009, נמסר כי "היום מתקיימות 480 השתלות בשנה, כלומר מדובר בחיסכון כולל של מיליארדי שקלים". מאז הקמתה קפצו תרומות הכליה ההתנדבותיות בישראל פי 3. כאשר עושים זאת, יש לוודא כי התרומות ההתנדבותיות נעשות תמיד ממניעים אלטרואיסטיים, ללא תמורה וללא לחץ כלשהו על התורם. רק בריאות. גלי וינרב קראו עוד

מודעות | הקמפיין של סופר–פארם יוצר את מה שהוא מנסה להילחם בו מילת השנה של אוקספורד ל-2025 הייתה פיתיון זעם (rage bait), "תוכן מקוון שתוכנן כדי לעורר כעס או זעם על ידי היותו מתסכל, פרובוקטיבי או פוגעני". אולי זה מה שהוליד את הקמפיין של סופר-פארם להעלאת מודעות לאלימות שקופה. הקמפיין, שעלה בכ-300 חנויות הרשת, בשלטי חוצות וברשתות, כוון בעיקר לנשים באמצעות נוסחה חוזרת: "מה זה גלוס שקוף את יודעת, אבל מה זו אלימות שקופה?", או "מה זה לק שקוף את יודעת, אבל מה זו אלימות שקופה?". למרות המטרה הראויה - הגברת מודעות לאלימות רגשית שקופה, "גזיילטינג" - הקמפיין יוצר בטעם רע את מה שהוא מנסה להילחם בו. הפנייה פטרונית ומניחה כי נשים מבינות באיפור, אבל לגבי אלימות יש חוסר ידע. זה לא רק סטריאוטיפ שוביניסטי, אלא גם עורך אינפנטיליזציה לנשים - מבינות בביוטי, לא בדברים רציניים. במקום לדבר בגובה העיניים ולתת שפה לזיהוי פגיעה מסוג זה, הקמפיין מגדיר לנשים את הזהות ואת הבורות שלהן, ובכך יוצר תחושת הקטנה שמזכירה את מנגנוני האלימות הרגשית עצמם. סופר-פארם התחילה את הפרויקט לאלימות במשפחה ב-2021, תחת המסר "אלימות במשפחה זה לא נורמלי", במטרה להנגיש לציבור את הסימנים לזיהוי אלימות רגשית, פיזית או כלכלית. מסופר-פארם נמסר: "סופר-פארם בחרה לשים זרקור על נושא פחות מדובר, אלימות שקופה, ויצרה מתחם מידע בנושא בליווי פסיכולוגית קלינית. הקמפיין נועד לעורר שיח ועצם הפנייה והדיון שנוצר מוכיחים שהמהלך מצליח לעורר מודעות לנושא החשוב הזה". יובל פסו קראו עוד