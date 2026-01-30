אילון מאסק, בעל השליטה בשורה של חברות טכנולוגיה ובהן גם ענקית הרכב החשמלי טסלה , ומי שנחשב כיום לאיש העשיר בעולם, בוחן מהלך אסטרטגי חריג: מיזוג בין חברת החלל הפרטית שלו SpaceX לבין טסלה, או לחלופין שילוב של SpaceX עם חברת הבינה המלאכותית שבשליטתו, xAI, כך לפי בלומברג.

לפי הדיווח, חלק מהמשקיעים בקבוצת החברות של מאסק דוחפים לבחינת אותו מיזוג בין SpaceX לטסלה, ובמקביל כאמור נבחנת גם אפשרות לאיחוד עם xAI לקראת הנפקה עתידית. עם זאת, לפי הדיווח הגורמים מדגישים כי הדיונים מצויים בשלב מוקדם, ולא התקבלה החלטה סופית.

במקביל, רויטרס דיווחה כי המגעים המתקדמים יותר מתנהלים מול xAI, וכי במסגרת עסקה אפשרית מניות החברה יומרו למניות SpaceX- מהלך שעשוי להכניס את פעילות הבינה המלאכותית של מאסק תחת קורת גג אחת עם חברת החלל, זאת כאמור עוד לפני הנפקה.

חלל, אנרגיה ובינה מלאכותית

התרחישים שנבחנים משתלבים בחזון הרחב של אילון מאסק עבור SpaceX, שבמרכזו הקמת מרכזי נתונים בחלל לצורכי חישוב מתקדם לבינה מלאכותית. שילוב עם xAI עשוי לאפשר לחברה להסתמך על תשתיות חלל לצורך אספקת כוח חישוב ייעודי, בכפוף להתגברות על אתגרים הנדסיים משמעותיים. מיזוג עם טסלה, לעומת זאת, עשוי לספק ל-SpaceX יכולות ייצור ואגירת אנרגיה שיאפשרו להפעיל את מרכזי הנתונים באמצעות אנרגיה סולארית גם בחלל. מאסק אף העלה בעבר רעיונות לשילוב רחב יותר בין החברות, בהם שימוש בטילי Starship לשיגור רובוטי Optimus למשימות עתידיות על הירח ואף למאדים.

התוכנית של טסלה

מניית טסלה עלתה בעד 4.5% במסחר המאוחר, לאחר שירדה בכ־3.5% במהלך יום המסחר, ושווי השוק של החברה עומד על כ־1.56 טריליון דולר. SpaceX, מצדה, מכוונת להנפקה לפי שווי של כ־1.5 טריליון דולר- מהלך שעשוי להפוך לגדול מסוגו אי פעם, עם גיוס אפשרי של עד 50 מיליארד דולר.

במקביל, בלומברג דיווחה כי שתי ישויות משפטיות עם הכינוי "Merger Sub" נרשמו לאחרונה בנבאדה, כאשר סמנכ"ל הכספים של SpaceX, ברט ג'ונסן, מופיע בהן כנושא משרה, נתון שמחזק את ההערכות כי אילון מאסק נערך למהלך תאגידי משמעותי. נציגים של מאסק, SpaceX, טסלה ו־xAI לא מסרו תגובה רשמית לדיווח.

הדיווחים על המיזוג מגיעים על רקע הערכות גוברות כי מאסק מכין את הקרקע להנפקה ראשונית לציבור (IPO) של SpaceX, שעשויה לצאת לפועל כבר ביוני הקרוב. לפי ה"פייננשל טיימס", החברה מכוונת לשווי שוק דמיוני של כ-1.5 טריליון דולר ולגיוס של עד 50 מיליארד דולר, נתונים שיהפכו אותה להנפקה הגדולה ביותר בהיסטוריה, תוך שהיא עוקפת את שיא הגיוס של ענקית הנפט "סעודי ארמקו". בעוד שבעבר הצהיר מאסק כי ינפיק רק את חטיבת הלוויינים Starlink כשתהיה רווחית מספיק, נראה כי המבנה המסתמן כעת כולל את SpaceX כולה.