שניים ממאגרי הגז הגדולים בישראל, לוויתן ומאגרי אנרג'יאן (כריש ותנין), הושבתו בשל תקלות טכניות. כל זה בזמן שמאגר תמר נמצא בהפקה חלקית בלבד בשל תחזוקה שתוכננה מראש. בלוויתן מדובר בחיישן תקול, ובאנרג'יאן מקור התקלה עוד לא ברור.

גם מאגר תמר נשמצא בפעילות תחנות הכוח בישראל עבר לשימוש בסולר בהתאם לנוהל חירום. בלוויתן מכחישים חשש למתקפת סייבר, וזה נראה כמו תזמון גרוע במיוחד בו שלושת מאגרי הגז לא הצליחו להפיק בצורה מלאה במשך שעות ארוכות. כמה שעות אחרי תחילת התקלה, בלוויתן מדווחים על סיומה.

מאגר לוויתן "נפל" בשעות הבוקר בשל חיישן תקול, וכעת הוא מתחיל לחזור לפעילות. במאגרי אנרג'יאן התקלה עוד נמשכת. מאגר תמר נמצא בתחזוקה שתוכננה מראש, והוא נמצא בהפקה חלקית בלבד. מדובר בצירוף מקרים חריג במיוחד, שדורש שימוש בדלק החירום של ישראל: סולר.

לפי נתוני נגה, מנהלת המערכת שמתפרסמים בלייב, כשליש מצריכת החשמל בישראל (3,300 מגהוואט מתוך 9,900) מיוצרים בסולר. הן חברת החשמל והן יצרני החשמל הפרטיים עברו לשימוש בו. גם המתחדשות מספקות באפר משמעותי, וייצור המתחדשות מהווה כרגע שליש נוסף מייצור החשמל בישראל. 95% ממנו - סולארי.

אך יש לציין שמתחדשות לא יכולות להגדיל מלאכותית את הייצור שלהן, והן פועלות בקיבולת מקסימלית כל הזמן. אך כמובן, בטווח הקצר הן נהנות ממחירי אנרגיה גבוהים במיוחד. ובכל זאת, הן מייצרות יותר מאתמול, אולי בשל מזג אוויר טוב יותר. השליש האחרון מגיע משילוב של פחם, שייצורו הוגבר מעט, והגז שמאגר תמר כן מפיק.

מחברת שברון נמסר: "בשעות הצהריים, שברון הודיעה לבורסה ש"בשעה 06:45 לערך, הופסקה הפקת הגז באסדת לווייתן באופן בטיחותי מסיבות תפעוליות. עובדי אסדת לוויתן בטוחים וכל הרשויות הרלוונטיות עודכנו. יש לציין כי בשל עבודות תחזוקה מתוכננות באסדת ההפקה תמר, הפקת הגז ממאגר תמר מופחתת באופן זמני במהלך תקופת התחזוקה. שברון פועלת באופן בטוח לחידוש ההפקה באסדת לוויתן בהקדם האפשרי".