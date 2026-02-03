סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:50

אסיה

באסיה, חלק מהבורסות זינקו בחדות, בעקבות אופטימיות סביב הסכם הסחר אליו הגיעו ארה"ב והודו. מדד ניפטי 50, הכולל את 50 החברות הציבוריות הגדולות בהודו, קופץ בקרוב ל-3%; מדד הניקיי זינק בכ-4% ומדד הקוספי המריא בכ-6.8%. בורסת הונג קונג מתקדמת בכ-0.3% ובורסת שנגחאי מוסיפה לערכה כ-1.2%.

לפי הודעתו של טראמפ, ארה"ב תפחית את המכסים על הודו מ-25% ל-18%, בעוד שהודו תפחית בהדרגה את המכסים שלה על ארה"ב לאפס. טראמפ ציין כי "ראש הממשלה [מודי] התחייב גם לקנות תוצרת אמריקאית בשיעור גדול בהרבה, בנוסף לרכש של מוצרי אנרגיה, טכנולוגיה, חקלאות, פחם ומוצרים רבים אחרים מארה"ב, בגובה של מעל 500 מיליארד דולר". נוסף על כך, הנשיא טראמפ ציין כי מודי התחייב בפניו להפסיק לרכוש נפט רוסי, ולרכוש הרבה יותר מארה"ב ומונצואלה - מה שלדבריו "יעזור לסיים את המלחמה באוקראינה".

וול סטריט

וול סטריט, כאמור, ננעלה אתמול בעליות שערים. מדד הנאסד"ק עלה בכ-0.6%, ה-S&P 500 התרומם בשיעור דומה והדאו ג'ונס קפץ בכ-1.1%. במקביל, מחירי המתכות היקרות נעו בתנודתיות רבה במהלך יום המסחר, לאחר הצניחה שרשמו ביום שישי האחרון (ראו הרחבה תחת סעיף 3).

העליות בשוק המניות הגיעו לאחר שמדד הייצור של ה-ISM הצביע על התרחבות בפעילות המפעלים לראשונה מזה שנה (ראו הרחבה תחת סעיף 4), כמו גם ההודעה של הנשיא טראמפ על הגעה להסכם סחר עם הודו.

בגזרת ענקיות הטכנולוגיה, נרשמה אתמול מגמה מעורבת: אנבידיה , טסלה , מטא ומיקרוסופט נחלשו; אלפאבית (גוגל) , אמזון ואפל טיפסו. הירידה של אנבידיה הגיעה על רקע דיווח בוול סטריט ג'ורנל לפיו תוכנית ההשקעה של החברה ב־OpenAI, בהיקף של עד 100 מיליארד דולר, נתקעה ואינה מתקדמת כמתוכנן.

ענקית הענן אורקל ריכזה עניין אתמול, לאחר שהודיעה כי תגייס השנה בין 45 ל־50 מיליארד דולר, באמצעות שילוב של חוב והנפקת מניות, במטרה להרחיב משמעותית את תשתיות הענן שלה - צעד שממחיש את היקף ההשקעות הנדרש כדי לתמוך בצמיחת הבינה המלאכותית. החברה מסרה כי ההון מיועד להגדלת קיבולת הענן בהתאם לביקוש החוזי מצד לקוחות ענק, בהם AMD, מטא, אנבידיה, OpenAI, טיקטוק ו-xAI, כחלק מהמרוץ הגלובלי לבניית תשתיות AI בקנה מידה רחב. המניה עלתה במעל 3% בפתח יום המסחר, אך בהמשך העליות נמחקו והיא סיימה בטריטוריה שלילית.

אתמול דווח גם כי לפי דוח של בנק ההשקעות TD Cowen, החברה מתכננת גל פיטורים חדש, שיכלול על פי ההערכה 30-20 אלף עובדים, ועשויה למכור כמה פעילויות כדי לפנות תקציבים להשקעה בחוות שרתים. סיבוב קיצוצים זה, הנחשב לגדול בכל הזמנים, מגיע לאחר שהחברה, שמעסיקה כיום 162 אלף איש, פיטרה בסוף השנה החולפת 10,000 עובדים נוספים כחלק מתוכנית ארגון מחדש שנועדה לחסוך לה הוצאות שנתיות של 1.6 מיליארד דולר. המהלך החדש שצפוי בקרוב אמור לשחרר לאורקל מזומן בסך 8-10 מיליארד דולר, שיוסטו, כאמור, למרכזי חוות השרתים שלהם התחייבה החברה כחלק מפרויקט ההשקעות המשותף עם OpenAI וסופטבנק המכונה סטארגייט.

מניות אחסון המידע המשיכו להמריא לגבהים חדשים, על רקע ההאצה האדירה בביקושים לזיכרון (RAM) לטובת הרחבת תשתיות ה-AI. מניית סנדיסק זינקה במעל 15%, לצד מניות נוספות בתחום כמו סיגייט , ווסטרן דיגיטל ומיקרון .

סקטור התחבורה בוול סטריט עלה לשיא חדש של כל הזמנים. מדד התחבורה של דאו ג'ונס סיים את היום עם עלייה של קרוב ל-3%, בהובלת מניות יונייטד איירליינס , דלתא איירליינס , אמריקן איירליינס ואולד דומיניון . מניית פדקס עלתה גם היא לשיא חדש של כל הזמנים.

מניית וולט דיסני צנחה אתמול בקרוב ל-7%, על אף שתוצאותיה הכספיות עקפו את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה. ב-CNBC ייחסו את הירידות לאזהרת החברה מפני ירידה במספר המבקרים הבין־לאומיים בפארקי השעשועים שלה בארה"ב, והאטה ברווחים בחטיבת הטלוויזיה והקולנוע שלה. דיווחים אחרים ייחסו את הסנטימנט לאי־ודאות באשר למחליפו של המנכ"ל בוב אייגר, שצפוי לסיים את תפקידו בקרוב.

מניית פלנטיר קפצה אתמול במסחר המאוחר בכ-7%, לאחר שתוצאותיה הכספיות עקפו את ציפיות האנליסטים. החברה דיווח על הכנסות שיא של 1.41 מיליארד דולר ורווח למניה של 24 סנט, לעומת צפי להכנסות של 1.33 מילאירד דולר ורווח למניה של 23 סנט. התוצאות משקפות צמיחה בהכנסות בשיעור מרשים של 70% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. בראיון ל-CNBC, מנכ"ל החברה אלכס קארפ אמר כי הדוחות הם "ללא ספק התוצאות הטובות ביותר שאני מודע אליהן בתחום הטכנולוגיה בעשור האחרון. אם אתה לא מבזבז כסף על זה, אתה לא מבזבז כסף על משהו שהמשמעות שלו היא להיות חלק מהמומנטום".

עוד במהלך הלילה, בבלומברג דווח כי אילון מאסק ממזג את חברת החלל שלו, SpaceX, עם סטארט־אפ הבינה המלאכותית שלו, xAI, בעסקה המשקפת לחברה הממוזגת שווי של 1.25 טריליון דולר - SpaceX מוערכת בשווי של טריליון דולר, בעוד xAI מוערכת בשווי של 250 מיליארד דולר. בהודעה של SpaceX, נמסר כי החברה רכשה את xAI במטרה במטרה "ליצור את מנוע החדשנות השאפתני ביותר בעל אינטגרציה אנכית על פני כדור הארץ (ומחוצה לו), הכולל בינה מלאכותית, טילים, אינטרנט מבוסס חלל, תקשורת ישירה למכשירים ניידים, ואת הפלטפורמה המובילה בעולם למידע בזמן אמת וחופש ביטוי".

לפי הדיווח, החברה עדיין מצפה לבצע הנפקה ראשונה לציבור (IPO) מאוחר יותר השנה, כך מסר אחד הגורמים המעורים בעניין. SpaceX תכננה הנפקה שעשויה לגייס עד 50 מיליארד דולר, במה שיהיה ההנפקה הראשונית לציבור הגדולה ביותר אי פעם.

במבט רוחבי יותר על עונת הדוחות, אסטרטגים של דויטשה בנק ציינו בסוף השבוע כי הצמיחה ברווחי החברות בדרך להיות החזקה ביותר מזה ארבע שנים - כך דיווחו אתמול ב-CNBC. עד כה, כשליש מחברות ה-S&P 500 פרסמו דוחות וכ-78% מהן עקפו את תחזיות האנליסטים, כך לפי FactSet. טים הולנד, מנהל השקעות ראשי באוריון, אמר ל-CNBC כי "אם חושבים על מה שהדאיג את האנשים בנוגע למחירי המניות אצלנו [בארה"ב], אלו היו הערכות השווי, במיוחד בקרב החברות הגדולות יותר. צמיחה דו־ספרתית ברווחים זה הרבעון החמישי ברציפות, עשויה לסייע רבות להרגעת החששות לגבי הערכות השווי שכולנו חיים איתן בשנים האחרונות".

מאקרו

בארה"ב, פורסם אתמול מדד הייצור של ה-ISM, שהצביע על כך שפעילות המפעלים בארה"ב לחודש ינואר התרחבה בפעם הראשונה מזה שנה. מדד הייצור של ה-ISM הציג קריאה של 52.6 עבור החודש, המייצגת את אחוז החברות שהשתתפו בסקר ודיווחו על התרחבות. רמה זו משקפת עלייה של 4.7 נקודות לעומת חודש דצמבר, והיא גבוהה משמעותית מקונצנזוס האנליסטים, שעמד על 48.4. לפני קריאת ההתרחבות האחרונה, המדד שהה בטווח התכווצות - כלומר מתחת ל-50 - במשך 26 חודשים רצופים.

אתמול דווח גם כי דוח התעסוקה של ארה"ב לחודש ינואר לא יפורסם ביום שישי הקרוב כפי שתוכנן, בשל ההשבתה החלקית של הממשל האמריקאי שהחלה ביום שישי האחרון - זאת, בעקבות עיכוב באישור תקציב המדינה. מועד חדש צפוי להיקבע עם סיום ההשבתה, מה שעשוי לקרות עוד השבוע.

ביום חמישי הקרוב, תתפרסם החלטת הריבית של ה־ECB, הבנק המרכזי של אירופה. הכלכלנית הבכירה נדיה גארבי מבנק ניהול העושר פיקטה, מצפה כי הריבית תישאר ללא שינוי. להערכתה, הבנק ישמור על גישת "החלטה מישיבה לישיבה בהתאם לנתונים".

היא מוסיפה כי השאלה הרלוונטית יותר תהיה בנוגע לרף הנדרש לנקיטת פעולה מוניטרית, ובפרט, סוגיית התחזקות האירו מול הדולר. לדבריה, "האירו התחזק בכ־1% מול הדולר מאז ישיבת דצמבר. אם הוא ימשיך להתחזק לקראת הישיבה הבאה במרץ, הדבר עשוי לתרום לעדכון תחזיות האינפלציה כלפי מטה. כבר בתחזיות דצמבר עמדה האינפלציה מתחת ליעד - על 1.9% ל־2026 ו־1.8% ל־2027, וחיזוק המגמה עשוי, בשוליים, לחזק את הטיעונים לטובת הקלה מוניטרית נוספת".

שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נסחר הבוקר מול הדולר ביציבות, ושערו עומד על 3.09 שקלים; זאת, אחרי שמתחילת השנה המטבע האמריקאי נחלש לעומת השקל, וגם ברמה הגלובלית.

עידן אזולאי, מנהל השקעות ראשי בסיגמא־קלאריטי, מציין כי מאז שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ חזר לבית הלבן לפני כשנה, מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו מול סל מטבעות נבחרים ברחבי העולם, איבד מעל 10%. "המדיניות המוצהרת הייתה אמנם שהממשל תומך בדולר חזק, אולם מעשית הממשל עשה הכול כדי להחליש אותו", כתב אזולאי. "מבחינתו, דולר חלש הוא כלי יעיל מאוד להקטין את הגירעון".

טראמפ אמנם מרוצה, אך שותפות הסחר שלו - פחות, ואזולאי מוסיף: "אי אפשר לנתק את מדיניות החלשת הדולר מפעולות רבות אחרות של הממשל, שמעלות את החשש בקרב שותפות הסחר של ארה"ב מפני פגיעה באינטרסים הכלכליים שלהן. שינוי הגישה גורם למספר הולך וגדל של בנקים מרכזיים בעולם להקטין את ההחזקה באגרות חוב של ארה"ב לטובת הזהב". לדבריו, לראשונה מאמצע שנות התשעים, בנקים מרכזיים בעולם מחזיקים ביתרות זהב גבוהות מהיתרות באג"ח אמריקאיות.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט נפלו אתמול בשיעור של כ-5%, על רקע הדיווחים על האפשרות למו"מ בין ארה"ב לאיראן. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-62 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-66.2 דולר. מחיר הגז הטבעי צולל בכ-26% וסיכם את היום החלש ביותר שלו מזה 29 שנה, כך לפי בלומברג. הסיבה לצניחה נעוצה בתחזיות מזג האוויר בארה"ב, שצופות התחממות כבר בהמשך החודש.

מחירי המתכות היקרות נעו בתנודתיות, לאחר הצלילה החדה שרשמו במהלך סוף השבוע. הכסף נסחר ביציבות סביב מחיר של כ-78 דולר לאונקיה, בעוד הזהב נפל במעל 4% ונסחר סביב מחיר של 4,650 דולר לאונקיה. הבוקר, המחירים רושמים עליות חדות: הזהב קופץ במעל 5% ונסחר סביב 4,920 דולר לאונקיה, בעוד הכסף מזנק במעל 11% ונסחר סביב 86 דולר לאונקיה.